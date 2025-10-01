Navami Wishes, Photos: टॉप 10 शानदार मैसेज व फोटो शेयर कर दें नवमी की शुभकामनाएं

Navami Wishes Photos Navratri 2025: आज शारदीय नवरात्रि नवमी को पूरा देश मां दुर्गा देवी की भक्ति में डूब पूजा-उपासना करेगा। इस भक्तिमय माहौल का आनंद लें और सभी को इन स्पेशल मैसेज संग दें नवमी की बधाई-

Wed, 1 Oct 2025 05:09 AM

Navami Wishes Photos: आज बुधवार को नवरात्रि की नवमी है। आज पूरा देश मां दुर्गा देवी की भक्ति में डूब पूजा-उपासना करेगा। इस भक्तिमय माहौल का आनंद लें और सभी को इन स्पेशल मैसेज संग दें नवमी की बधाई-

टॉप 10 शानदार मैसेज व फोटो शेयर कर दें नवमी की शुभकामनाएं

1- रिद्धि दे, सिद्धि दे,

अष्ट नव निद्धि दे,

वंश में वृद्धि दे माता रानी

ह्रदय में ज्ञान दे,

चित्त में ध्यान दे

दुख को दूर कर, सुख भरपूर कर

आशा सम्पूर्ण कर मां भवानी

शारदीय नवरात्रि नवमी की शुभकामनाएं

2- नव शक्ति, नव भक्ति, नव चेतना,

नव उत्थान, नव आराधना, नव कल्याण,

नव कल्पना, नव निर्माण, नव ज्योत्सना,

शारदीय नवरात्रि नवमी की शुभकामनाएं

3- मिलता है सच्चा सुख केवल

मैया तुम्हारे चरणों में

यह विनती है हर पल मां

रहे ध्यान आपके चरणों में।

शारदीय नवरात्रि नवमी की शुभकामनाएं

4- मां के नौ रूपों की कृपा से आपका हर सपना पूरा हो,

कन्या पूजन और हवन के साथ,

महानवमी आपके लिए मंगलमय हो।

शारदीय नवरात्रि नवमी की शुभकामनाएं

5- मां की ज्योत जली है घर में,

दूर अज्ञान का अंधेरा हो,

आज आए मां आपके घर में

और आपके सारे काम पूरे हो

शारदीय नवरात्रि नवमी की शुभकामनाएं

6- देवी सिद्धिदात्री की कृपा से आपके

जीवन में ज्ञान, धन और सुख का आगमन हो।

शारदीय नवरात्रि नवमी की शुभकामनाएं

7- रोशन हो दीपक,

सजा रहे ये द्वार,

नवमी लाए आपके लिए खुशियों की बहार,

दुआ है मां से बना रहे आपका संसार,

हर साल ऐसे ही मनाते रहें आप ये त्यौहार

शारदीय नवरात्रि नवमी की शुभकामनाएं

8- मां की ज्योति से प्रेम मिलता है,

सबके दिलो को आनंद मिलता है,

जो भी जाता है माता के द्वार,

उसे कुछ न कुछ जरूर मिलता है।

शारदीय नवरात्रि नवमी की शुभकामनाएं

9- या देवी सर्वभूतेषु मां सिद्धिदात्री रूपेण संस्थिता।

नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नम:।।

शारदीय नवरात्रि नवमी की शुभकामनाएं

10- मैया की कृपा से बन रहे हैं सभी के बिगड़े काम,

मैया ही पालनहार,

रखना अपनी कृपा हम पर हर बार।