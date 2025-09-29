Navratri Ashtami 2025 Wishes send these Happy Mahashtami Top 10 best greetings shayari SMS quotes and messages Ashtami Wishes: मां दुर्गा की भक्ति से भरे इन टॉप 10 मैसेज से अपनों को भेजें नवरात्रि अष्टमी की बधाई, एस्ट्रोलॉजी न्यूज़ - Hindustan
Ashtami Wishes: मां दुर्गा की भक्ति से भरे इन टॉप 10 मैसेज से अपनों को भेजें नवरात्रि अष्टमी की बधाई

Shardiya Navratri Ashtami SMS: नवरात्रि की अष्टमी को भक्त मां महागौरी की पूजा-अर्चना करने के साथ ही अपनों को इस खास दिन की बधाई भी भेजते हैं। आप भी इन 10 चुनिंदा मैसेज से अपनों को भेज सकते हैं अष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं।

Saumya Tiwari लाइव हिन्दुस्तानMon, 29 Sep 2025 05:57 PM
Ashtami ki hardik shubhkamnaye wishes in hindi: मां दुर्गा को समर्पित नवरात्रि का पर्व अब समाप्त होने की ओर है। इस बार शारदीय नवरात्रि की अष्टमी तिथि 30 सितंबर, मंगलवार को है। नवरात्रि के आठवें दिन मां महागौरी की पूजा की जाती है। इस दिन लोग हवन पूजा करने के साथ ही कन्या पूजन भी करते हैं। इस दिन लोग मां महागौरी की विधिवत पूजा करने के साथ ही अपनों को महाष्टमी की बधाई भी देते हैं। आप भी इन 10 चुनिंदा मैसेज से अपनों को भेज सकते हैं नवरात्रि अष्टमी की बधाई।

1. चलते-चलते राह में भटके

काम कोई जब तेरा अटके

हर दुख का यही उपाय

तू ले माता का नाम

तेरे पूर्ण होंगे सारे काम

महा अष्टमी की शुभकामनाएं 2025

2. मिलता है सच्चा सुख केवल

मां तेरे चरणों में

यही विनती है हर पल मां

रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में

अष्टमी की शुभकामनाएं 2025

3. तेरी कृपा से माता, मेरा हर काम हो रहा है

काम तूने किया और मेरा नाम हो रहा है

नवरात्रि की अष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं

4. मां बुला ले नवरात्रि में

नाचेंगे हम सब जगराते में

मां की मूरत बस गई आंखों में

नाचेंगे हम बस जगराते में

महाष्टमी की शुभकामनाएं 2025

5. चारों ओर है छाया अंधेरा

कर दे मां रोशन जीवन मेरा

आपके बिना कौन है मेरा यहां

तू जो आए सामने जो जाए सवेरा

हैप्पी महाष्टमी 2025

6. महाष्टमी की आपको खूब सारी बधाई

आप और आपका पूरा परिवार रहे हमेशा खुशहाल

माता रानी की आप पर बरसे पूरे साल कृपा

सुख-समृद्धि और सफलता रहें आपके साथ

हैप्पी अष्टमी 2025

7. मां तेरे चरणों में, भेंट हम चढ़ाते हैं

कभी नारियल, तो कभी फूल चढ़ाते हैं

झोलियां भर-भर के तेरे दर से लाते हैं

आपको और आपके परिवार को अष्टमी की बधाई 2025

8. मां भरती झोली खाल, मां अंबे वैष्णों वाली

मां संकट हरने वाली, मां विपदा हरने वाली

मां के सभी भक्तों को महाष्टमी की बधाई 2025

9. मां न चाहूं पैसा

मां ना चाहूं ऊंचा पद

बस मुझे मिले आपका प्यार

मेरी आपसे है यही जिद

हैप्पी अष्टमी 2025

10. धन-संपदा से भरा रहे जीवन

खुशियों से चमकते रहे धरती और अंबर

माता रानी पर हमेशा बनाए रखना विश्वास

मां पूर्ण करेगी आपके सभी काज

हैप्पी अष्टमी 2025