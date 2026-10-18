Navratri 2026: महाष्टमी पर मां महागौरी को चढ़ाएं सफेद फूल, जानें इसका खास महत्व

Mahashtami 2026: महाष्टमी पर मां महागौरी को सफेद फूल चढ़ाने का धार्मिक महत्व जानें। पढ़ें शिव पुराण में वर्णित मां के गौर स्वरूप की पौराणिक कथा और पूजन नियम।

शारदीय नवरात्रि में महाष्टमी का दिन मां दुर्गा के आठवें स्वरूप मां महागौरी की पूजा के लिए खास माना जाता है। इस दिन भक्त विधि-विधान से मां की आराधना करते हैं और उन्हें फूल, फल एवं मिठाई अर्पित करते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, मां महागौरी को सफेद रंग बेहद प्रिय है। इसलिए उनकी पूजा में सफेद फूल चढ़ाना शुभ माना जाता है। मान्यता है कि इससे मन को शांति मिलती है और जीवन में सुख-समृद्धि बनी रहती है। आइए जानते हैं महाष्टमी पर मां महागौरी को सफेद फूल चढ़ाने का महत्व और उनसे जुड़ी खास बातें।

मां महागौरी को सफेद फूल चढ़ाना क्यों शुभ? मां महागौरी का स्वरूप अत्यंत गौर और उज्ज्वल बताया गया है। उनके इसी स्वरूप के कारण सफेद रंग को उनकी पूजा से विशेष रूप से जोड़ा जाता है। धार्मिक मान्यताओं में सफेद रंग शुद्धता, शांति और सात्विकता का प्रतीक है। महाष्टमी के दिन मां को सफेद फूल अर्पित करके भक्त अपनी श्रद्धा प्रकट करते हैं। मान्यता है कि ऐसा करने से मन में सकारात्मक भाव आते हैं और परिवार में सुख-शांति बनी रहती है। पूजा में फूलों का चुनाव करते समय उनकी स्वच्छता का ध्यान रखना भी जरूरी माना जाता है।

मां महागौरी को चढ़ाएं सफेद कमल और चमेली महाष्टमी पर मां महागौरी की पूजा के लिए सफेद कमल, चमेली और सफेद गुलाब जैसे फूल चढ़ाए जा सकते हैं। इन फूलों को उनकी सुंदरता, सुगंध और पवित्रता के कारण पूजा में विशेष स्थान दिया जाता है। भक्त अपनी श्रद्धा के अनुसार मां को सफेद फूल अर्पित करते हैं। पूजा के दौरान फूल ताजे और साफ होने चाहिए। मां के चरणों में फूल चढ़ाते समय मन में भक्ति और समर्पण का भाव रखना महत्वपूर्ण माना जाता है। इस दिन मां की आराधना करके भक्त सुख, शांति और मंगल की कामना करते हैं।

मां महागौरी के गौर वर्ण से जुड़ी है यह धार्मिक कथा मां महागौरी के स्वरूप को लेकर भगवान शिव और माता पार्वती की तपस्या से जुड़ी एक प्रचलित कथा सुनाई जाती है। मान्यता के अनुसार, कठोर तपस्या के कारण माता पार्वती का रंग सांवला हो गया था। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने गंगाजल से उन्हें स्नान कराया। इसके बाद माता का स्वरूप अत्यंत गौर और उज्ज्वल हो गया। तभी से उन्हें महागौरी नाम से जाना जाने लगा। यह कथा माता पार्वती की तपस्या, समर्पण और दिव्य स्वरूप की महिमा से जुड़ी है।

नवरात्रि की अष्टमी तिथि पर मां की पूजा नवरात्रि के आठवें दिन मां महागौरी की पूजा की जाती है। इस दिन भक्त सुबह स्नान करके पूजा स्थल को स्वच्छ करते हैं और मां की प्रतिमा या तस्वीर के सामने दीपक जलाते हैं। इसके बाद फूल, फल, मिठाई और अन्य पूजन सामग्री अर्पित करके मां का ध्यान किया जाता है। कई घरों में महाष्टमी पर कन्या पूजन की परंपरा भी निभाई जाती है। भक्त मां से परिवार की खुशहाली, सुख-शांति और जीवन में आने वाली परेशानियों से मुक्ति की प्रार्थना करते हैं।

मां महागौरी की पूजा में रखें श्रद्धा और स्वच्छता महाष्टमी पर मां महागौरी की आराधना करते समय पूजा स्थल की स्वच्छता और मन की पवित्रता का विशेष ध्यान रखा जाता है। मां को सफेद फूल अर्पित करने के बाद उनके मंत्रों का जाप और आरती की जा सकती है। धार्मिक मान्यताओं में मां महागौरी को करुणा और कल्याण का स्वरूप माना गया है। भक्त सच्चे मन से उनकी पूजा करके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि की कामना करते हैं। पूजा में सबसे महत्वपूर्ण श्रद्धा, भक्ति और समर्पण का भाव माना जाता है।

महाष्टमी पर मां महागौरी की सच्चे मन से की गई पूजा जीवन से समस्त क्लेशों का नाश कर सुख-शांति प्रदान करती है।