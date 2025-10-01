Navratri Havan: 7 शुभ मुहूर्त में करें नवरात्रि हवन पूजा, जानें नवमी हवन करने का आसान तरीका व मंत्र

Navratri Havan, शारदीय नवरात्रि नवमी: आज है शारदीय नवरात्रि का 9वां दिन (नवमी तिथि)। नवरात्रि पूजा का समापन हवन अनुष्ठान के साथ सम्पन्न किया जाता है। ज्यादातर भक्तजन नवमी तिथि पर हवन करते हैं। नवरात्रि हवन पूरे विधि विधान के साथ शुभ मुहूर्त देखकर करना उत्तम माना गया है। पंचांग अनुसार आज शाम 07:01 मिनट तक नवमी तिथि रहेगी, जिसके बाद दशमी लग जाएगी। हवन पूजन पंडित जी से कराना अति फलदायक माना जाता है। अगर आप बिना घर पर स्वयं हवन पूजन करना चाहते हैं तो आइए जानते हैं आज दिनभर में हवन पूजन के शुभ मुहूर्त, हवन करने का आसान तरीका व मंत्र-

नवमी हवन करने का आसान तरीका

पूजा शुरू करने से पहले भगवान गणेश का ध्यान करें। अब गंगाजल का छिड़काव कर सभी देवताओं का आवाहन करें। अब हवन कुंड में आम की लकड़ी, घी और कपूर से अग्नि प्रज्जवलित करें। ऊं आग्नेय नम: स्वाहा मंत्र बोलकर अग्नि देव का ध्यान करें। ऊं गणेशाय नम: स्वाहा मंत्र बोलकर अगली आहुति दें। इसके बाद नौ ग्रहों (ऊं नवग्रहाय नम: स्वाहा) और कुल देवता (ऊं कुल देवताय नम: स्वाहा) का ध्यान करें। इसके बाद हवन कुंड में सभी देवी-देवताओं के नाम की आहुति डालें। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, हवनकुंड में कम से कम 108 बार आहुति डालनी चाहिए। देवी दुर्गा के नौ रूपों का ध्यान करते हुए आहुति डालें। अंत में बची हुई हवं सामग्री को एक पान के पत्ते पर एकत्रित कर, पूड़ी, हलवा, चना, सुपारी, लौंग आदि रख आहुति डालें। इसके बाद पूरी श्रद्धा के साथ मां की आरती करें। पूरी, हलवा, खीर या श्रद्धानुसार भोग लगाएं। आचवनी करें। क्षमा प्रार्थना करें। सभी को आरती दें और प्रसाद खिलाएं।