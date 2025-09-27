Navratri Day 6 2025 Maa Skandamata Ki Pooja aarti mantra Kavach Shardiya Navratri 6th Day Muhurta आज सुबह व शाम को इन शुभ मुहूर्त में करें मां स्कंदमाता की पूजा, पढ़ें मंत्र, स्तुति, स्तोत्र, कवच, आरती, एस्ट्रोलॉजी न्यूज़ - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsधर्म न्यूज़Navratri Day 6 2025 Maa Skandamata Ki Pooja aarti mantra Kavach Shardiya Navratri 6th Day Muhurta

आज सुबह व शाम को इन शुभ मुहूर्त में करें मां स्कंदमाता की पूजा, पढ़ें मंत्र, स्तुति, स्तोत्र, कवच, आरती

Navratri Day 6, Maa Skandamata Ki Pooja: आज है शारदीय नवरात्रि का 6ठा दिन व पञ्चमी तिथि। देवी दुर्गा के स्कंदमाता स्वरूप की आराधना करने से सभी कष्ट दूर होते हैं और घर में सुख-शांति का वास होता है।

Shrishti Chaubey लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीSat, 27 Sep 2025 08:38 AM
share Share
Follow Us on
आज सुबह व शाम को इन शुभ मुहूर्त में करें मां स्कंदमाता की पूजा, पढ़ें मंत्र, स्तुति, स्तोत्र, कवच, आरती

Navratri Day 6, Maa Skandamata: शारदीय नवरात्रि की पञ्चमी तिथि को स्कंदमाता की पूजा करने का विधान है। उदया तिथि के अनुसार, 27 सितंबर को शारदीय नवरात्रि की पञ्चमी है। मां स्कंदमाता की उपासना से भक्त को विद्या, बल और मोक्ष की प्राप्ति होती है। मां की आराधना करने से सभी कष्ट दूर होते हैं और घर में सुख-शांति का वास होता है। आइए जानते हैं आज स्कंदमाता की पूजा के मंत्र, मुहूर्त, कवच, स्तुति व आरती-

आज सुबह व शाम को इन शुभ मुहूर्त में करें मां स्कंदमाता की पूजा

  • अभिजित मुहूर्त- 11:48 ए एम से 12:36 पी एम
  • विजय मुहूर्त- 02:12 पी एम से 03:00 पी एम
  • गोधूलि मुहूर्त- 06:12 पी एम से 06:36 पी एम
  • अमृत काल- 01:26 पी एम से 03:14 पी एम
  • रवि योग 06:12 ए एम से 07:15 ए एम
  • शुभ - उत्तम 07:42 ए एम से 09:12 ए एम
  • चर - सामान्य 12:12 पी एम से 01:42 पी एम
  • लाभ - उन्नति 01:42 पी एम से 03:12 पी एमवार वेला
  • अमृत - सर्वोत्तम 03:12 पी एम से 04:42 पी एम
  • लाभ - उन्नति 06:12 पी एम से 07:42 पी एम
  • शुभ - उत्तम 09:12 पी एम से 10:42 पी एम
  • अमृत - सर्वोत्तम 10:42 पी एम से 12:12 ए एम, सितम्बर 28

