Navratri Vrat Paran: नवरात्रि के नौ दिन व्रत करने वाले भक्त कब करें व्रत का पारण? जानें पंडित जी से

Navratri Vrat Kab Kholna Chaiye: नवरात्रि का पर्व आदिशक्ति मां दुर्गा को समर्पित है। कुछ भक्त मां भगवती की कृपा पाने के लिए नवरात्रि के पूरे नौ दिन व्रत करते हैं, जबकि कुछ भक्त पहला व आखिरी व्रत करते हैं। अगर आपने नवरात्रि के पूरे दिन व्रत किया है, तो जानें व्रत का पारण कब करना चाहिए।

Navratri Vrat Paran Muhurat 2025: शारदीय नवरात्रि की नवमी इस बार 1 अक्टूबर और दशमी 2 अक्टूबर को मनाई जाएगी। नवरात्रि के नौ दिनों मां दुर्गा के अलग-अलग स्वरूपों की पूजा की जाती है। मां दुर्गा की कृपा पाने के लिए कुछ भक्त नवरात्रि के पूरे नौ दिन व्रत करते हैं और कई लोग नौ दिनों के बजाए दो दिनों के लिए व्रत रखते हैं। पहला व्रत प्रतिपदा तिथि को रखा जाता है और दूसरा व्रत सप्तमी या अष्टमी तिथि को रखा जाता है। हिंदू धर्म ग्रंथों में नवरात्रि व्रत पारण को लेकर कई मत प्रचलित हैं। जानें पंडित जी से नवरात्रि के नौ दिनों का व्रत करने वाले भक्तों को कब करना चाहिए व्रत का पारण।

नवरात्रि व्रत का पारण कब करें: पंडित नरेंद्र उपाध्याय के अनुसार, नवरात्रि के नौ दिनों का व्रत करने वाले भक्त नवमी तिथि को मां सिद्धिदात्री की पूजा व कन्या पूजन करने के बाद व्रत पारण कर सकते हैं। इसके अलावा नवरात्रि व्रत का पारण दशमी को सूर्योदय के बाद भी किया जा सकता है। दशमी के दिन नवरात्रि व्रत का पारण करने वाले भक्त 2 अक्टूबर, गुरुवार को सुबह 06 बजकर 15 मिनट के बाद कर सकते हैं।

नवमी तिथि कब से कब तक: हिंदू पंचांग के अनुसार, नवमी तिथि 30 सितंबर को शाम 06 बजकर 06 मिनट पर प्रारंभ होगी और 01 अक्टूबर को रात 07 बजकर 01 मिनट पर समाप्त होगी।

दोनों ही दिन व्रत खोलना उचित: पंडित जी के अनुसार, नवरात्रि व्रत नवमी या दशहरा दोनों ही दिन खोला जा सकता है। नवमी के दिन व्रत का पारण पारंपरिक रूप से ज्यादा प्रचलित है, जबकि दशहरा का दिन भी धार्मिक व आध्यात्मिक दृष्टि से अत्यंत शुभ माना जाता है।