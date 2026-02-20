Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन
More

नरसिंह द्वादशी कब है? जानिए इस पर्व का महत्व, पूजा विधि और उपाय

Feb 20, 2026 08:08 pm ISTNavaneet Rathaur लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

भगवान विष्णु के नरसिंह अवतार का स्मरण करने और बुराई पर अच्छाई की विजय का प्रतीक है। फाल्गुन मास की शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि को नरसिंह द्वादशी का पावन पर्व मनाया जाता है।

नरसिंह द्वादशी कब है? जानिए इस पर्व का महत्व, पूजा विधि और उपाय

फाल्गुन मास की शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि को 'नरसिंह द्वादशी' का पावन पर्व मनाया जाता है। यह दिन भगवान विष्णु के नरसिंह अवतार का स्मरण करने और बुराई पर अच्छाई की विजय का प्रतीक है। 2026 में यह पर्व 28 फरवरी, दिन - शनिवार को मनाया जाएगा। आइए जानते हैं इस पर्व की तिथि, महत्व, पूजा विधि और लाभकारी उपाय।

नरसिंह द्वादशी 2026 की तिथि और मुहूर्त

हिंदू पंचांग के अनुसार, फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि 2026 में इस प्रकार रहेगी:

  • द्वादशी तिथि आरंभ: 27 फरवरी 2026, रात 10:32 बजे
  • द्वादशी तिथि समाप्ति: 28 फरवरी 2026, रात 08:43 बजे

उदया तिथि के आधार पर मुख्य व्रत और पूजा 28 फरवरी 2026 को की जाएगी। व्रत का पारण 1 मार्च 2026 की सुबह 06:46 से 09:05 बजे के बीच रहेगा। इस दिन सूर्योदय के समय तिथि द्वादशी होने से यह सबसे शुभ मुहूर्त रहेगा।

नरसिंह द्वादशी का पौराणिक महत्व

भगवत पुराण और विष्णु पुराण के अनुसार, जब असुरराज हिरण्यकश्यप ने अपने पुत्र प्रहलाद पर अत्याचार किए और उसे मारने की कोशिश की, तब भगवान विष्णु ने खंभे से नरसिंह (आधा नर और आधा सिंह) रूप में अवतार लिया। नरसिंह अवतार में भगवान ने हिरण्यकश्यप का वध किया और प्रहलाद की रक्षा की। यह दिन बुराई पर अच्छाई की विजय का सबसे बड़ा प्रतीक है। नरसिंह द्वादशी का व्रत रखने से व्यक्ति के जीवन से भय, दुख, नकारात्मकता और संकट दूर होते हैं। यह पर्व साहस, विश्वास और भक्ति की शक्ति को बढ़ाता है।

नरसिंह द्वादशी की पूजा विधि

  1. सुबह की तैयारी: ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें और साफ पीले या हल्के रंग के वस्त्र धारण करें।
  2. पूजा स्थल: घर के मंदिर में भगवान नरसिंह की तस्वीर या मूर्ति स्थापित करें। यदि उपलब्ध न हो तो लक्ष्मी-नारायण की तस्वीर भी रख सकते हैं।
  3. सामग्री: पीले फूल (गेंदा), पीला चंदन, रोली, अक्षत, फल, मिठाई, घी का दीपक और धूप।
  4. विधि: पूजा स्थल पर आसन लगाएं। भगवान को पंचामृत से स्नान कराएं। पीले फूल, चंदन और रोली से तिलक लगाएं। भोग में केसरिया खीर या हलवा अर्पित करें।
  5. मंत्र जाप: 'ॐ उग्रं वीरं महाविष्णुं ज्वलंतं सर्वतोमुखम्। नृसिंहं भीषणं भद्रं मृत्यु मृत्युं नमाम्यहम्' मंत्र का कम से कम 108 बार जाप करें।

नरसिंह द्वादशी के लाभ और विशेष उपाय

नरसिंह द्वादशी का व्रत और पूजा करने से:

