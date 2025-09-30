navratri 8th day maha ashtami mahagauri puja today on shoban yog 30 september know kanya pujan time

Maha Ashtami: महाअष्टमी पर आज होगी महागौरी की पूजा, बन रहा है शोभन योग और मूल नक्षत्र का संयोग

नवरात्र की अष्टमी तिथि पर मंगलवार को माता महागौरी का विशेष पूजन अर्चन किया जाता है। देवी मंदिरों और घरों में श्रद्धालु माता महा गौरी को अष्टमी का भोग लगाते हैं। मां दुर्गा की आठवीं शक्ति का नाम महागौरी है। नवरात्र के आठवें दिन इनकी पूजा का विधान है।