नवरात्रि में बोए जौ का क्या करें? विसर्जन करते समय भूलकर भी ना करें ये गलती

नवरात्रि समापन के बाद उगे हुए जौ का विसर्जन कैसे करें? जानिए जौ विसर्जन की सही धार्मिक विधि, सुख-समृद्धि बढ़ाने वाली परंपराएं और विसर्जन के समय ध्यान रखने योग्य सावधानियां।

नवरात्रि में कलश स्थापना के साथ जौ बोने की परंपरा है। इन जौ को माता रानी की कृपा और घर की सुख-समृद्धि से जोड़कर देखा जाता है। मान्यता है कि नवरात्रि के दौरान जौ जिस तरह से उगते हैं, उससे आने वाले समय के शुभ-अशुभ संकेत मिलते हैं। लेकिन नवरात्रि समाप्त होने के बाद कई लोगों के मन में सवाल रहता है कि पूजा में बोए गए जौ का क्या करना चाहिए। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, जौ का विसर्जन करते समय कुछ खास नियमों का ध्यान रखना जरूरी है। आइए जानते हैं इसके बारे में।

नवरात्रि में बोए जौ से मिलते हैं ये संकेत धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, नवरात्रि में बोए गए जौ का रंग और उनकी वृद्धि आने वाले समय के संकेत देते हैं। अगर जौ हरे-भरे और घने उगते हैं, तो इसे घर में सुख-समृद्धि आने का संकेत माना जाता है। वहीं, सफेद रंग के जौ उगना किसी बड़ी उपलब्धि की ओर इशारा करता है। अगर जौ कम उगते हैं या मुरझाए हुए दिखाई देते हैं, तो इसे आने वाली परेशानियों का संकेत माना जाता है। यही कारण है कि नवरात्रि में जौ बोने का विशेष महत्व बताया गया है।

नवरात्रि समाप्त होने पर ऐसे उठाएं जौ नवरात्रि के समापन के बाद दशमी तिथि पर जौ का विसर्जन किया जाता है। इसके लिए सुबह स्नान करके सबसे पहले मां दुर्गा की विधि-विधान से पूजा करें। इसके बाद कलश और जौ के सामने दीपक दिखाएं। पूजा के दौरान हुई किसी भी गलती के लिए माता रानी से क्षमा मांगें। फिर श्रद्धापूर्वक जौ को उनके स्थान से उठाएं। मान्यता है कि नवरात्रि में बोए गए जौ माता रानी के आशीर्वाद का प्रतीक होते हैं। इसलिए इन्हें उठाते और विसर्जित करते समय पवित्रता और सम्मान का ध्यान रखना चाहिए।

नदी या तालाब ना हो तो कहां करें जौ का विसर्जन? धार्मिक परंपराओं के अनुसार, नवरात्रि में बोए गए जौ को नदी या तालाब में विसर्जित किया जाता है। हालांकि, अगर आपके घर के आसपास नदी या तालाब नहीं है, तो इन्हें पीपल या बरगद के पेड़ के नीचे भी रख सकते हैं। इसके अलावा घर के बगीचे या किसी बड़े गमले की मिट्टी में जौ को मिला सकते हैं। इससे कुछ समय बाद ये मिट्टी में मिल जाएंगे। इस तरह बिना किसी परेशानी के घर पर ही जौ का विसर्जन किया जा सकता है।

जौ के तिनकों से जुड़ी हैं ये खास मान्यताएं कई जगहों पर नवरात्रि के जौ का विसर्जन करने से पहले कुछ विशेष परंपराएं निभाई जाती हैं। इनमें घर के पुरुष सदस्य और बच्चे जौ के कुछ तिनकों को अपने कान के पीछे रखते हैं। मान्यता है कि ऐसा करने से अच्छे स्वास्थ्य और सौभाग्य का आशीर्वाद मिलता है। वहीं, कुछ लोग हरे जौ के तिनकों को लाल कपड़े में लपेटकर तिजोरी या धन रखने वाले स्थान पर रखते हैं। धार्मिक मान्यता है कि इससे घर में मां लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है और धन-धान्य की कमी नहीं होती है।

नवरात्रि में बोए गए जौ को पूजा का पवित्र हिस्सा माना जाता है। इसलिए नवरात्रि समाप्त होने के बाद इन्हें सामान्य कचरे की तरह कूड़ेदान में नहीं फेंकना चाहिए। धार्मिक मान्यताओं में ऐसा करना उचित नहीं माना गया है। अगर आप जौ का विसर्जन नदी या तालाब में नहीं कर सकते, तो इन्हें घर के किसी गमले या बगीचे की मिट्टी में दबा दें। ध्यान रखें कि जौ को इधर-उधर फेंकने के बजाय सम्मानपूर्वक उचित स्थान पर रखें। इससे नवरात्रि की पूजा से जुड़ी परंपराओं का पालन भी हो जाएगा।