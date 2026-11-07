Narak Chaturdashi 2026 Live: छोटी दिवाली कब है, पूजा का शुभ समय, यम दीपदान और काली चौदस की पूरी विधि

Narak Chaturdashi 2026 Live:

Narak Chaturdashi 2026 Live: नरक चतुर्दशी का पर्व आज 7 नवंबर को छोटी दिवाली के रूप में मनाया जा रहा है। इसे रूप चौदस और काली चौदस के नाम से भी जाना जाता है। इस बार चतुर्दशी तिथि 7 नवंबर की सुबह नहीं, बल्कि सुबह 10 बजकर 47 मिनट के आसपास शुरू हो रही है और 8 नवंबर की सुबह तक रहेगी। ऐसे में छोटी दिवाली पर शाम को दीपदान और काली चौदस की पूजा की जाएगी, जबकि अभ्यंग स्नान का मुहूर्त 8 नवंबर की सुबह रहेगा। दिल्ली में अभ्यंग स्नान का समय सुबह 5 बजकर 41 मिनट से 6 बजकर 38 मिनट तक है। इस दिन भगवान श्रीकृष्ण की पूजा, यम दीपदान और घर में दीप जलाने की परंपरा है। जानिए छोटी दिवाली पर पूजा का शुभ समय, काली चौदस की पूजा विधि, अभ्यंग स्नान का मुहूर्त और नरक चतुर्दशी से जुड़े सभी जरूरी अपडेट। 1. नरक चतुर्दशी 2026 कब है? भारत में नरक चतुर्दशी का अभ्यंग स्नान 8 नवंबर 2026 की सुबह किया जाएगा। वहीं, छोटी दिवाली के दीपदान और काली चौदस की पूजा 7 नवंबर की शाम और रात को होगी। 2. छोटी दिवाली 2026 कब मनाई जाएगी? छोटी दिवाली 7 नवंबर 2026, शनिवार को मनाई जा रही है। इस दिन शाम को घरों में दीप जलाए जाते हैं और पूजा की जाती है। 3. नरक चतुर्दशी 2026 पर अभ्यंग स्नान का मुहूर्त क्या है? दिल्ली में 8 नवंबर को अभ्यंग स्नान का शुभ समय सुबह 5 बजकर 41 मिनट से 6 बजकर 38 मिनट तक रहेगा। दूसरे शहरों में सूर्योदय के अनुसार समय अलग हो सकता है। 4. नरक चतुर्दशी की चतुर्दशी तिथि कब शुरू और समाप्त होगी? दिल्ली के पंचांग के अनुसार, चतुर्दशी तिथि 7 नवंबर को सुबह 10 बजकर 47 मिनट पर शुरू होगी और 8 नवंबर को सुबह 11 बजकर 27 मिनट पर समाप्त होगी। 5. काली चौदस 2026 कब है? काली चौदस 7 नवंबर 2026 की रात को मनाई जाएगी। इस दिन मां काली की पूजा की जाती है। दिल्ली में निशिता काल का समय रात 11 बजकर 39 मिनट से 8 नवंबर की रात 12 बजकर 31 मिनट तक रहेगा। 6. छोटी दिवाली पर यम दीपदान कब करना चाहिए? छोटी दिवाली की शाम को यमराज के नाम से दीप जलाने की परंपरा है। दीपक घर के बाहर दक्षिण दिशा की ओर रखा जाता है। दीपदान का समय स्थानीय प्रदोष काल के अनुसार देखना चाहिए। 7. नरक चतुर्दशी पर किसकी पूजा की जाती है? इस दिन भगवान श्रीकृष्ण और यमराज की पूजा का महत्व है। काली चौदस पर मां काली की आराधना की जाती है। अलग-अलग क्षेत्रों में पूजा की परंपराएं भी अलग हो सकती हैं। 8. नरक चतुर्दशी को रूप चौदस क्यों कहते हैं? इस दिन सुबह तेल और उबटन लगाकर स्नान करने की परंपरा है। मान्यता है कि इससे रूप और सौंदर्य में निखार आता है। इसी वजह से इसे रूप चौदस भी कहा जाता है।

