नंदगांव में आज मनेगी गोपाष्टमी, नंदगांव में दिखेगा द्वापर जैसा नजारा

संक्षेप: Gopaashtami: कान्हा के गांव नंदगांव में 30 अक्तूबर को द्वापर जैसा नजारा दिखाई देगा। नंदगांव में आज गोपाष्टमी मनेगी। कृष्ण बलराम हाथ में लकुटी एवं कमर में बंसी धारण कर ग्वालों बालों के साथ वन में गोचरण करेंगे। नंदभवन में गोपाष्टमी की खास तैयारी कर ली है।

कान्हा के गांव नंदगांव में 30 अक्तूबर को द्वापर जैसा नजारा दिखाई देगा। नंदगांव में आज गोपाष्टमी मनेगी। कृष्ण बलराम हाथ में लकुटी एवं कमर में बंसी धारण कर ग्वालों बालों के साथ वन में गोचरण करेंगे। नंदभवन में गोपाष्टमी की खास तैयारी कर ली है। यहां गोस्वामी वर्ग के बालक कृष्ण बलराम का स्वरूप बनेंगे। सुबह 9 बजे कृष्ण बलराम के स्वरूप ग्वाल वालों के साथ घर-घर प्रसाद पाने के लिए नगर भ्रमण करेंगे। दोपहर में नंदभवन पहुंचने पर स्वरूपों का समाज गायन कर स्वागत होगा। इसके बाद श्रीकृष्ण बलराम के स्वरूप गोपों के साथ कारे मंदिर, हाऊ बिलाऊ, यशोदा कुंड, नंद बैठक, बंटा वाली कुंज होकर कदम टेर पहुंचेंगे। यहां बरसाने से गोपी छाक लेकर बैठी मिलेंगे। टेर कदम झाड़ी में भगवान छाक छकते हैं। नंद भवन कूटा कारेलय यशोदा कुंड कदम टेर से आसेस्वर नंद बगीचा आदि स्थलों पर समाज गायन किया जाता है। कृष्ण कुंड पर कृष्ण की थकान मिटाने को हास्य पद गायन होता है। शाम को कृष्ण बलराम के स्वरूप के सिंगार बढ़ाए जाते हैं। गोपाष्टमी पर दूर-दराज के देश-विदेश से श्रद्धालु उत्सव का आनंद लेने नंदगांव आएंगे। मान्यता है कि कान्हा ने नंद गांव के कदम पर नामक स्थान से ही प्रथम घोषित किया था।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

श्री माथुर चतुर्वेद परिषद के तत्वावधान में गोपाष्टमी के साथ चार दिवसीय कृष्ण महोत्सव कंस वध मेले का शुभारंभ हुआ। गोचारण लीला के साथ कृष्ण-बलराम के स्वरूप ग्वाल-वालों व गोवंश के साथ गोचारण की शोभायात्रा धूमधाम से निकाली गयी। गोपाल बाग पर ठाकुरजी ने गोचारण कराया।

श्री माथुर चतुर्वेद परिषद के तत्वावधान में बुधवार को विश्राम घाट पर परिषद के अध्यक्ष राकेश राजेंद्र प्रसाद चतुर्वेदी व महामंत्री राकेश तिवारी एडवोकेट ने संयुक्त रूप से आरती उतार कर गोचारण लीला का शुभारंभ किया। उनके साथ परिषद उपाध्यक्ष शिव कुमार चतुर्वेदी, संजय चतुर्वेदी एल्पाइन, कमल चतुर्वेदी, अमित चतुर्वेदी, नीरज चतुर्वेदी, संजय चतुर्वेदी, मंत्री मनोज पाठक आदि मौजूद थे। विश्राम घाट पर गोचारण की लीला देखने के लिए यहां लोगों की भीड़ लगी रही। शाम गली सेठ भीखचंद से ठाकुर जी घोड़े पर विराजमान होकर गोपाल बाग के लिए रवाना हुए। उनके साथ ग्वाल-वाल के रूप में चतुर्वेद समाज से युवा लाठियां लेकर पारंपरिक वेशभूषा में फूलन के बाजू बंद फूलन की माला गाऊए चराय घर आए नंदलाला के स्वरों को गुनगुनाते हुए निकले। गोपाल बाग पर गोचारण लीला लीला के उपरांत भव्य शोभायात्रा के रूप में ठाकुर जी पुनः वापस आए। मेले में ठाकुर जी की झांकी ने हर किसी का मन मोहा।