Navratri 4th Day: नवरात्रि की चतुर्थी तिथि कल भी मान्य, जानें मां कूष्मांडा की पूजा से क्या मिलता है फल?

Maa Kushmanda Puja Benefits: नवरात्रि के चौथे दिन मां कूष्मांडा की विधि-विधान से पूजा-अर्चना की जाती है। हिंदू धर्म शास्त्रों में मां कूष्मांडा को ब्रह्मांड की रक्षक माना गया है। मान्यता है कि उनकी उपासना भवसागर से पार होने का एक सरल मार्ग है। जानें मां कूष्मांडा की पूजा करने से क्या मिलता है फल।

Navratri 4th day 26 September 2025, Maa kushmanda: इस समय शारदीय नवरात्रि चल रहे हैं। इस बार चतुर्थी तिथि दो दिन मान्य होने के कारण नवरात्रि 10 दिन के पड़ रहे हैं। चतुर्थी तिथि में वृद्धि होने के कारण मां कूष्मांडा की पूजा 26 सितंबर, शुक्रवार को भी की जा सकेगी। मान्यता है कि मां कूष्मांडा की पूजा-अर्चना करने से भक्तों के सभी रोग-शोक मिट जाते हैं। मान्यता है कि मां दुर्गा के चतुर्थ स्वरूप मां कूष्मांडा की पूजा करने से मानसिक शांति मिलती है और आत्मविश्वास में वृद्धि होती है। जानें मां कूष्मांडा की पूजा से मिलने वाले फल।

मां कूष्मांडा की पूजा के फल: नवरात्रि की चतुर्थी तिथि को मां कूष्मांडा की पूजा करने से घर में सुख-समृद्धि आती है। साधक को बल, लंबी आयु व अच्छे स्वास्थ्य का वरदान मिलता है। मां की पूजा करने से शक्ति व बुद्धि में वृद्धि होती है। मान्यता है कि मां कूष्मांडा की कृपा से भक्तों के सभी प्रकार के दुख व कष्ट दूर होते हैं और मानसिक शांति मिलती है, साथ ही आध्यात्मिक उन्नति का मार्ग खुलता है।

नवरात्रि की चतुर्थी तिथि किन राशियों के लिए शुभ: ज्योतिष गणना के अनुसार, नवरात्रि की चतुर्थी तिथि सभी 12 राशियों के लिए शुभ रहने वाली है लेकिन चतुर्थी तिथि वृषभ और तुला राशि वालों के लिए खास शुभ फलदायी साबित होगी।

नवरात्रि के चौथे दिन का शुभ रंग: शास्त्रों के अनुसार, मां कूष्मांडा को हरा रंग अतिप्रिय है। ऐसे में चतुर्थी तिथि पर मां कूष्मांडा का आशीर्वाद पाने के लिए हरे रंग का अधिक से अधिक प्रयोग करना चाहिए।

नवरात्रि की चतुर्थी तिथि का महत्व: कहते हैं कि भौतिक, दैविक व दैहिक तापों से युक्त मां कूष्मांडा के उदर में समस्त संसार वास करता है। मान्यता है कि मां कूष्मांडा की आराधना करने से भक्त को इन तीनों तापों से मुक्ति मिलती है।

कब मनाई जाएगी नवमी व दशमी तिथि: शारदीय नवरात्रि की 1 अक्तूबर को महानवमी मनाई जाएगी और 2 अक्तूबर को विजयादशमी या दशहरा का पर्व मनाया जाएगा।