राहु कर रहा है परेशान या गुरु है खराब, इन चीजों को देने से मिलेगा लाभ

navgrah shanti daan: अगर आपकी राशि में कोई ग्रह खराब है तो इन चीजों का दान करने से आपको लाभ मिलता है। आमतौर पर हर ग्रह का कुंडली में स्थान है, अगर कोई भी ग्रह खराब होता है, आपको लाइफ में परेशानियों का सामना करना पड़ता है

अगर आपकी राशि में कोई ग्रह खराब है तो इन चीजों का दान करने से आपको लाभ मिलता है। आमतौर पर हर ग्रह का कुंडली में स्थान है, अगर कोई भी ग्रह खराब होता है, आपको लाइफ में परेशानियों का सामना करना पड़ता है। भृगु संहिता में ग्रहों की शांति के लिए कुछ दान की चीजें बताई गई है। हर ग्रह से जुड़ी अलग -अलग चीजें दान करने से ग्रहों के शुभ फल आपको मिलने लगते हैं। यदि कोई ग्रह किसी जातक के लिए अशुभ हो तो उसकी शान्ति के लिए इन चीजों का दान करके, उस ग्रह के मन्त्र का जप करना चाहिए-

सूर्य- माणिक्य, तांबा, लाल चन्दन, लाल वस्त्र, गेहूं, गुड़,लाल कमल आदिका का दान उत्तम माना गया है, इससे आपकी कुंडली में सूर्य अच्छे फल देता है।

चन्द्र अघर कुंडली में चंद्रमा खराब है तो मोती, चांदी, कपूर, श्वेतवस्त्र, चावलों से भरी बांस की पिटारी, जलपूर्ण घट, गाय, शंख आदि दान करना चाहिए।

मंगल- लाल रंग का वस्त्र, स्वर्ण, लाल रंग का बेल, मसूर, तांबा, गेहूं तथा कनेर के फूल का दान करने से मंगल के शुभ फल मिलते हैं।

बुध- पन्ना, स्वर्ण, घृत, पीतवस्त्र, नीलवस्त्र, कांसी, मूंगा, आदि का दान करने से बुध अच्छे फल देने लगता है।

गुरु- पुखराज, पीतवस्त्र, हल्दी, पीले रंग का अन्न, नमक आदि दान करने से गुरु अगर आपकी राशि में खराब है तो मजबूत होकर अच्छे फल देता है।

शुक्र ग्रह को मजबूत करने के लिए हीरा, स्वर्ण, चित्त-विचित्र रंग का वस्त्र, चावल, गाय, सुगन्धित चीजों का दान करना चाहिए। शुक्र मजबूत होते हैं, आपकी लाइफ में समृद्धि, एश्वर्य आदि सभी चीजें मौजूद रहती हैं।

शनि- नीलम, लोहा, काले तिल, तेल, कृष्णवस्त्र, स्वर्ण, नीले रंग का कम्बल,काले रंग की गाय, उड़द तथा भैंस का दान करना उत्तम बताया गया है। ऐसा कहा जाता है कि इससे शनि शांत होते हैं।

राहु-गोमेद, स्वर्ण, काले वस्त्र, कंबल, तलवार, तिल का तेल तथा घोड़ा दान करना से लाभ मिलता है, इससे राहु की शांति होती है।

केतु- लहसुनिया, स्वर्ण, कंबल, तिल का तेल आदि का दान करने से केतू की शांति होती है।