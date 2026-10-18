Navratri 2026 Ashtami: आज या कल कब करें अष्टमी की पूजा? जानें कन्या पूजन और व्रत पारण का समय
शारदीय नवरात्रि 2026 में अष्टमी की पूजा 18 या 19 अक्टूबर को करने को लेकर असमंजस है। पंडित नरेंद्र उपाध्याय के अनुसार, 18 अक्टूबर को अष्टमी की पूजा करना उचित है, जबकि उदयातिथि मानने वाले 19 अक्टूबर को भी पूजा कर सकते हैं। जानें मां महागौरी की पूजा, कन्या पूजन, नवमी हवन और व्रत पारण का समय।
Navratri 2026 Ashtami: शारदीय नवरात्रि में अष्टमी की पूजा किस दिन करें, इसे लेकर लोगों में असमंजस है। कोई 18 अक्टूबर को अष्टमी मनाने की तैयारी कर रहा है, तो कुछ लोग उदयातिथि के अनुसार 19 अक्टूबर को भी पूजा करेंगे। पंडित नरेंद्र उपाध्याय के अनुसार, 18 अक्टूबर को अष्टमी की पूजा करना उचित रहेगा। हालांकि, उदयातिथि को मानने वाले लोग 19 अक्टूबर को भी अष्टमी की पूजा कर सकते हैं। ऐसे में श्रद्धालु अपनी मान्यता के अनुसार पूजा का दिन तय कर सकते हैं। अष्टमी पर मां दुर्गा के आठवें स्वरूप मां महागौरी की पूजा की जाती है। इस दिन व्रत रखने के साथ कन्या पूजन करने की भी परंपरा है। कई परिवार अष्टमी पर ही कन्याओं को भोजन कराते हैं और हवन करते हैं। वहीं, कुछ लोग नवमी के दिन कन्या पूजन करके नवरात्रि के अनुष्ठान पूरे करते हैं।
18 अक्टूबर को अष्टमी की पूजा करना उचित
पंडित नरेंद्र उपाध्याय के अनुसार, 18 अक्टूबर को अष्टमी की पूजा करना उचित रहेगा। इस दिन मां महागौरी की आराधना की जाएगी। जो श्रद्धालु अष्टमी के दिन व्रत रखते हैं, वे पूजा के बाद अपनी परंपरा के अनुसार कन्या पूजन कर सकते हैं। कन्याओं को भोजन कराने के बाद उन्हें दक्षिणा और उपहार देने की परंपरा है। हालांकि, जो लोग उदयातिथि के अनुसार व्रत और पूजा करते हैं, वे 19 अक्टूबर को भी अष्टमी की पूजा कर सकते हैं।
19 अक्टूबर को नवमी की पूजा
19 अक्टूबर को नवमी तिथि पर मां दुर्गा के नौवें स्वरूप मां सिद्धिदात्री की पूजा की जाएगी। नवमी के दिन भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु कन्या पूजन करते हैं। कई घरों में हवन कराने के बाद कन्याओं को भोजन कराया जाता है। इसके साथ ही नवरात्रि के अनुष्ठान पूरे किए जाते हैं। अष्टमी और नवमी, दोनों दिन कन्या पूजन करने की परंपरा है। कुछ परिवार अष्टमी पर यह अनुष्ठान पूरा कर लेते हैं, जबकि कई लोग नवमी को कन्या पूजन करते हैं। ऐसे में पूजा का दिन अपनी पारिवारिक परंपरा और मान्यता के अनुसार चुना जा सकता है।
19 अक्टूबर को सुबह 7:53 बजे के बाद पारण और हवन
पंडित नरेंद्र उपाध्याय से मिली जानकारी के अनुसार, 19 अक्टूबर को सुबह 7 बजकर 53 मिनट के बाद अष्टमी व्रत पारण और नवमी हवन किया जा सकता है।
अष्टमी की पूजा 18 अक्टूबर को करना उचित बताया गया है, जबकि उदयातिथि मानने वाले लोग 19 अक्टूबर को भी पूजा कर सकते हैं।
अष्टमी पर कन्या पूजन कब करें?
पंडित नरेंद्र उपाध्याय के अनुसार, 18 अक्टूबर को अष्टमी की पूजा करना उचित रहेगा। इस दिन अष्टमी का व्रत रखने वाले लोग कन्या पूजन भी कर सकते हैं। वहीं, जो लोग उदयातिथि के अनुसार व्रत और पूजा करते हैं, वे 19 अक्टूबर को भी अष्टमी का पूजन कर सकते हैं। नवमी का कन्या पूजन 19 अक्टूबर को किया जाएगा। ऐसे में 18 और 19, दोनों दिन कन्या पूजन करने का विकल्प रहेगा।
लेखक के बारे मेंYogesh Joshi
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