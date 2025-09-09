Navratri: कब से शुरू हैं शारदीय नवरात्रि, जानें डेट व मुहूर्त

Navratri 2025, kab se shuru hai Sharadiya Navratri: इस साल आश्विन मास की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि के दिन से शारदीय नवरात्रि आरंभ हो रहे हैं। नवरात्रि में विधिवत 9 दिन की दुर्गा देवी की पूजा करने से सुख, धन व सौभाग्य बढ़ता है।

Tue, 9 Sep 2025 08:31 PM

Navratri, kab se shuru hai Sharadiya Navratri 2025: हर साल पितृपक्ष समाप्त के बाद शारदीय नवरात्रि मनाई जाती है। नवरात्रि 9 दिनों का पावन पर्व है, जो मां दुर्गा देवी को समर्पित है। इस साल आश्विन मास की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि के दिन से शारदीय नवरात्रि आरंभ हो रहे हैं। इन नौ रात्रियों एवं दस दिनों में देवी दुर्गा के 9 भिन्न-भिन्न रूपों की विधिवत आराधना की जाती है, जिन्हें नवदुर्गा के नाम से जाना जाता है। इस उत्सव के दसवें दिन को विजयादशमी के रूप में मनाया जाता है, जिसे दशहरा कहते हैं। इस साल की शारदीय नवरात्रि का समापन 2 अक्टूबर को होगा। नवरात्रि के पहले दिन घटस्थापना कर पूजा की शुरुआत होगी। आइए जानते हैं शारदीय नवरात्रि कब से शुरू हो रहे हैं-

कब से शुरू हैं शारदीय नवरात्रि, जानें डेट व मुहूर्त प्रतिपदा तिथि प्रारम्भ - सितम्बर 22, 2025 को 01:23 ए एम बजे

प्रतिपदा तिथि समाप्त - सितम्बर 23, 2025 को 02:55 ए एम बजे

हिन्दू पंचांग के अनुसार, शारदीय नवरात्रि का पहला दिन 22 सितंबर 2025 को है। इसी दिन कलश स्थापना की जाएगी।

घटस्थापना मुहूर्त प्रतिपदा तिथि पर है।

घटस्थापना मुहूर्त - 06:09 ए एम से 08:06 ए एम

अवधि - 01 घण्टा 56 मिनट्स

घटस्थापना अभिजित मुहूर्त - 11:49 ए एम से 12:38 पी एम

अवधि - 00 घण्टे 49 मिनट्स

पूजा-विधि 1- सुबह उठकर स्नान करें और मंदिर साफ करें।

2- दुर्गा माता का गंगाजल से अभिषेक करें।

3- मैया को अक्षत, लाल चंदन, चुनरी और लाल पुष्प अर्पित करें।

4- सभी देवी-देवताओं का जलाभिषेक कर फल, फूल और तिलक लगाएं।

5- प्रसाद के रूप में फल और मिठाई चढ़ाएं।

6- घर के मंदिर में धूपबत्ती और घी का दीपक जलाएं

7- दुर्गा सप्तशती और दुर्गा चालीसा का पाठ करें

8 - फिर पान के पत्ते पर कपूर और लौंग रख माता की आरती करें।

9 - अंत में क्षमा प्रार्थना करें।