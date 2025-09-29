navratri 8th day maha ashtami on 30 september know puja vidhi shubh muhurat mantra aarti upay नवरात्रि की अष्टमी कल, नोट कर लें पूजा विधि, शुभ मुहूर्त, मंत्र, आरती, उपाय, एस्ट्रोलॉजी न्यूज़ - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsधर्म न्यूज़navratri 8th day maha ashtami on 30 september know puja vidhi shubh muhurat mantra aarti upay

नवरात्रि की अष्टमी कल, नोट कर लें पूजा विधि, शुभ मुहूर्त, मंत्र, आरती, उपाय

30 सितंबर यानी कल नवरात्रि की अष्टमी तिथि है। नवरात्रि के नौ दिवसीय पर्व का आठवां दिन, जिसे महा अष्टमी भी कहा जाता है, अत्यंत पवित्र और शुभ माना जाता है। इस दिन मां दुर्गा के आठवें स्वरूप माहागौरी की पूजा की जाती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार मां महागौरी सुंदरता, शांति, शुद्धता और दया की देवी हैं।

Yogesh Joshi लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीMon, 29 Sep 2025 12:30 PM
share Share
Follow Us on
नवरात्रि की अष्टमी कल, नोट कर लें पूजा विधि, शुभ मुहूर्त, मंत्र, आरती, उपाय

30 सितंबर यानी कल नवरात्रि की अष्टमी तिथि है। नवरात्रि के नौ दिवसीय पर्व का आठवां दिन, जिसे महा अष्टमी भी कहा जाता है, अत्यंत पवित्र और शुभ माना जाता है। इस दिन मां दुर्गा के आठवें स्वरूप माहागौरी की पूजा की जाती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार मां महागौरी सुंदरता, शांति, शुद्धता और दया की देवी हैं। उनकी आराधना से मानसिक शांति, स्वास्थ्य और समृद्धि प्राप्त होती है। महा अष्टमी का दिन विशेष रूप से कन्या पूजन और भक्तिमय अनुष्ठानों के लिए जाना जाता है। मां महागौरी का रूप अत्यंत शांत और उज्ज्वल है, इसलिए सफेद रंग के वस्त्र, पुष्प और भोग अर्पित करना शुभ माना जाता है। इस दिन विशेष रूप से मिष्ठान, फल, नारियल और पंच मेवा अर्पित किए जाते हैं। भक्त मानते हैं कि महा अष्टमी पर की गई पूजा से न केवल पापों का नाश होता है, बल्कि इच्छित लक्ष्यों की प्राप्ति भी होती है। इस दिन ध्यान, मंत्र और आरती से मां महागौरी का आशीर्वाद प्राप्त करना अत्यंत लाभकारी है। साथ ही, कन्या पूजन का महत्व भी इस दिन और बढ़ जाता है।

पूजा विधि

प्रातः जल्दी उठकर स्नान करें और साफ-सुथरे वस्त्र पहनें।

मां की प्रतिमा या फोटो को गंगाजल या शुद्ध जल से स्नान कराएँ।

सफेद रंग के पुष्प और रोली‑कुमकुम अर्पित करें।

भोग में मिष्ठान, फल, नारियल और पंच मेवा शामिल करें।

कन्याओं को भोजन कराना और उन्हें सम्मान देना इस दिन की मुख्य परंपरा है।

आरती अवश्य करें और ध्यान या मंत्र जाप से मां का आशीर्वाद प्राप्त करें।

मंत्र और आरती

मुख्य मंत्र:

या देवी सर्वभूतेषु माँ गौरी रूपेण संस्थिता।

नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः।

भोग: नारियल, पंच मेवा, मिष्ठान, फल

पुष्प: सफेद फूल, विशेष रूप से रात की रानी

कन्या पूजन

महा अष्टमी के दिन कन्याओं का पूजन करना अत्यंत शुभ माना जाता है। देवी रूप में कन्याओं को भोजन कराना और उन्हें सम्मान देना पारंपरिक अनुष्ठान है। ऐसा करने से परिवार में सुख, समृद्धि और सामाजिक सम्मान बढ़ता है। महा अष्टमी पर की गई पूजा से सभी पाप नष्ट होते हैं। साथ ही, विवाह संबंधी परेशानियां हल होती हैं, इच्छाएं पूर्ण होती हैं और जीवन में शांति आती है।

महा अष्टमी का धार्मिक महत्व

मां महागौरी की पूजा से मनोवांछित फल प्राप्त होते हैं।

मानसिक शांति और स्वास्थ्य में सुधार होता है।

परिवार में प्रेम और सहयोग की वृद्धि होती है।

कन्या पूजन से समाज में सम्मान और सद्भाव आता है।

इस दिन मंत्र, ध्यान और आरती का महत्व विशेष होता है।

किस रंग के पहनें वस्त्र- मां महागौरी की पूजा करते समय गुलाबी रंग के वस्त्र धारण करने चाहिए।

मां महागौरी की आरती

महागौरी की आरती

जय महागौरी जगत की माया ।

जय उमा भवानी जय महामाया ॥

हरिद्वार कनखल के पासा ।

महागौरी तेरा वहा निवास ॥

चंदेर्काली और ममता अम्बे

जय शक्ति जय जय मां जगदम्बे ॥

भीमा देवी विमला माता

कोशकी देवी जग विखियाता ॥

हिमाचल के घर गोरी रूप तेरा

महाकाली दुर्गा है स्वरूप तेरा ॥

सती 'सत' हवं कुंड मै था जलाया

उसी धुएं ने रूप काली बनाया ॥

बना धर्म सिंह जो सवारी मै आया

तो शंकर ने त्रिशूल अपना दिखाया ॥

तभी मां ने महागौरी नाम पाया

शरण आने वाले का संकट मिटाया ॥

शनिवार को तेरी पूजा जो करता

माँ बिगड़ा हुआ काम उसका सुधरता ॥

'चमन' बोलो तो सोच तुम क्या रहे हो

महागौरी मां तेरी हरदम ही जय हो ॥

ये भी पढ़ें:29 सितंबर से 5 अक्टूबर तक का समय आपके लिए कैसा रहेगा?
Navratri Maha Ashtami Shardiya Navratri
जानें धर्म न्यूज़ , Rashifal, Panchang , Numerology से जुडी खबरें हिंदी में हिंदुस्तान पर| हिंदू कैलेंडर से जानें शुभ तिथियां और बनाएं हर दिन को खास!
अपना राशिफल जाने