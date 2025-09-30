नवरात्रि का नौवां दिन कल, मां सिद्धिदात्री की होगी पूजा, कन्यापूजन से जुड़ी यह बात जान लें
Shardiya Navratri 9th Day 2025: नवरात्रि का नौवां दिन मां सिद्धिदात्री की पूजा होगी। यहां जानें कौन है सिद्धिदात्री और कन्या पूजन के बारे में पुराणों में क्या लिखा है।इस साल शारदीय नवरात्र की नवमी तिथि 1 अक्टूबर को मनाई जाएगी। इस दिन कन्या पूजन भी होगा।
नवरात्रि के नौवें दिन यानी नवरात्र के अंतिम दिन मां सिद्धिदात्री की पूजा और अर्चना होती है। सिद्धिदात्री भक्तों के सभी कष्टों को हर प्रकार की सिद्धि प्रदान करती हैं। उनको मां दुर्गा की 9वीं शक्ति माना जाता है। इस साल शारदीय नवरात्र की नवमी तिथि 1 अक्टूबर को मनाई जाएगी। इस दिन कन्या पूजन भी होगा। ऐसी मान्यता है कि इनकी कृपा से ही शिवजी का आधा शरीर देवी का हुआ था। इसी कारण शिव अर्द्धनारीश्वर नाम से प्रसिद्ध हुए। वराह पुराण में भगवान शिव ने माता की स्तुति की है। वहीं ब्रह्माजी ने कहा है कि नवमी तिथि के दिन इन देवी की सदा स्थिरचित्त एवं ध्यान-समाधि द्वारा आराधना करनी चाहिए। ऐसा करने से ये सम्पूर्ण प्राणियों को वर देंगी। आपको बता दें कि देवी सिद्धिदात्री का वाहन सिंह है, यही नहीं माता का कमल के पुष्प पर विराजती हैं। भगवान शिव ने भी मां सिद्धिदात्री से सिद्धियां ली थीं।
मां सिद्धिदात्री को मां सरस्वती का भी स्वरुप भी माना जाता है। वैदिक एवं सप्तशती मंत्रों द्वारा माता सिद्धिदात्री सहित समस्त स्थापित देवताओं की षोडशोपचार पूजा करें। पूजन के बाद माता के ध्यान मंत्र का जाप करना शुभ फल देने वाला माना गया है।-सिद्धगंधर्वयक्षाद्यैरसुरैरमरैरपि। सेव्यमाना यदा भूयात् सिद्धिदा सिद्धिदायनी॥ इस दिन कन्या पूजन करना चाहिए। कन्या पूजन के बाद ही नवरात्र व्रत संपन्न होता है।
कन्या पूजन से जुड़ी यह बात जानें
देवी भावत पुराण में लिखा है पूजाविधि में एक वर्ष की कन्या नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि वह कन्या गन्ध और भोग के स्वादको नहीं जानती है। कुमारी कन्या वह कही गयी है, जो दो वर्ष की हो चुको हो। तीन वर्ष को कन्या त्रिमूर्ति, चार वर्ष की कन्या कल्याणी, पांच वर्षकी रोहिणी, छः वर्षकी कालिका, सात वर्ष को चण्डिका, आठ वर्ष को शाम्भवी, नौ वर्ष की दुर्गा और दस वर्ष की कन्या सुभद्रा कहलाती है। इससे ऊपर की अवस्थावाली कन्याका पूजन नहीं करना चाहिए। इन नामोंसे कुमारी का विधिवत् पूजन सदा करना चाहिए।