ये भी पढ़ें:27 सितंबर 2025 का पंचांग, जानें शनिवार के शुभ-अशुभ मुहूर्त

देवी स्कंदमाता मंत्र

ॐ देवी स्कन्दमात्रे नमः॥

प्रार्थना मंत्र

सिंहासनगता नित्यं पद्माञ्चित करद्वया।

शुभदास्तु सदा देवी स्कन्दमाता यशस्विनी॥

स्तुति

या देवी सर्वभूतेषु मां स्कन्दमाता रूपेण संस्थिता।

नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः॥

ध्यानम् मंत्र

वन्दे वाञ्छित कामार्थे चन्द्रार्धकृतशेखराम्।

सिंहरूढ़ा चतुर्भुजा स्कन्दमाता यशस्विनीम्॥

धवलवर्णा विशुध्द चक्रस्थितों पञ्चम दुर्गा त्रिनेत्राम्।

अभय पद्म युग्म करां दक्षिण उरू पुत्रधराम् भजेम्॥

पटाम्बर परिधानां मृदुहास्या नानालङ्कार भूषिताम्।

मञ्जीर, हार, केयूर, किङ्किणि, रत्नकुण्डल धारिणीम्॥

प्रफुल्ल वन्दना पल्लवाधरां कान्त कपोलाम् पीन पयोधराम्।

कमनीयां लावण्यां चारू त्रिवली नितम्बनीम्॥

ये भी पढ़ें:कब है नवरात्रि की अष्टमी-नवमी, जानें डेट, मुहूर्त व पूजा की विधि

स्तोत्र

नमामि स्कन्दमाता स्कन्दधारिणीम्।

समग्रतत्वसागरम् पारपारगहराम्॥

शिवाप्रभा समुज्वलां स्फुच्छशागशेखराम्।

ललाटरत्नभास्करां जगत्प्रदीप्ति भास्कराम्॥

महेन्द्रकश्यपार्चितां सनत्कुमार संस्तुताम्।

सुरासुरेन्द्रवन्दिता यथार्थनिर्मलाद्भुताम्॥

अतर्क्यरोचिरूविजां विकार दोषवर्जिताम्।

मुमुक्षुभिर्विचिन्तितां विशेषतत्वमुचिताम्॥

नानालङ्कार भूषिताम् मृगेन्द्रवाहनाग्रजाम्।

सुशुध्दतत्वतोषणां त्रिवेदमार भूषणाम्॥

सुधार्मिकौपकारिणी सुरेन्द्र वैरिघातिनीम्।

शुभां पुष्पमालिनीं सुवर्णकल्पशाखिनीम्

तमोऽन्धकारयामिनीं शिवस्वभावकामिनीम्।

सहस्रसूर्यराजिकां धनज्जयोग्रकारिकाम्॥

सुशुध्द काल कन्दला सुभृडवृन्दमज्जुलाम्।

प्रजायिनी प्रजावति नमामि मातरम् सतीम्॥

स्वकर्मकारणे गतिं हरिप्रयाच पार्वतीम्।

अनन्तशक्ति कान्तिदां यशोअर्थभुक्तिमुक्तिदाम्॥

पुनः पुनर्जगद्धितां नमाम्यहम् सुरार्चिताम्।

जयेश्वरि त्रिलोचने प्रसीद देवी पाहिमाम्॥

कवचम्

ऐं बीजालिंका देवी पदयुग्मधरापरा।

हृदयम् पातु सा देवी कार्तिकेययुता॥

श्री ह्रीं हुं ऐं देवी पर्वस्या पातु सर्वदा।

सर्वाङ्ग में सदा पातु स्कन्दमाता पुत्रप्रदा॥

वाणवाणामृते हुं फट् बीज समन्विता।

उत्तरस्या तथाग्ने च वारुणे नैॠतेअवतु॥

इन्द्राणी भैरवी चैवासिताङ्गी च संहारिणी।

सर्वदा पातु मां देवी चान्यान्यासु हि दिक्षु वै॥

ये भी पढ़ें:लव राशिफल: मेष राशि से लेकर मीन के लिए 27 सितंबर का दिन कैसा रहेगा?

स्कंदमाता की आरती

जय तेरी हो स्कन्द माता। पाँचवाँ नाम तुम्हारा आता॥

सबके मन की जानन हारी। जग जननी सबकी महतारी॥

तेरी जोत जलाता रहूँ मैं। हरदम तुझे ध्याता रहूँ मै॥

कई नामों से तुझे पुकारा। मुझे एक है तेरा सहारा॥

कही पहाड़ों पर है डेरा। कई शहरों में तेरा बसेरा॥

हर मन्दिर में तेरे नजारे। गुण गाये तेरे भक्त प्यारे॥

भक्ति अपनी मुझे दिला दो। शक्ति मेरी बिगड़ी बना दो॥

इन्द्र आदि देवता मिल सारे। करे पुकार तुम्हारे द्वारे॥

दुष्ट दैत्य जब चढ़ कर आये। तू ही खण्ड हाथ उठाये॥

दासों को सदा बचाने आयी। भक्त की आस पुजाने आयी॥

ये भी पढ़ें:मेष राशि से लेकर मीन का 27 सितंबर का दिन कैसा रहेगा, पढ़ें आज का राशिफल
Shardiya Navratri Skandamata
जानें धर्म न्यूज़ , Rashifal, Panchang , Numerology से जुडी खबरें हिंदी में हिंदुस्तान पर| हिंदू कैलेंडर से जानें शुभ तिथियां और बनाएं हर दिन को खास!
अपना राशिफल जाने