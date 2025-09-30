Navratri ashtami and navami wishes 2025 ashtami and navami shubhkamna sandesh in hindi आज नवरात्रि की अष्टमी और कल नवमी अपनों के लिए बनाए खास, भेजें ये खास शुभकामना संदेश, एस्ट्रोलॉजी न्यूज़ - Hindustan
आज नवरात्रि की अष्टमी और कल नवमी अपनों के लिए बनाए खास, भेजें ये खास शुभकामना संदेश

Navratri ashtami and navami wishes 2025: नवरात्रि की अष्टमी व नवमी तिथि का हिंदू धर्म में खास महत्व है। लोग अष्टमी और नवमी को मां दुर्गा की विधिवत पूजा करने के साथ ही अपनों को बधाई भी देते हैं। यहां देखें नवरात्रि अष्टमी व नवमी के शुभकामना संदेश।

Saumya Tiwari लाइव हिन्दुस्तानTue, 30 Sep 2025 12:04 AM
आज नवरात्रि की अष्टमी और कल नवमी अपनों के लिए बनाए खास, भेजें ये खास शुभकामना संदेश

Navratri Ashtami and Navami Wishes 2025: नवरात्रि का पावन पर्व अब समापन की ओर है। नवरात्रि की अष्टमी 30 सितंबर, मंगलवार यानी आज और नवमी 1 अक्टूबर, बुधवार को मनाई जाएगी। नवरात्रि की अष्टमी को मां महागौरी और नवमी तिथि को मां सिद्धिदात्री का पूजन किया जाता है। नवरात्रि की अष्टमी व नवमी तिथि को लोग हवन करने के साथ कन्या पूजन भी करते हैं, इसके साथ ही इस दिन को खास बनाने के लिए लोग अपनों को बधाई भी भेजते हैं। आप भी इन चुनिंदा मैसेज से भेज सकते हैं नवरात्रि की अष्टमी और नवमी की बधाई।

महा अष्टमी के लिए शुभकामनाएं (Maha Ashtami Wishes 2025):

1. कुमकुम भरे कदमों से आए मां दुर्गा आपके द्वार,

सुख-संपत्ति मिले आपको अपार।

अष्टमी की हार्दिक शुभकामनाए 2025

2. या देवी सर्वभूतेषु मां महागौरी रूपेण संस्थिता।

नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः।।

आपको और आपके परिवार को महाष्टमी की शुभकामनाएं।

3. मां दुर्गा का नित ध्यान करें, जीवन में सदा अच्छा काम करें।

महा अष्टमी का पावन पर्व है आया, सबके जीवन में सुख-समृद्धि लाया।

महा अष्टमी की मंगलमय बधाई 2025

महा नवमी के लिए शुभकामनाएं (Maha Navami Wishes 2025): नवरात्रि की नवमी की इन चुनिंदा मैसेज से भेजें बधाई।

1. मां सिद्धिदात्री आपके सभी कार्यों में सिद्धि प्रदान करें,

नवरात्रि का यह पावन पर्व आपके जीवन में नई रोशनी लाए।

महा नवमी की हार्दिक शुभकामनाएं।

2. नव दीप जलें, नव फूल खिलें,

रोज मां दुर्गा का आशीर्वाद मिले।

इस महानवमी आपको वो सब मिले,

जो आपका दिल चाहे।

महा नवमी की हार्दिक शुभकामनाएं 2025

3. खुशियों से भर जाए आपका संसार,

नवमी का दिन हो शुभ और शानदार।

जय माता दी, हैप्पी नवमी 2025

अष्टमी व नवमी के लिए संयुक्त संदेश-

1. मां दुर्गा आपके जीवन में शक्ति, सुख और समृद्धि लाएं।

दुर्गा अष्टमी/महानवमी की आपको बहुत-बहुत शुभकामनाएं।

2. मां के नौ रूपों की कृपा से आपका हर सपना पूरा हो।

कन्या पूजन और हवन के साथ, यह त्योहार आपके लिए मंगलमय हो।

शुभ अष्टमी/नवमी 2025

