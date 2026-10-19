कन्या पूजन के दौरान कितना क्षेत्र हो जाता है पवित्र, कन्या पूजन में क्या ध्यान रखें
Kanya Pujan Kaise karein : कन्या आपके घर में सबसे पहले आएं तो उनका स्वागत करें। कन्या पूजन में कैसे पूजा करें, और कैसे मां को प्रसन्न करें।
नवरात्र में कन्या पूजन का बहुत अधिक महत्व है। इसलिए नवमी और अष्टमी पर कन्या पूजन किया जाता है, तो ऐसा कहा जाता है कि इससे आपके आस पास का स्थान ही नहीं,आपके घर से चार से पांच कोस तक पवित्र हो जाता है। यह भी कहा जाता है कि कन्याओं के रूप में आपके घर में मां दुर्गा आपके घर में आती हैं। कुमारी पूजन से मनुष्य, लक्ष्मी, धन, पृथ्वी, श्री, सरस्वती व महान तेज को प्राप्त करता है। पंचांग के अनुसार, आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि 18 अक्टूबर को सुबह 8 बजकर 27 मिनट पर शुरू हो गई है। इस तिथि का समापन 19 अक्टूबर को सुबह 10 बजकर 51 मिनट पर होगा। अगले दिन 12 बजे तक तिथि रहेगी। कन्याओं का सबसे पहले पैर धोएं और उनके आलता लगाएं और बालक को टीका लगाएं। इसके बाद उनके लिए सुंदर सा आसन बिछाएं। उन्हें पूर्व दिशाएं में बैठाएं। उनकों फूलों की माला पहनाएं। फिर उनको भोजन कराएं। इसके बाद उनको भरपेट हलवा पूरी, खीर चने, फल दें। इसके बाद मां का जयकारा करें। इसके बाद की पूजा के बाद उनके पैर छुएं। इसके बाद उनकों किचन में ले जाएं। उनको अपने सभी कमरों में ले जाएं , ऐसा कहा जाता है कि जहां-जहां उनके कदम पड़ेंगे, वहां आपके घर में शुभता आती है। इसके बाद घर की ग्रहणी अपने सिर पर चावल कन्याओं से गिराएं। इससे घर में बरकत आएगी। शक्ति के अराधना करते हैं तो महिलाओं का सम्मान करना सीखें। सभी को समान देखते हुए उनका सम्मान करें और प्रसाद वितरण करें।
कन्या पूजन का क्या है महत्व ?
नवरात्र में मां के नौ रूपों का पूजन किया जाता है। कहा जाता है कि इन नौ दिनों में मां के सभी न रूपों की अराधना करके मां का आशीर्वाद लिया जाता है। कहा जाता है कि कुमारी पूजन शक्ति साधना में सबसे खास है। इसलिए कन्या पूजन खास माना जाता है। कन्या पूजन में षोडशोपचार पूजन करना चाहिए। इसके बाद नवरात्र व्रत का फल मिलता है। कहा जाता है कि आज जो हम कन्याओं को अन्न ,वस्त्र व जल अर्पण करता है, वो कई गुना होकर हमें मिलता है। यह भी कहा जाता है कि आप जो भी कामना सोचेंगे, मां भगवती उसे पूर्ण करेंगी।
कन्याओं को क्या देने से फल मिलता है?
कुमारी कन्याओं को वस्त्र अर्पित करने से भक्तगण करोड़ो वर्षों तक शिवलोक में पूजे जाते है तथा पूजा के उपकरण दान देने पर स्वयं देवगण पुत्र के रूप में प्राप्त होते है। उनका कहना है कि सर्वविद्या स्वरूपिणी में कुमारी कन्याओं के पूजन में जाति भेद का विचार वर्जित है। जहां कन्याओं का पूजन होता है वह स्थान पूजित हुई कन्या विघ्न भय और अत्यन्त उत्कट शत्रुओं को भी नष्ट कर देती है तथा भक्तों के ग्रह, रोग,भूत तथा सर्प से होने वाले भय मिट जाते है।
लेखक के बारे मेंAnuradha Pandey
शार्ट बायो
अनुराधा पांडेय पिछले 16 सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में एस्ट्रोलॉजी और करियर टीम का नेतृत्व कर रही हैं।
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