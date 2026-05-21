नौतपा में ग्रहों के उलटफेर से 4 राशियों के बदलेंगे दिन, गुरु, बुध से लेकर शुक्र भी बदलेंगे राशि
kya h Nautapa, Grah gochar: 25 मई को सूर्य का रोहिणी नक्षत्र में गोचर होगा। इसके अलावा बुध 29 मई को मिथुन राशि में जाएंगे। वहीं शुक्र और गुरु भी इस महीने में गोचर करेंगे। बुध का मृगशिरा नक्षत्र में गोचर होगा और चंद्रमा भी राशि परिवर्तन करते रहेंगे।
25 मई को सूर्य का रोहिणी नक्षत्र में गोचर होगा। इसके अलावा बुध 29 मई को मिथुन राशि में जाएंगे। वहीं शुक्र और गुरु भी इस महीने में गोचर करेंगे। बुध का मृगशिरा नक्षत्र में गोचर होगा और चंद्रमा भी राशि परिवर्तन करते रहेंगे। आइए जानें इससे किन राशियों पर क्या असर होगा। ये साल के सबसे गर्म दिन होते हैं। मई में कई ग्रह राशि परिवर्तन कर रहे हैं। ऐसे में कई राशियों के लिए समय उत्तम रहेगा। केतु भी 29 मई को बुध के नक्षत्रमें जाएंगे। आइए जानें इससे किन राशियों पर असर होगा।
किन राशियों पर होगा असर
नौदिनों में इन ग्रहों का बदलना संयोग ही है या इनका राशियों पर खास असर होगा। इसको जानने के लिए ये राशिफल पढ़ें --मेष राशि के लिए समय उत्तम रहेगा। सेहत का ध्यान रखें। आपके दुश्मन बढ़ेंगे, लेकिन आप अपने दुश्मनों के लिए काफी हैं। लवलाइफ भी आपकी सक्सेसफुल रहेगी, विवाह के लिए मंजूरी मिल सकती है। वृषभ राशि के लिए कोई नया काम रंग ला सकता है और आपको तरक्की मिल सकती है। नौकरी और बिजनेस आपके लिए अच्छे योग लेकर आ रही है। आर्थिक मामलों में आपको अच्छे से कम्युनिकेशन करना होगा। आपके लिए सेविंग पर कंट्रोल जरूरी है। कर्क और वृश्चिक राशि के लिए भी सेहत से लेकर करियर में लाभ मिलेंगे। थोड़ा उतारचढ़ाव मिलेगा, लेकिन आपकी योजनाएं और क्रिएटिविटी अच्छी होगी।
क्या है नौतपा और इस दौरान क्या दान करना चाहिए?
मई की भीषण गर्मी से लोग पहले ही बेहाल हैं। चिलचिलाती धूप, लू के थपेड़ों और प्रचंड गर्मी के बीच अब 25 मई से दो जून तक नौतपा शुरू हो रहे हैं। पंचांग के अनुसार 25 मई से सूर्य देव रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश करेंगे, जिससे सूर्य की किरणें सीधा धरती पर पड़ती हैं। यही वजह है कि इन दिनों में प्रचंड गर्मी अपने चरम पर पहुंच जाती हैं।नौतपा का धार्मिक महत्व भी है। इस दौरान दान-पुण्य करना बहुत फलदायी माना गया है। नौतपा में सूर्य देव को अर्घ्य देने, प्याऊ लगवाना और पानी, शरबत, सत्तू, मिट्टी के बर्तन, छाता, सूती वस्त्र, हाथ के पंखे व मौसमी फलों का दान करना, पशु-पक्षियों के लिए दाना-पानी की व्यवस्था करना बहुत पुण्यदायी माना जाता है।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंAnuradha Pandey
शार्ट बायो
अनुराधा पांडेय पिछले 16 सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में एस्ट्रोलॉजी और करियर टीम का नेतृत्व कर रही हैं।
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अनुराधा पांडे पत्रकारिता जगत का एक अनुभवी चेहरा हैं, जिन्हें मीडिया में 16 वर्षों का व्यापक अनुभव है। वर्तमान में वह 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में असिस्टेंट एडिटर के पद पर कार्यरत हैं और संस्थान के एस्ट्रोलॉजी और करियर सेक्शन की इंचार्ज हैं। अनुराधा पिछले 10 सालों से लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में लिख रही हैं। डिजिटल पत्रकारिता के दौर में उन्होंने धर्म जैसे महत्वपूर्ण विषय पर अपनी लेखनी से करोड़ों पाठकों का भरोसा जीता है। उनके पास खबरों को न केवल प्रस्तुत करने, बल्कि सरल जानकारी, संतुलित सलाह, भरोसेमंद और विश्लेषणात्मक कंटेंट देने का लंबा अनुभव है। वह शिव महापुराण, नारद पुराण, पद्म पुराण और कई अन्य शास्त्रों के जटिल तथ्यों को अपने शब्दों में लिखकर पाठकों तक पहुंचाती हैं।
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