Navratri Havan Vidhi: अष्टमी-नवमी पर घर में कैसे करें हवन? जानें सामग्री, मंत्र और पूरी विधि
Navratri Havan Vidhi 2026: नवरात्रि में अष्टमी और नवमी पर घर में हवन करने वाले श्रद्धालुओं के लिए सही विधि और सामग्री जानना जरूरी है। हवन से पहले भगवान गणेश का स्मरण करें, मां दुर्गा का ध्यान करके संकल्प लें और फिर मंत्रों के साथ आहुति दें।
Navratri Havan Vidhi 2026: नवरात्रि में अष्टमी और नवमी के दिन घरों में हवन कराने की परंपरा है। कई परिवार इन दिनों मां दुर्गा की पूजा के बाद हवन करते हैं और फिर कन्या पूजन कराते हैं। लेकिन जिन लोगों ने घर पर ही हवन करने का फैसला किया है, उनके मन में सवाल रहता है कि शुरुआत कहां से करें, कौन-सी सामग्री चाहिए और आहुति कैसे दें। हवन की शुरुआत भगवान गणेश के स्मरण से करनी चाहिए। इसके बाद मां दुर्गा का ध्यान करके संकल्प लें और पूजा की विधि आगे बढ़ाएं। पंडित नरेंद्र उपाध्याय के अनुसार, 18 अक्टूबर को अष्टमी की पूजा करना उचित रहेगा। जो लोग उदयातिथि के अनुसार पूजा करते हैं, वे 19 अक्टूबर को भी अष्टमी की पूजा कर सकते हैं। नवमी की पूजा भी 19 अक्टूबर को होगी। ऐसे में अष्टमी या नवमी पर हवन कराने वाले श्रद्धालु अपने स्थानीय पंचांग के अनुसार मुहूर्त देखकर तैयारी कर सकते हैं।
हवन के लिए पहले जुटा लें ये सामग्री
घर में हवन करने से पहले जरूरी सामान एक जगह रख लें। इसके लिए हवन कुंड, आम की सूखी लकड़ी, हवन सामग्री, देसी घी, जौ, तिल, अक्षत, कपूर और पूर्णाहुति की सामग्री रख सकते हैं। पूजा के लिए रोली, फूल, जल और दीपक भी तैयार रखें। हवन कुंड को ऐसी जगह रखें जहां धुआं बाहर निकल सके। आसपास पर्दे, कागज या कपड़े जैसी ज्वलनशील चीजें न हों। घर में छोटे हवन कुंड का इस्तेमाल करना सुविधाजनक रहता है। हवन के दौरान बच्चों को दूर रखें और अग्नि को बिना निगरानी के न छोड़ें।
सबसे पहले करें गणेश जी का ध्यान
हवन से पहले स्नान करके साफ कपड़े पहनें। पूजा की जगह साफ करें और मां दुर्गा के सामने दीपक जलाएं। सबसे पहले भगवान गणेश का स्मरण करें। इसके बाद अपने इष्ट देव और मां दुर्गा का ध्यान करें। अब हाथ में थोड़ा जल, फूल और अक्षत लेकर संकल्प लें। मन में पूजा का उद्देश्य रखते हुए मां दुर्गा से पूजा निर्विघ्न पूरी होने की प्रार्थना करें। इसके बाद जल छोड़ दें। फिर मां दुर्गा को फूल और अक्षत अर्पित करके हवन की तैयारी शुरू करें।
हवन कुंड में अग्नि कैसे जलाएं?
संकल्प पूरा होने के बाद हवन कुंड में सूखी लकड़ी व्यवस्थित करें। कपूर की मदद से अग्नि जला सकते हैं। आग जलने पर थोड़ी मात्रा में घी अर्पित करें। शुरुआत में ज्यादा लकड़ी या घी न डालें, क्योंकि इससे धुआं बढ़ सकता है। अग्नि प्रज्वलित होने के बाद मां दुर्गा का ध्यान करें और अपनी पूजा पद्धति के अनुसार हवन शुरू करें। यदि घर में पुरोहित की मदद से हवन हो रहा है, तो उनके बताए क्रम का पालन करें।
मां दुर्गा के मंत्रों के साथ दें आहुति
हवन के दौरान मां दुर्गा के मंत्रों का जाप करते हुए आहुति दी जाती है। मंत्र के अंत में 'स्वाहा' बोलकर थोड़ी हवन सामग्री या घी अग्नि में अर्पित करें। सामग्री एक साथ ज्यादा मात्रा में न डालें। इससे आग तेज हो सकती है और धुआं भी बढ़ सकता है। घर पर सामान्य हवन करने वाले लोग अपनी पारिवारिक परंपरा के अनुसार मंत्रों का जाप कर सकते हैं। विशेष वैदिक विधि से हवन कराना हो, तो योग्य पुरोहित से मार्गदर्शन लेना बेहतर है।
पूर्णाहुति के बाद करें आरती
हवन पूरा होने पर अपनी पूजा पद्धति के अनुसार पूर्णाहुति दें। इसके बाद मां दुर्गा की आरती करें और परिवार की सुख-समृद्धि की कामना करें। हवन के बाद अग्नि को पूरी तरह बुझने दें और राख ठंडी होने तक हवन कुंड पर नजर रखें। गर्म राख को तुरंत न हटाएं।
अष्टमी-नवमी पर कब करें कन्या पूजन?
नवरात्रि में अष्टमी और नवमी, दोनों दिन कन्या पूजन करने की परंपरा है। कुछ परिवार अष्टमी पर कन्याओं को भोजन कराते हैं, जबकि कुछ नवमी पर यह अनुष्ठान करते हैं। कन्याओं को भोजन कराने के बाद दक्षिणा या उपहार दिए जाते हैं। पंडित नरेंद्र उपाध्याय के अनुसार, अष्टमी की पूजा 18 अक्टूबर को करना उचित है। उदयातिथि को मानने वाले श्रद्धालु 19 अक्टूबर को भी अष्टमी की पूजा कर सकते हैं। नवमी का पूजन 19 अक्टूबर को होगा।
लेखक के बारे मेंYogesh Joshi
योगेश जोशी डिजिटल पत्रकारिता में 8 वर्षों से सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। ज्योतिष और धार्मिक विषयों पर उनका लेखन पाठक-केंद्रित और व्यावहारिक दृष्टिकोण के लिए जाना जाता है। राशिफल, ग्रह-गोचर, दशा-महादशा, अंकज्योतिष, सामुद्रिक शास्त्र, वास्तु, फेंगशुई और पूजा-विधि जैसे विषय उनके काम का प्रमुख हिस्सा हैं।
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