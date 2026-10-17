Navratri 2026 Ashtami Navami: 19 अक्टूबर को अष्टमी-नवमी एक साथ, इसी दिन होगा कन्या पूजन, जानें शुभ मुहूर्त
Navratri 2026 Ashtami Navami: शारदीय नवरात्रि में इस बार महाष्टमी और महानवमी दोनों 19 अक्टूबर 2026, सोमवार को मनाई जाएंगी। पंचांग के अनुसार, अष्टमी तिथि 19 अक्टूबर को सुबह 10 बजकर 51 मिनट तक रहेगी, इसके बाद नवमी शुरू होगी।
Navratri 2026 Ashtami Navami: शारदीय नवरात्रि में इस बार अष्टमी और नवमी तिथि को लेकर खास संयोग बन रहा है। दोनों तिथियां 19 अक्टूबर, सोमवार को पड़ रही हैं। ऐसे में नवरात्रि के आठवें और नौवें दिन होने वाली पूजा एक ही दिन की जाएगी। इस दिन मां महागौरी और मां सिद्धिदात्री की पूजा होगी। कन्या पूजन करने वाले भक्तों के लिए भी 19 अक्टूबर खास रहेगा। नवरात्रि में अष्टमी और नवमी पर कन्याओं को भोजन कराने की परंपरा है। ऐसे में भक्तों को पूजा की तैयारी से पहले तिथि और शुभ मुहूर्त की जानकारी होनी चाहिए।
कब शुरू होगी अष्टमी और नवमी तिथि?
पंचांग के अनुसार, आश्विन महीने के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि 18 अक्टूबर को सुबह 8 बजकर 27 मिनट पर शुरू होगी। अष्टमी तिथि 19 अक्टूबर को सुबह 10 बजकर 51 मिनट तक रहेगी। इसके बाद नवमी तिथि शुरू हो जाएगी। नवमी तिथि 20 अक्टूबर को दोपहर 12 बजकर 50 मिनट तक रहेगी। इस तरह 19 अक्टूबर को सूर्योदय के समय अष्टमी तिथि रहेगी और सुबह 10:51 बजे के बाद नवमी लग जाएगी। इसी वजह से महाष्टमी और महानवमी दोनों की पूजा 19 अक्टूबर को की जाएगी।
अष्टमी पर कन्या पूजन का मुहूर्त
नवरात्रि के आठवें दिन मां महागौरी की पूजा होती है। इस दिन कन्या पूजन का भी खास महत्व है। उपलब्ध पंचांग के अनुसार, 19 अक्टूबर को कन्या पूजन के लिए सुबह 8 बजकर 29 मिनट से 10 बजकर 16 मिनट तक का शुभ समय बताया गया है। यह मुहूर्त अष्टमी तिथि के दौरान रहेगा। कन्या पूजन में छोटी कन्याओं को मां दुर्गा का स्वरूप मानकर उनके पैर धोए जाते हैं। इसके बाद तिलक लगाकर हलवा, पूड़ी और चने का भोजन कराया जाता है। भोजन के बाद कन्याओं को दक्षिणा या उपहार दिए जाते हैं।
नवमी पूजा का शुभ मुहूर्त
नवरात्रि के नौवें दिन मां सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है। इस बार नवमी तिथि 19 अक्टूबर को सुबह 10 बजकर 51 मिनट पर शुरू होगी। नवमी पूजा के लिए अभिजीत मुहूर्त सुबह 11 बजकर 49 मिनट से दोपहर 12 बजकर 34 मिनट तक बताया गया है। इस दिन कई घरों में हवन किया जाता है। पूजा के बाद कन्या पूजन और भोजन कराया जाता है। नवमी पर व्रत रखने वाले भक्त पूजा और हवन पूरा करने के बाद व्रत खोलते हैं।
संधि पूजा कब होगी?
अष्टमी और नवमी के बीच संधि पूजा की जाती है। इस बार संधि पूजा 19 अक्टूबर को सुबह 10 बजकर 27 मिनट से 11 बजकर 15 मिनट तक होगी। यह 48 मिनट का समय है। इसमें अष्टमी के आखिरी 24 मिनट और नवमी के शुरुआती 24 मिनट शामिल होते हैं। इस दौरान मां दुर्गा के चामुंडा स्वरूप की पूजा की जाती है।
दशहरा 20 अक्टूबर को
शारदीय नवरात्रि के बाद 20 अक्टूबर, मंगलवार को दशहरा मनाया जाएगा। इसे विजयादशमी भी कहा जाता है। यह त्योहार बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। इस दिन भगवान राम की रावण पर जीत की याद में रावण दहन किया जाता है। कई जगह मां दुर्गा की पूजा के बाद विसर्जन भी होता है।
लेखक के बारे मेंYogesh Joshi
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