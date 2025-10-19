आज शाम को जलाएं यम का दीपक, जानें शुभ मुहूर्त और कर्ज मुक्ति के खास उपाय

संक्षेप: धनतेरस से शुरू होने वाले पंचपर्व में आज 19 अक्टूबर को छोटी दिवाली (नरक चतुर्दशी) मनाई जा रही है। इसे रूप चौदस भी कहते हैं। यह दिन दीर्घायु, सौंदर्य और स्वास्थ्य की कामना का होता है। इस दिन यमराज की पूजा की जाती है और भगवान कृष्ण की पूजा का भी विधान है।

धनतेरस से शुरू होने वाले पंचपर्व में आज 19 अक्टूबर को छोटी दिवाली (नरक चतुर्दशी) मनाई जा रही है। इसे रूप चौदस भी कहते हैं। यह दिन दीर्घायु, सौंदर्य और स्वास्थ्य की कामना का होता है। इस दिन यमराज की पूजा की जाती है और भगवान कृष्ण की पूजा का भी विधान है, क्योंकि इसी दिन उन्होंने नरकासुर का अंत किया था। हिंदू पंचांग के अनुसार, कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि इस साल 19 अक्टूबर को दोपहर 01:51 बजे से लेकर 20 अक्टूबर दोपहर 03:44 बजे तक है। शाम के समय प्रदोष काल में यम का दीपक जलाया जाता है, जिससे अकाल मृत्यु का भय कम होता है।

यम का दीपक और अभ्यंग स्नान का शुभ मुहूर्त: इस साल नरक चतुर्दशी पर यम का दीपक शाम 05:50 बजे से 07:02 बजे तक जलाया जाएगा। वहीं, अभ्यंग स्नान अगले दिन यानी 20 अक्टूबर को सुबह 05:13 बजे से 06:25 बजे तक करना शुभ है।

रूप चौदस क्यों कहते हैं? इस दिन तेल से मालिश और स्नान करने से तन-मन शुद्ध होते हैं और नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। सुबह या शाम के समय उबटन लगाकर स्नान करना उत्तम माना जाता है। ऐसा करने से सौंदर्य बढ़ता है और स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से राहत मिलती है। स्नान के बाद दीपदान जरूर करें।

दीर्घायु के लिए उपाय: लंबी उम्र और अच्छे स्वास्थ्य के लिए यम देवता को दीपक जलाएं। मुख्य द्वार पर बाईं तरफ अनाज की ढेरी रखें और उस पर सरसों के तेल का एकमुखी दीपक जलाएं। दीपक का मुख दक्षिण दिशा की ओर होना चाहिए। इसके बाद जल और पुष्प चढ़ाकर लंबी आयु और स्वास्थ्य की कामना करें।

कर्ज मुक्ति के उपाय: रात के समय बजरंगबली के सामने शुद्ध सरसों के तेल का दीपक जलाएं और मंत्र "ॐ हं हनुमते रुद्रात्मकाय हूँ फट" का जाप करें। इसके बाद हनुमान जी से कर्ज मुक्ति की प्रार्थना करें।