  • भय, चिंता और नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है
  • साहस, आत्मविश्वास और निर्णय क्षमता बढ़ती है
  • पितृ दोष और काल सर्प दोष का प्रभाव कम होता है
  • स्वास्थ्य, संतान सुख और पारिवारिक शांति प्राप्त होती है

विशेष उपाय:

  • इस दिन पीले रंग का दान (हल्दी, चने की दाल, पीला कपड़ा या केसर) करें।
  • गाय को हरा चारा और गुड़ खिलाएं।
  • शाम को नरसिंह कवच का पाठ करें।
  • भगवान नरसिंह को सिंदूर और लाल फूल अर्पित करें।

नरसिंह द्वादशी का व्रत और पूजा भक्तों को भय से मुक्ति और साहस की शक्ति प्रदान करती है। इस दिन सच्चे मन से प्रार्थना करने से जीवन के सभी संकट दूर होते हैं।

डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों के पूर्णतया सत्य एवं सटीक होने का हम दावा नहीं करते हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

Navaneet Rathaur

लेखक के बारे में

Navaneet Rathaur

संक्षिप्त विवरण

नवनीत राठौर नए युग के डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें इस क्षेत्र में करीब 7 साल का अनुभव है। वर्तमान में वो भारत की प्रतिष्ठित मीडिया संस्थान लाइव हिंदुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन के हिस्सा हैं। यहां वह अंक ज्योतिष, हस्तरेखा विज्ञान, वास्तु शास्त्र, वैदिक ज्योतिष से जुड़ी खबरें लिखते हैं।


विस्तृत बायो परिचय और अनुभव

डिजिटल मीडिया में अपनी अलग पहचान बना रहे नवनीत राठौर धर्म से जुड़ी खबरों को प्रमाणिक तौर पर और आमबोल चाल की भाषा में पाठकों के लिए परोसते हैं। वो अंक ज्योतिष, हस्तरेखा विज्ञान, वास्तु शास्त्र, वैदिक ज्योतिष जैसे विषयों पर लेख लिखकर पाठक को उसकी अहमियत के बारे में बताते हैं। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन से जुड़े हैं और करीब 5 सालों से काम कर रहे हैं। अपने करियर के दौरान नवनीत ने वेबस्टोरी, फीचर, और एक्सप्लेनर कंटेंट में काम करते हुए अब ज्योतिषीय विषयों को डिजिटल पाठकों तक पहुंचाने में विशेष पहचान बनाई है।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि

नवनीत ने शारदा विश्वविद्यालय, ग्रेटर नोएडा से जनसंचार एवं पत्रकारिता में स्नातक और शुभारती विश्वविद्यालय से परास्नातक की पढ़ाई की। पत्रकारिता की पढ़ाई के दौरान संस्थानों से विषयों को तत्थात्मक और प्रभावी तरीके से समझने का सलीका सीखा। यहीं से उन्हें पत्रकारिता की सीढ़ी मिली।


नवनीत राठौर ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत जनतंत्र न्यूज चैनल से की। इसके बाद उन्होंने सूर्या समाचार और अमर उजाला जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया। इसके बाद नवनीत लाइव हिंदुस्तान की एस्ट्रोलॉजी टीम का हिस्सा बने। पाठकों को सरल, विश्वसनीय और प्रेरणादायक जानकारी प्रदान करना ही नवनीत राठौर का मुख्य उद्देश्य है।


विशेषज्ञता (Areas of Expertise)

अंक ज्योतिष
हस्तरेखा विज्ञान
वास्तु शास्त्र
वैदिक ज्योतिष

और पढ़ें
mahavatar narsimha Hindu
जानें लेटेस्ट Dharm News, Aaj ka Rashifal और सटीक Panchang की जानकारी। अपनी डेली पूजा के लिए यहाँ पढ़ें Shiv Chalisa, Hanuman Chalisa और Bajrang Baanहिंदू कैलेंडर 2026 की शुभ तिथियों के साथ अपने हर दिन को खास बनाएं!
अपना राशिफल जाने