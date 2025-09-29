नवरात्रि की अष्टमी-नवमी पर इस विधि से करें हवन, जानें लें सामग्री लिस्ट

शारदीय नवरात्रि मा दुर्गा की उपासना का अत्यंत पवित्र पर्व है। नवरात्रि के नौ दिनों में हर दिन माता के एक स्वरूप की पूजा होती है। अष्टमी और नवमी तिथि का विशेष महत्व होता है। अष्टमी और नवमी पर विशेष रूप से हवन करना अत्यंत फलदायी माना जाता है।

Mon, 29 Sep 2025

शारदीय नवरात्रि मा दुर्गा की उपासना का अत्यंत पवित्र पर्व है। नवरात्रि के नौ दिनों में हर दिन माता के एक स्वरूप की पूजा होती है। अष्टमी और नवमी तिथि का विशेष महत्व होता है। अष्टमी और नवमी पर विशेष रूप से हवन करना अत्यंत फलदायी माना जाता है। धार्मिक ग्रंथों और पुरानी मान्यताओं के अनुसार, नवरात्रि के दौरान अष्टमी और नवमी को किया गया हवन मां दुर्गा को अत्यंत प्रिय है, तथा इससे दोगुना फल मिलने की मान्यता है। इस वर्ष की नवरात्रि में अष्टमी तिथि 30 सितंबर (मंगलवार) को है और नवमी तिथि 1 अक्टूबर (बुधवार) को।

हवन का महत्व- हवन का धार्मिक महत्व केवल अग्नि में आहुति देना भर नहीं है- इसे सद्भाव, श्रद्धा और शुद्ध विचारों के साथ करना आवश्यक है। हवन के दौरान अज्ञानता, डर और नकारात्मक शक्तियों का नाश होता है। घर-परिवार में सकारात्मक ऊर्जा फैलती है, मन को शांति मिलती है और जीवन की बाधाएं दूर होती हैं।

हवन सामग्री की लिस्ट- हवन कुंड

आम की लकड़ी

देसी घी

सूखा नारियल

पान के पत्ते

सुपारी

कपूर

लाल कपड़ा

गंगाजल

चरणामृत

कलावा

आम पत्ते

लोबान

गुग्गल

जौ

काले तिल

चावल

शहद

लौंग

सूखी लकड़ियां

अन्य आवश्यक सामग्री जैसे अक्षत, फूल, अर्पण हेतु फल व मिष्ठान आदि

हवन की विधि सुबह जल्दी उठें, स्नान कर लें और स्वच्छ वस्त्र पहनें। पूरे घर में गंगाजल छिड़काव करें।

हवन स्थान पर कुंड स्थापित करें। चारों ओर कलावा बांधें।

अग्नि प्रज्वलन- आम की लकड़ियां रखें, देसी घी या कपूर से अग्नि जलाएं।

शुद्धि और आचमन-तीन बार आचमन करें। हाथ में जल लेकर शरीर पर छींटें लगाएँ।

मंत्र जाप और आहुति- “ॐ श्री गणेशाय नमः स्वाहा” कहकर आहुति दें। इसके बाद “ॐ दुं दुर्गायै नमः स्वाहा” और अन्य दुर्गा मंत्रों का जाप करें।

घी, चावल, गुग्गल, तिल आदि अग्नि में अर्पित करें।

हवन के दौरान मां दुर्गा से परिवार में सुख-समृद्धि, स्वास्थ्य और बाधाओं की दूरि की प्रार्थना करें।

अंत में हवन की आरती करें और प्रसाद भक्तों में बांटें।

इन बातों का रखें ध्यान- हवन स्थल पर शांति होनी चाहिए।

मंत्र जाप धीरे-धीरे और स्पष्ट उच्चारण से करें।