Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsधर्म न्यूज़narak chaturdashi yam deepak shubh muhurat karg mukti upay
आज शाम को जलाएं यम का दीपक, जानें शुभ मुहूर्त और कर्ज मुक्ति के खास उपाय

आज शाम को जलाएं यम का दीपक, जानें शुभ मुहूर्त और कर्ज मुक्ति के खास उपाय

संक्षेप: धनतेरस से शुरू होने वाले पंचपर्व में आज 19 अक्टूबर को छोटी दिवाली (नरक चतुर्दशी) मनाई जा रही है। इसे रूप चौदस भी कहते हैं। यह दिन दीर्घायु, सौंदर्य और स्वास्थ्य की कामना का होता है। इस दिन यमराज की पूजा की जाती है और भगवान कृष्ण की पूजा का भी विधान है।

Sun, 19 Oct 2025 08:13 AMYogesh Joshi लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

धनतेरस से शुरू होने वाले पंचपर्व में आज 19 अक्टूबर को छोटी दिवाली (नरक चतुर्दशी) मनाई जा रही है। इसे रूप चौदस भी कहते हैं। यह दिन दीर्घायु, सौंदर्य और स्वास्थ्य की कामना का होता है। इस दिन यमराज की पूजा की जाती है और भगवान कृष्ण की पूजा का भी विधान है, क्योंकि इसी दिन उन्होंने नरकासुर का अंत किया था। हिंदू पंचांग के अनुसार, कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि इस साल 19 अक्टूबर को दोपहर 01:51 बजे से लेकर 20 अक्टूबर दोपहर 03:44 बजे तक है। शाम के समय प्रदोष काल में यम का दीपक जलाया जाता है, जिससे अकाल मृत्यु का भय कम होता है।

यम का दीपक और अभ्यंग स्नान का शुभ मुहूर्त: इस साल नरक चतुर्दशी पर यम का दीपक शाम 05:50 बजे से 07:02 बजे तक जलाया जाएगा। वहीं, अभ्यंग स्नान अगले दिन यानी 20 अक्टूबर को सुबह 05:13 बजे से 06:25 बजे तक करना शुभ है।

ये भी पढ़ें:नरक चतुर्दशी के दिन जरूर करें ये 4 काम, मां लक्ष्मी की बरसेगी कृपा

रूप चौदस क्यों कहते हैं?

इस दिन तेल से मालिश और स्नान करने से तन-मन शुद्ध होते हैं और नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। सुबह या शाम के समय उबटन लगाकर स्नान करना उत्तम माना जाता है। ऐसा करने से सौंदर्य बढ़ता है और स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से राहत मिलती है। स्नान के बाद दीपदान जरूर करें।

दीर्घायु के लिए उपाय:

लंबी उम्र और अच्छे स्वास्थ्य के लिए यम देवता को दीपक जलाएं। मुख्य द्वार पर बाईं तरफ अनाज की ढेरी रखें और उस पर सरसों के तेल का एकमुखी दीपक जलाएं। दीपक का मुख दक्षिण दिशा की ओर होना चाहिए। इसके बाद जल और पुष्प चढ़ाकर लंबी आयु और स्वास्थ्य की कामना करें।

कर्ज मुक्ति के उपाय:

रात के समय बजरंगबली के सामने शुद्ध सरसों के तेल का दीपक जलाएं और मंत्र "ॐ हं हनुमते रुद्रात्मकाय हूँ फट" का जाप करें। इसके बाद हनुमान जी से कर्ज मुक्ति की प्रार्थना करें।

ये भी पढ़ें:कुंभ साप्ताहिक राशिफल : कुंभ राशि वालों के लिए कैसा रहेगा ये सप्ताह?

डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य है और सटीक है। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

Yogesh Joshi

लेखक के बारे में

Yogesh Joshi
योगेश जोशी हिंदुस्तान डिजिटल में सीनियर कंटेंट प्रड्यूसर हैं। उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले के मेहला गांव के रहने वाले हैं। पिछले छह सालों से पत्रकरिता कर रहे हैं। एनआरएआई स्कूल ऑफ मास कम्युनिकेश से जर्नलिज्म में स्नातक किया और उसके बाद 'अमर उजाला डिजिटल' से अपने करियर की शुरुआत की, जहां धर्म और अध्यात्म सेक्शन में काम किया।लाइव हिंदुस्तान में ज्योतिष और धर्म- अध्यात्म से जुड़ी हुई खबरें कवर करते हैं। पिछले तीन सालों से हिंदुस्तान डिजिटल में कार्यरत हैं। अध्यात्म के साथ ही प्रकृति में गहरी रुचि है जिस कारण भारत के विभिन्न मंदिरों का भ्रमण करते रहते हैं। और पढ़ें
Choti Diwali 2022 narak chaturdashi narak chaturdashi deepdaan
जानें धर्म न्यूज़ , Dhanteras Wishes , Rashifal, Panchang , Numerology से जुडी खबरें हिंदी में हिंदुस्तान पर| हिंदू कैलेंडर से जानें शुभ तिथियां और बनाएं हर दिन को खास!
अपना राशिफल जाने