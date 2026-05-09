Navpancham Drishti Rajyog 2026: जुलाई में बनेगा शुभ राजयोग, इन राशि वालों को मिलेगा भाग्य का पूरा साथ
जुलाई 2026 में नवपंचम दृष्टि राजयोग बन रहा है। ज्योतिषशास्त्र में इस योग को बेहद ही महत्वपूर्ण माना जाता है। इस योग का असर कई राशियों के जीवन में बड़े बदलाव लेकर आ सकता है। खासतौर पर करियर, पैसा, परिवार और मानसिक स्थिति में सुधार देखने को मिल सकता है।
जुलाई 2026 में नवपंचम दृष्टि राजयोग बन रहा है। ज्योतिषशास्त्र में इस योग को बेहद ही महत्वपूर्ण माना जाता है। इस योग का असर कई राशियों के जीवन में बड़े बदलाव लेकर आ सकता है। खासतौर पर करियर, पैसा, परिवार और मानसिक स्थिति में सुधार देखने को मिल सकता है। ज्योतिष गणनाओं के मुताबिक यह योग 20 जुलाई 2026 को बनेगा और उसी दिन से इसका प्रभाव शुरू माना जाएगा।
नवपंचम दृष्टि योग
ज्योतिष शास्त्र में नवपंचम दृष्टि योग तब बनता है जब दो ग्रह एक-दूसरे से करीब 120 डिग्री की दूरी पर होते हैं। इस बार यह योग गुरु ग्रह और वरुण ग्रह के बीच बनने जा रहा है। ज्योतिष में गुरु को ज्ञान, तरक्की और धन का कारक ग्रह माना जाता है। वहीं वरुण ग्रह को सोच, कल्पना और गहराई से जोड़कर देखा जाता है। ऐसे में इन दोनों ग्रहों की स्थिति कुछ राशियों के लिए अच्छी मानी जा रही है।
नव पंचम राजयोग का असर इस बार कुछ राशियों के लिए काफी अच्छा माना जा रहा है। ज्योतिष मान्यताओं के अनुसार इस योग से कई लोगों को करियर, पैसा और पारिवारिक जीवन में राहत मिल सकती है। खासतौर पर वृषभ, मिथुन, सिंह, वृश्चिक और कुंभ राशि वालों के लिए यह समय फायदेमंद माना जा रहा है।
मेष राशि-
आपके प्रेम संबंधों में प्रगाढ़ता आएगी। आप अपने रिश्तों को काफी गंभीरता से लेंगे और अपने प्रियजनों की हर इच्छा को पूरा करने का प्रयास करेंगे। आत्मविश्वास की वापसी होगी और प्रमोशन के योग बन सकते हैं। सामाजिक संपर्क आपके व्यवसाय में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे और निवेश के अच्छे परिणाम मिलेंगे। अविवाहित लोगों को भी इस अवधि में प्रेम प्रसंग का अनुभव हो सकता है। आपका व्यक्तित्व दूसरों को आकर्षित करेगा और करियर और वित्त के क्षेत्र में आपका नाम और प्रतिष्ठा बढ़ेगी। आपकी आमदनी में जबरदस्त बढ़ोतरी होगी और लंबे समय से रुके हुए काम सफलतापूर्वक पूरे होंगे। अपनों का दिल जीतने की आपकी इच्छा तेज होगी और आपका प्रेम जीवन खिलेगा। कार्यस्थल पर सहकर्मियों का सहयोग मिलेगा और उनकी सहायता से आपको लाभ होगा। यात्राओं पर जाने के लिए समय अनुकूल है और आर्थिक लाभ और संतोष का अनुभव होगा। आपके घर में शांति रहेगी।
मिथुन राशि-
आपके घर में खुशियां बढ़ेंगी और आप शुभ कार्यक्रमों की प्लानिंग भी बना सकते हैं या नया वाहन खरीद सकते हैं। यह अवधि पेशेवरों के लिए अच्छी संभावनाएं लेकर आएगी। हालांकि संपत्ति से संबंधित कानूनी मामलों पर ध्यान देने की आवश्यकता हो सकती है और यह समय लेने वाला हो सकता है। आज से शुरू होंगे इन राशियों के अच्छे दिन, बुध देव देंगे शुभ फल, खूब मिलेगा मान-सम्मान मिलेगा।
कन्या राशि-
