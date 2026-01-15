माघ मास में कब है नरक निवारण चतुर्दशी, व्रत रखकर मांगते हैं पापों से मुक्ति

संक्षेप: Narak nivaran chaturdashi kab hai: माघ मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी का धार्मिक दृष्टि से काफी महत्व है। इसे नरक निवारण चतुर्दशी भी कहते हैं। इस दिन भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना, जलाभिषेक और उपवास करते हैं।

माघ मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी का धार्मिक दृष्टि से काफी महत्व है। इसे नरक निवारण चतुर्दशी भी कहते हैं। इस दिन भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना, जलाभिषेक और उपवास करते हैं। इससे लोगों को नर्क से मुक्ति मिलती है, इसलिए लोग भी पापों से मुक्ति पाने के लिए नरक निवारण चतुर्दशी का व्रत करते हैं। इस दिन भोलेनाथ से वर मांगते हैं कि हे प्रभु मुझसे जो भी कोई भूल और गलती हुई हो उसे आप क्षमा करें। इस प्रकार क्षमा मांगकर भोलेनाथ का व्रत किया जाता है।

ज्योतिषाचार्य पंडित तरुण झा ने बताया है कि इस साल मिथिला में विश्वविद्यालय पंचांग क़े हिसाब से 17 जनवरी, शनिवार को यह तिथि पड़ रही है। मिथिला क्षेत्र में नरक निवारण चतुर्दशी का व्रत हर उम्र वर्ग के लोग करना पसंद करते हैं। मिथिला क्षेत्र में इस व्रत को सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक रखा जाता है। पंचांग क़े मुताबिक शनिवार को संध्या 06.52 क़े बाद शिव भजन,कीर्तन,श्रृंगार, इत्यादि शिवालय में होंगे एवं संध्या आरती भी होगी। तदोपारंत साधक अपने सुविधानुसार व्रत का पारण कर सकते हैं।

पुराणों के अनुसार, इस तिथि पर शंकर भगवान की पूजा एवं व्रत करने से आयु में वृद्धि होती है,पौराणिक मान्यता के अनुसार इस दिन जगतजननी माता पार्वती और देवाधिदेव महादेव का विवाह तय हुआ था,इस तिथि के ठीक एक महीने के बाद फाल्गुन कृष्ण चतुर्दशी तिथि को भगवान शिव का विवाह देवी पार्वती के साथ संपन्न हुआ था,अगर उपवास करें तो व्रत को बेर खाकर तोड़ना चाहिए साथ ही इस दिन रुद्राभिषेक करने से भी बहुत लाभ मिलता है, ओम नमः शिवाय का जप लाभदायक होगा।