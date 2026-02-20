नरसिंह द्वादशी कब है? जानिए इस पर्व का महत्व, पूजा विधि और उपाय
भगवान विष्णु के नरसिंह अवतार का स्मरण करने और बुराई पर अच्छाई की विजय का प्रतीक है। फाल्गुन मास की शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि को नरसिंह द्वादशी का पावन पर्व मनाया जाता है।
फाल्गुन मास की शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि को 'नरसिंह द्वादशी' का पावन पर्व मनाया जाता है। यह दिन भगवान विष्णु के नरसिंह अवतार का स्मरण करने और बुराई पर अच्छाई की विजय का प्रतीक है। 2026 में यह पर्व 28 फरवरी, दिन - शनिवार को मनाया जाएगा। आइए जानते हैं इस पर्व की तिथि, महत्व, पूजा विधि और लाभकारी उपाय।
नरसिंह द्वादशी 2026 की तिथि और मुहूर्त
हिंदू पंचांग के अनुसार, फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि 2026 में इस प्रकार रहेगी:
- द्वादशी तिथि आरंभ: 27 फरवरी 2026, रात 10:32 बजे
- द्वादशी तिथि समाप्ति: 28 फरवरी 2026, रात 08:43 बजे
उदया तिथि के आधार पर मुख्य व्रत और पूजा 28 फरवरी 2026 को की जाएगी। व्रत का पारण 1 मार्च 2026 की सुबह 06:46 से 09:05 बजे के बीच रहेगा। इस दिन सूर्योदय के समय तिथि द्वादशी होने से यह सबसे शुभ मुहूर्त रहेगा।
नरसिंह द्वादशी का पौराणिक महत्व
भगवत पुराण और विष्णु पुराण के अनुसार, जब असुरराज हिरण्यकश्यप ने अपने पुत्र प्रहलाद पर अत्याचार किए और उसे मारने की कोशिश की, तब भगवान विष्णु ने खंभे से नरसिंह (आधा नर और आधा सिंह) रूप में अवतार लिया। नरसिंह अवतार में भगवान ने हिरण्यकश्यप का वध किया और प्रहलाद की रक्षा की। यह दिन बुराई पर अच्छाई की विजय का सबसे बड़ा प्रतीक है। नरसिंह द्वादशी का व्रत रखने से व्यक्ति के जीवन से भय, दुख, नकारात्मकता और संकट दूर होते हैं। यह पर्व साहस, विश्वास और भक्ति की शक्ति को बढ़ाता है।
नरसिंह द्वादशी की पूजा विधि
- सुबह की तैयारी: ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें और साफ पीले या हल्के रंग के वस्त्र धारण करें।
- पूजा स्थल: घर के मंदिर में भगवान नरसिंह की तस्वीर या मूर्ति स्थापित करें। यदि उपलब्ध न हो तो लक्ष्मी-नारायण की तस्वीर भी रख सकते हैं।
- सामग्री: पीले फूल (गेंदा), पीला चंदन, रोली, अक्षत, फल, मिठाई, घी का दीपक और धूप।
- विधि: पूजा स्थल पर आसन लगाएं। भगवान को पंचामृत से स्नान कराएं। पीले फूल, चंदन और रोली से तिलक लगाएं। भोग में केसरिया खीर या हलवा अर्पित करें।
- मंत्र जाप: 'ॐ उग्रं वीरं महाविष्णुं ज्वलंतं सर्वतोमुखम्। नृसिंहं भीषणं भद्रं मृत्यु मृत्युं नमाम्यहम्' मंत्र का कम से कम 108 बार जाप करें।
नरसिंह द्वादशी के लाभ और विशेष उपाय
नरसिंह द्वादशी का व्रत और पूजा करने से:
- भय, चिंता और नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है
- साहस, आत्मविश्वास और निर्णय क्षमता बढ़ती है
- पितृ दोष और काल सर्प दोष का प्रभाव कम होता है
- स्वास्थ्य, संतान सुख और पारिवारिक शांति प्राप्त होती है
विशेष उपाय:
- इस दिन पीले रंग का दान (हल्दी, चने की दाल, पीला कपड़ा या केसर) करें।
- गाय को हरा चारा और गुड़ खिलाएं।
- शाम को नरसिंह कवच का पाठ करें।
- भगवान नरसिंह को सिंदूर और लाल फूल अर्पित करें।
नरसिंह द्वादशी का व्रत और पूजा भक्तों को भय से मुक्ति और साहस की शक्ति प्रदान करती है। इस दिन सच्चे मन से प्रार्थना करने से जीवन के सभी संकट दूर होते हैं।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों के पूर्णतया सत्य एवं सटीक होने का हम दावा नहीं करते हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
