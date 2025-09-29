नवरात्रि की अष्टमी कल: मां महागौरी की इन मुहूर्त में न करें पूजा, जानें कन्या पूजन की सरल विधि

Navratri Eighth day: नवरात्रि का आठवां दिन मां महागौरी को समर्पित है। मान्यता है कि इस दिन मां दुर्गा के अष्टवें स्वरूप मां महागौरी का पूजा करने से जातक की मनोकामना पूर्ण होती है। जानें अष्टमी को मां महागौरी की किन मुहूर्त में न करें पूजा व कन्या पूजन की आसान विधि।

Navratri ashtami 2025, Maa mahagauri and kanya pujan vidhi: शारदीय नवरात्रि का पावन पर्व अब समापन की ओर है। 30 सितंबर 2025, मंगलवार को नवरात्रि की अष्टमी है। नवरात्रि की अष्टमी तिथि को मां महागौरी के पूजन का विधान है। अष्टमी तिथि पर मां महागौरी के पूजन के साथ हवन व कन्या पूजन का भी अत्यंत शुभ माना गया है। ज्योतिषाचार्यों के अनुसार, अष्टमी तिथि पर मां महागौरी का शुभ मुहूर्त में पूजन करने से भक्त को शुभ फलों की प्राप्ति होती है, जबकि राहुकाल समेत कुछ अशुभ मुहूर्त में पूजा-पाठ की मनाही होती है। जानें मां महागौरी की किन मुहूर्त में न करें पूजा व कन्या पूजन की आसान विधि।

अष्टमी तिथि पर हवन का अभिजित मुहूर्त: अष्टमी तिथि पर हवन का अभिजित मुहूर्त सुबह 11 बजकर 47 मिनट से दोपहर 12 बजकर 35 मिनट तक रहेगा।

अष्टमी पर इन मुहूर्त में न करें मां महागौरी व कन्या पूजन: ज्योतिष शास्त्र में राहुकाल, यमगण्ड व गुलिक काल समेत कुछ मुहूर्त पूजा-पाठ के लिए उत्तम नहीं माने गए हैं। जानें अष्टमी तिथि पर बनने वाले अशुभ मुहूर्त।

राहुकाल- दोपहर 03:09 बजे से शाम 04:39 बजे तक।

यमगण्ड- सुबह 09:12 बजे से सुबह 10:41 बजे तक।

आडल योग- सुबह 06:13 बजे से सुबह 06:17 बजे तक।

दुर्मुहूर्त- सुबह 08:36 बजे से सुबह 09:24 बजे तक।

गुलिक काल- दोपहर 12:11 बजे से दोपहर 01:40 बजे तक।