7 Nov 2026, 07:26:00 AM IST Narak Chaturdashi 2026 Live: नरक चतुर्दशी और छोटी दिवाली की तारीख को लेकर क्यों है भ्रम? जानें 7 और 8 नवंबर का पूरा हिसाब Narak Chaturdashi 2026 Live: नरक चतुर्दशी और छोटी दिवाली की तारीख को लेकर इस साल लोगों के मन में सवाल है। दरअसल, 2026 में चतुर्दशी तिथि 7 नवंबर को सुबह 10 बजकर 47 मिनट पर शुरू हो रही है और 8 नवंबर को सुबह 11 बजकर 27 मिनट पर समाप्त होगी। इसी वजह से काली चौदस और शाम के कुछ धार्मिक अनुष्ठान 7 नवंबर को किए जाएंगे, जबकि नरक चतुर्दशी का मुख्य अभ्यंग स्नान 8 नवंबर की सुबह होगा। दिल्ली में अभ्यंग स्नान का शुभ समय सुबह 5 बजकर 41 मिनट से 6 बजकर 38 मिनट तक रहेगा। खास बात यह है कि इस बार छोटी दिवाली और मुख्य दिवाली दोनों 8 नवंबर को मनाई जाएंगी।

7 Nov 2026, 07:26:00 AM IST Narak Chaturdashi 2026 Live: काली चौदस पर मां काली की पूजा का महत्व, नकारात्मकता से मुक्ति की करते हैं कामना Narak Chaturdashi 2026 Live: काली चौदस को नरक चतुर्दशी का ही एक नाम माना जाता है। गुजरात और पश्चिम भारत के कुछ हिस्सों में इस दिन मां काली की पूजा की विशेष परंपरा है। भक्त मां काली से बुरी शक्तियों और नकारात्मकता से रक्षा की कामना करते हैं। कुछ स्थानों पर आधी रात के आसपास विशेष पूजा भी की जाती है। इस दिन घरों और मंदिरों में दीप जलाए जाते हैं।

7 Nov 2026, 07:26:00 AM IST Narak Chaturdashi 2026 Live: रूप चौदस पर क्यों लगाया जाता है उबटन? स्नान से पहले तेल मालिश की भी है परंपरा Narak Chaturdashi 2026 Live: नरक चतुर्दशी को रूप चौदस भी कहा जाता है। इस दिन सुबह स्नान से पहले शरीर पर तेल लगाने और उबटन का इस्तेमाल करने की परंपरा है। माना जाता है कि इससे शरीर की शुद्धि होती है और रूप में निखार आता है। पुराने समय में लोग हल्दी, चंदन, बेसन और दूसरी प्राकृतिक चीजों से उबटन तैयार करते थे। कई घरों में आज भी यह परंपरा निभाई जाती है। अभ्यंग स्नान को लेकर मान्यता है कि इस दिन सूर्योदय से पहले स्नान करना शुभ होता है।

7 Nov 2026, 07:26:00 AM IST Narak Chaturdashi 2026 Live: यम दीपदान करते समय इन बातों का रखें ध्यान, दक्षिण दिशा में दीपक रखने की है परंपरा Narak Chaturdashi 2026 Live: नरक चतुर्दशी पर यम दीपदान का विशेष महत्व माना जाता है। इस दिन शाम को घर के बाहर यमराज के नाम से दीपक जलाया जाता है। परंपरा के अनुसार, दीपक दक्षिण दिशा की ओर रखा जाता है। इसके लिए मिट्टी का दीपक, तेल और बाती का इस्तेमाल किया जा सकता है। दीप जलाते समय परिवार की सुख-समृद्धि और लंबी आयु की कामना की जाती है। मान्यता है कि यम दीपदान करने से अकाल मृत्यु का भय दूर होता है।