आपके व्यक्तित्व में निखार आएगा, जिससे आप दूसरों की नजरों में और आकर्षक बनेंगे। आप पर्याप्त वित्तीय लाभ का अनुभव करेंगे और मौखिक संघर्षों में विजयी होंगे। आपके बैंक बैलेंस में वृद्धि होगी और आपके आय के स्रोतों में विस्तार होगा। आपकी प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। आप बिना वजह ही लोगों का ध्यान अपनी ओर खींच लेंगे और कई प्रयासों में आपको सफलता मिलेगी। आपका वैवाहिक जीवन सुखद रहेगा और व्यापारी फलेंगे-फूलेंगे। हालांकि आपको जिद छोड़ने और परिवर्तनों के अनुकूल होने की आवश्यकता होगी।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य है और सटीक है। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंYogesh Joshi
योगेश जोशी डिजिटल पत्रकारिता में 8 वर्षों से सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। ज्योतिष और धार्मिक विषयों पर उनका लेखन पाठक-केंद्रित और व्यावहारिक दृष्टिकोण के लिए जाना जाता है। राशिफल, ग्रह-गोचर, दशा-महादशा, अंकज्योतिष, सामुद्रिक शास्त्र, वास्तु, फेंगशुई और पूजा-विधि जैसे विषय उनके काम का प्रमुख हिस्सा हैं।
परिचय और अनुभव
योगेश जोशी ने डिजिटल मीडिया में काम करते हुए खबर और कंटेंट के बदलते स्वरूप को नजदीक से समझा है। पत्रकारिता में 8 वर्षों के अनुभव के साथ वह फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर की भूमिका निभा रहे हैं।
न्यूज़ और फीचर कंटेंट से शुरू हुआ उनका सफर आज ज्योतिष और धार्मिक विषयों तक पहुंच चुका है, जहां वह पारंपरिक ज्ञान को मौजूदा समय और डिजिटल पाठक की जरूरतों के हिसाब से प्रस्तुत करते हैं। उनका फोकस हमेशा इस बात पर रहता है कि कंटेंट जानकारी दे, उलझाए नहीं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
योगेश जोशी ने मास कम्युनिकेशन में स्नातक की पढ़ाई की है। पत्रकारिता की इस पढ़ाई ने उन्हें तथ्यों के साथ जिम्मेदारी और संतुलन बनाए रखने की समझ दी, जो उनके लेखन में साफ झलकती है।
करियर की शुरुआत और प्रोफेशनल सफर
योगेश ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत अमर उजाला के डिजिटल प्लेटफॉर्म से की। यहां उन्होंने डिजिटल न्यूज़, कंटेंट राइटिंग और एडिटिंग पर काम करते हुए मजबूत आधार तैयार किया। इसके बाद डिजिटल मीडिया में लगातार काम करते हुए उन्होंने एस्ट्रोलॉजी और धार्मिक विषयों से जुड़े कंटेंट में विशेषज्ञता विकसित की।
पाठक किस भाषा में बात समझता है और किस तरह की जानकारी उसके लिए उपयोगी होती है—यह समझ उनके प्रोफेशनल सफर की सबसे बड़ी ताकत रही है।
एस्ट्रोलॉजी लेखन और उद्देश्य
योगेश के लिए ज्योतिष केवल भविष्य बताने का जरिया नहीं है। वह इसे आत्मचिंतन और सही फैसलों में मदद करने वाले एक मार्गदर्शक के रूप में देखते हैं। इसी सोच के साथ वह राशिफल और अन्य ज्योतिषीय विषयों को संतुलित, व्यावहारिक और भरोसेमंद तरीके से प्रस्तुत करते हैं। उनका उद्देश्य पाठकों को डराना नहीं, बल्कि जानकारी के जरिए उन्हें सोचने और समझने की दिशा देना है।
व्यक्तिगत रुचियां
काम के अलावा योगेश को सामाजिक विषयों पर पढ़ना, लिखना और भारतीय परंपराओं को समझना पसंद है। उनका मानना है कि एक पत्रकार के लिए सीखना और खुद को अपडेट रखना सबसे जरूरी है।
विशेषज्ञता (Areas of Expertise):
राशिफल (डेली एवं वीकली)
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