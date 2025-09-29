Navratri 2025 Maha Ashtami and Navami: Date, Shubh Muhurat, Kanya Puja Vidhi, Significance and Rituals अष्टमी, नवमी पर करें कन्या पूजन, जानें संपूर्ण विधि और शुभ मुहूर्त, एस्ट्रोलॉजी न्यूज़ - Hindustan
अष्टमी, नवमी पर करें कन्या पूजन, जानें संपूर्ण विधि और शुभ मुहूर्त

नवरात्रि की अष्टमी और नवमी पर कन्या पूजन किया जाता है। जिसे कंजक पूजन भी कहा जाता है। कन्या पूजा का विशेष महत्व होता है। शारदीय नवरात्रि की महाअष्टमी 30 सितंबर और महानवमी 1 अक्टूबर को है। हिंदू धर्मशास्त्रों में कहा गया है कि नवरात्रि व्रत बिना कन्या पूजन के अधूरा रहता है।

Yogesh Joshi लाइव हिन्दुस्तानMon, 29 Sep 2025 06:20 PM
नवरात्रि की अष्टमी और नवमी पर कन्या पूजन किया जाता है। जिसे कंजक पूजन भी कहा जाता है। कन्या पूजा का विशेष महत्व होता है। शारदीय नवरात्रि की महाअष्टमी 30 सितंबर और महानवमी 1 अक्टूबर को है। कन्या पूजन केवल एक परंपरा नहीं, बल्कि देवी की शक्ति, स्त्री सम्मान और आस्था का प्रतीक है। हिंदू धर्मशास्त्रों में कहा गया है कि नवरात्रि व्रत बिना कन्या पूजन के अधूरा रहता है।

अष्टमी और नवमी की तिथि एवं शुभ मुहूर्त

अष्टमी तिथि

पंचांग के अनुसार, इस वर्ष अष्टमी 29 सितंबर को शाम 4:31 बजे शुरू होगी और 30 सितंबर को शाम 6:06 बजे तक रहेगी।

इस दिन कन्या पूजन के लिए दो मुख्य मुहूर्त हैं:

सुबह लगभग 5:00 बजे से 6:12 बजे तक

दूसरा मुहूर्त 10:40 बजे से 12:10 बजे तक।

नवमी तिथि- नवमी तिथि 30 सितंबर की शाम 6:07 बजे शुरू होगी और 1 अक्टूबर को शाम 7:01 बजे तक रहेगी।

कन्या पूजन के मुहूर्त:

इस नवमी तिथि पर भी कन्या पूजन के लिए शुभ समय सुबह 4:53 से 5:41 बजे और 8:06 से 9:50 बजे तक है।

कन्या पूजन विधि:

पूरे घर और पूजा स्थल की अच्छी तरह साफ-सफाई करें। शरीर भी स्नान करके स्वच्छ वस्त्र पहनें।

सबसे पहले मां दुर्गा की पूजा-अर्चना करें। फिर भोग तैयार करें। हलवा, पूरी और काले चने (काला चना) मुख्य भोग में शामिल किए जाते हैं। साथ ही फल और मिठाई भी दी जाती है। हलवा विशेष रूप से घी में भुना सूजी से बनाया जाता है।

कन्या पूजन- 2 से 10 वर्ष की कन्याओं को देवी का रूप मानकर आमंत्रित करें। उनके पैर धोएं, तिलक लगाएं, उन्हें भोजन दें और उपहार (दक्षिणा) दें। अंत में उनका आशीर्वाद लें और उन्हें सम्मानपूर्वक विदा करें।

नियम-

पूजन के दिन वाद-विवाद और कठोर विचारों से बचें।

काले रंग के वस्त्र न पहनें।

पूजा स्थल और कन्याओं के बैठने की जगह शुद्ध और स्वच्छ होनी चाहिए।

भोग पूरी तरह सात्विक हो — बिना प्याज, लहसुन, मांस आदि के बनाएं।

कन्याओं को खाली हाथ न विदा करें — उपहार, दक्षिणा अवश्य दें।

भोग सामग्री

सूजी का हलवा: घी में भुनी हुई सूजी में चाशनी (पानी + चीनी) मिलाकर पकाएं, फिर इलायची और मेवे डालें।

काले चने: भीगे हुए चनों को हल्दी, नमक व मसालों के साथ पकाएं और ऊपर से हरा धनिया डालें।

देवी मां को भोग लगाने के बाद ही कन्याओं को भोजन परोसा जाता है। भोग में अन्य फल और मिठाई भी सम्मिलित करें।

