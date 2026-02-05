Hindustan Hindi News
Name Astrology: इन लोगों से S नाम वालों को रहना चाहिए दूर, इन 2 बड़ी कमियों की वजह से खराब होता है काम

संक्षेप:

नेम एस्ट्रोलॉजी के अनुसार हर किसी के नाम के पहले अक्षर का बहुत महत्व होता है। नाम का पहला अक्षर हमारे बारे में काफी कुछ रिवील करता है। आज जानते हैं कि S नाम वाले कैसे होते हैं और इनकी क्या-क्या कमियां होती है। साथ ही जानेंगे कि इन्हें कैसे लोगों से दूर रहना चाहिए?

Feb 05, 2026 06:41 pm ISTGarima Singh लाइव हिन्दुस्तान
ज्योतिष शास्त्र की तरह ही नेम एस्ट्रोलॉजी यानी नाम ज्योतिष के आधार पर भी लोगों के बारे में समझा जा सकता है। किसी भी व्यक्ति के नाम का पहला अक्षर काफी महत्वपूर्ण होता है। नाम का पहला अक्षर किसी भी व्यक्ति के स्वभाव, सोच और व्यवहार पर असर डालता है। साथ ही पहला अक्षर किसी ना किसी ग्रह से जरूर जुड़ा होता है, जिसका असर खूब दिखता है। यही वजह है कि किसी में कॉन्फिडेंस का लेवल हाई होता है तो कोई जिद्दी या फिर बहुत ही ज्यादा इमोशनल होता है। नाम के पहले अक्षर से व्यक्ति की कमजोरी और खूबियों को भी जान सकते हैं। इसकी मदद से किसी के भी स्वभाव को समझने में एक हिंट मिल जाता है। आज बात करेंगे S नाम वालों के बारे में।

ऐसे होते हैं S नाम वाले लोग

बता दें कि S नाम वालों का संबंध शनि ग्रह से होता है। यही वजह है कि ये लोग स्वभाव से मेहनती और जिम्मेदारी निभाने वाले होते हैं। किसी भी चीज को पाने के लिए ये पूरी लगन और धैर्य के साथ मेहनत करते हैं। S नाम वाले लोग महत्वाकांक्षी होने के साथ-साथ खुले विचारों वाले इंसान होते हैं। ये आसानी से दोस्त बना लेते हैं। साथ ही ये लोग हर काम को समझदारी से करने की कोशिश करते हैं। हालांकि इनकी एक कमजोरी है कोई भी फैसला लेते वक्त ये हमेशा से खुद को उलझन में ही पाते हैं। ऐसे में ये लोग दूसरों की राय पर निर्भर होने लगते हैं। अकेले में कोई भी बड़ा फैसला लेने में ये खुद को सक्षम नहीं मानते हैं। इसी वजह से कई बार इनके फैसलों में देरी होती है।

S नाम वालों की कमी

जिनका नाम S से शुरु होता है वो लोग काफी स्मार्ट और आत्मविश्वासी होते हैं लेकिन उनमें कुछ कमियां भी होती है, जिसे दूर करने पर इनके सारे काम पूरे होने लगेंगे। दरअसल S नाम वाले व्यक्ति को गुस्सा बहुत आता है। कई बार तो ऐसी भी स्थिति आती है कि ये अपने गुस्से पर काबू भी नहीं कर पाते हैं। वहीं ये लोग होने वाले किसी भी बदलाव में खुद को जल्दी ढाल नहीं पाते हैं। अगर इनकी जिंदगी में कुछ भी बदलाव होता है, तो वो इसे जल्दी स्वीकार नहीं कर पाते हैं।

S नाम वालों को इनसे रहना चाहिए दूर

इन लोगों को हमेशा नकारात्मक सोच वाले इंसानों से दूर रहना चाहिए। ये लोग S नाम वालों के आत्मविश्वास को बुरी तरह से प्रभावित करते हैं। ऐसे लोगों के आसपास रहने से S नाम वालों की सोच भी प्रभावित होती है। S नाम वालों को चालाक और मतलबी लोगों से हमेशा दूर रहना चाहिए। दरअसल S नाम वाले व्यक्ति का दिल साफ होता है। ऐसे में मतलबी लोग इनका फायदा आसानी से उठा सकते हैं।

डिस्क्लेमर- (इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।)

