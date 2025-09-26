navratri 5th day maa skandmata puja vidhi shubh muhurat Navratri 5th Day: कल होगी मां स्कंदमाता की पूजा, नोट कर लें पूजन विधि, शुभ मुहूर्त से लेकर सबकुछ, एस्ट्रोलॉजी न्यूज़ - Hindustan
Navratri 5th Day: कल होगी मां स्कंदमाता की पूजा, नोट कर लें पूजन विधि, शुभ मुहूर्त से लेकर सबकुछ

इस समय शारदीय नवरात्रि का पावन पर्व चल रहा है। कल यानी 27 सितंबर को पंचम नवरात्रि है। नवरात्रि के पांचवें दिन मां दुर्गा के पंचम स्वरूप स्कंदमाता की विशेष पूजा-आराधना की जाती है। स्कंदमाता माता अपने भक्तों पर पुत्रवत स्नेह लुटाती हैं और उनकी कृपा से जीवन में सकारात्मक बदलाव आते हैं।

Yogesh Joshi लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीFri, 26 Sep 2025 04:37 PM
Navratri 5th Day: कल होगी मां स्कंदमाता की पूजा, नोट कर लें पूजन विधि, शुभ मुहूर्त से लेकर सबकुछ

Navratri 5th Day Maa Skandmata : इस समय शारदीय नवरात्रि का पावन पर्व चल रहा है। कल यानी 27 सितंबर को पंचम नवरात्रि है। नवरात्रि के पांचवें दिन मां दुर्गा के पंचम स्वरूप स्कंदमाता की विशेष पूजा-आराधना की जाती है। स्कंदमाता माता अपने भक्तों पर पुत्रवत स्नेह लुटाती हैं और उनकी कृपा से जीवन में सकारात्मक बदलाव आते हैं। मान्यता है कि इस दिन मां की उपासना करने से नकारात्मक शक्तियों का नाश होता है और असंभव कार्य भी संभव हो जाते हैं। माता स्कंदमाता का यह स्वरूप विशेष रूप से नवरात्र की पंचमी तिथि पर पूजनीय माना गया है। मां स्कंदमाता की गोद में भगवान कार्तिकेय विराजमान हैं, इस कारण उन्हें स्कंदमाता कहा जाता है। माता कमल के आसन पर बैठी हैं, इसलिए उन्हें पद्मासना देवी भी कहा जाता है। मां के वाहन का स्वरूप सिंह है, जो उनकी शक्ति और साहस का प्रतीक है। इसके अलावा, स्कंदमाता को गौरी, माहेश्वरी, पार्वती और उमा नामों से भी जाना जाता है। उनकी पूजा से संतान सुख, मानसिक शांति और आध्यात्मिक उन्नति के योग बनते हैं।

पूजा विधि:

पंचमी तिथि के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और स्वच्छ वस्त्र धारण करें। मां की प्रतिमा को गंगाजल से स्नान कराएं। इसके बाद मां को पुष्प, रोली और कुमकुम अर्पित करें। मिष्ठान और पांच प्रकार के फलों का भोग लगाएं। भक्ति और ध्यान के साथ मां की आरती करें। पूजा के दौरान मां का ध्यान अधिक से अधिक करें और मन में शुद्ध विचार रखें।

भोग और रंग:

मां स्कंदमाता को केले और खीर का भोग विशेष प्रिय है। उनके पूजन में सफेद रंग के वस्त्र पहनना शुभ माना जाता है, वहीं पीले रंग के वस्त्र भी पूजा के दौरान धारण किए जा सकते हैं। सफेद रंग शांति और पवित्रता का प्रतीक है, जो मां की उपासना में और अधिक शक्ति प्रदान करता है।

संतान सुख और आशीर्वाद:

मां स्कंदमाता की पूजा से संतान सुख की प्राप्ति होती है। उन्हें विद्यावाहिनी दुर्गा भी कहा जाता है। माता की कृपा से भक्त के जीवन में अलौकिक शक्ति, सुख-शांति और समृद्धि आती है। उनकी उपासना से मानसिक तनाव दूर होता है और जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होता है।

मंत्र:

"या देवी सर्वभूतेषु माँ स्कंदमाता रूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नम:"

आरती:

"जय तेरी हो स्कंद माता, पांचवा नाम तुम्हारा आता।

सब के मन की जानन हारी, जग जननी सब की महतारी।

तेरी ज्योत जलाता रहूं मैं, हरदम तुम्हे ध्याता रहूं मैं।

कई नामो से तुझे पुकारा, मुझे एक है तेरा सहारा।

कहीं पहाड़ों पर है डेरा, कई शहरों में तेरा बसेरा।

हर मंदिर में तेरे नजारे गुण गाये, तेरे भगत प्यारे भगति।

अपनी मुझे दिला दो शक्ति, मेरी बिगड़ी बना दो।

इन्दर आदी देवता मिल सारे, करे पुकार तुम्हारे द्वारे।

दुष्ट दत्य जब चढ़ कर आये, तुम ही खंडा हाथ उठाये।

दासो को सदा बचाने आई, चमन की आस पुजाने आई।"

