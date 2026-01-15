Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsधर्म न्यूज़Narak nivaran chaturdashi magh mas mein kab hai know date
माघ मास में कब है नरक निवारण चतुर्दशी, व्रत रखकर मांगते हैं पापों से मुक्ति

माघ मास में कब है नरक निवारण चतुर्दशी, व्रत रखकर मांगते हैं पापों से मुक्ति

संक्षेप:

Narak nivaran chaturdashi kab hai: माघ मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी का धार्मिक दृष्टि से काफी महत्व है। इसे नरक निवारण चतुर्दशी भी कहते हैं। इस दिन भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना, जलाभिषेक और उपवास करते हैं।

Jan 15, 2026 05:07 pm ISTAnuradha Pandey लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

माघ मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी का धार्मिक दृष्टि से काफी महत्व है। इसे नरक निवारण चतुर्दशी भी कहते हैं। इस दिन भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना, जलाभिषेक और उपवास करते हैं। इससे लोगों को नर्क से मुक्ति मिलती है, इसलिए लोग भी पापों से मुक्ति पाने के लिए नरक निवारण चतुर्दशी का व्रत करते हैं। इस दिन भोलेनाथ से वर मांगते हैं कि हे प्रभु मुझसे जो भी कोई भूल और गलती हुई हो उसे आप क्षमा करें। इस प्रकार क्षमा मांगकर भोलेनाथ का व्रत किया जाता है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

ज्योतिषाचार्य पंडित तरुण झा ने बताया है कि इस साल मिथिला में विश्वविद्यालय पंचांग क़े हिसाब से 17 जनवरी, शनिवार को यह तिथि पड़ रही है। मिथिला क्षेत्र में नरक निवारण चतुर्दशी का व्रत हर उम्र वर्ग के लोग करना पसंद करते हैं। मिथिला क्षेत्र में इस व्रत को सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक रखा जाता है। पंचांग क़े मुताबिक शनिवार को संध्या 06.52 क़े बाद शिव भजन,कीर्तन,श्रृंगार, इत्यादि शिवालय में होंगे एवं संध्या आरती भी होगी। तदोपारंत साधक अपने सुविधानुसार व्रत का पारण कर सकते हैं।

पुराणों के अनुसार, इस तिथि पर शंकर भगवान की पूजा एवं व्रत करने से आयु में वृद्धि होती है,पौराणिक मान्यता के अनुसार इस दिन जगतजननी माता पार्वती और देवाधिदेव महादेव का विवाह तय हुआ था,इस तिथि के ठीक एक महीने के बाद फाल्गुन कृष्ण चतुर्दशी तिथि को भगवान शिव का विवाह देवी पार्वती के साथ संपन्न हुआ था,अगर उपवास करें तो व्रत को बेर खाकर तोड़ना चाहिए साथ ही इस दिन रुद्राभिषेक करने से भी बहुत लाभ मिलता है, ओम नमः शिवाय का जप लाभदायक होगा।

डिस्क्लेमर- (इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए न्यूमेरेलॉजी विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।)

Anuradha Pandey

लेखक के बारे में

Anuradha Pandey
अनुराधा पांडे लाइव हिन्दुस्तान में एस्ट्रोलॉजी और करियर सेक्शन लीड कर रही हैं। इन्हें पत्रकारिता जगत में करीब डेढ़ दशक का अनुभव है। ज्योतिष और धर्म-अध्यात्म से जुड़े विषयों पर पिछले 10 सालों से लिख रही हैं। इन्होंने हिंदी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा भारतीय जनसंचार संस्थान, दिल्ली और ग्रैजुएशन दिल्ली विश्वविद्यालय से किया है। लाइव हिन्दुस्तान में करियर का लंबा हिस्सा बीता और काम करते-करते 9 साल हो गए हैं। एस्ट्रोलॉजी और करियर से जुड़ी खबरों के अलावा हेल्थ पर लिखने शौक है। इससे पहले तीन साल तक आज तक वेबसाइट में एजुकेशन सेक्शन में भी काम किया है। और पढ़ें
narak chaturdashi deepdaan
जानें धर्म न्यूज़ ,Choti Diwali Wishes , Rashifal, Panchang , Numerology से जुडी खबरें हिंदी में हिंदुस्तान पर| हिंदू कैलेंडर से जानें शुभ तिथियां और बनाएं हर दिन को खास!
अपना राशिफल जाने