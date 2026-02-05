Name Astrology: इन लोगों से S नाम वालों को रहना चाहिए दूर, इन 2 बड़ी कमियों की वजह से खराब होता है काम
नेम एस्ट्रोलॉजी के अनुसार हर किसी के नाम के पहले अक्षर का बहुत महत्व होता है। नाम का पहला अक्षर हमारे बारे में काफी कुछ रिवील करता है। आज जानते हैं कि S नाम वाले कैसे होते हैं और इनकी क्या-क्या कमियां होती है। साथ ही जानेंगे कि इन्हें कैसे लोगों से दूर रहना चाहिए?
ज्योतिष शास्त्र की तरह ही नेम एस्ट्रोलॉजी यानी नाम ज्योतिष के आधार पर भी लोगों के बारे में समझा जा सकता है। किसी भी व्यक्ति के नाम का पहला अक्षर काफी महत्वपूर्ण होता है। नाम का पहला अक्षर किसी भी व्यक्ति के स्वभाव, सोच और व्यवहार पर असर डालता है। साथ ही पहला अक्षर किसी ना किसी ग्रह से जरूर जुड़ा होता है, जिसका असर खूब दिखता है। यही वजह है कि किसी में कॉन्फिडेंस का लेवल हाई होता है तो कोई जिद्दी या फिर बहुत ही ज्यादा इमोशनल होता है। नाम के पहले अक्षर से व्यक्ति की कमजोरी और खूबियों को भी जान सकते हैं। इसकी मदद से किसी के भी स्वभाव को समझने में एक हिंट मिल जाता है। आज बात करेंगे S नाम वालों के बारे में।
ऐसे होते हैं S नाम वाले लोग
बता दें कि S नाम वालों का संबंध शनि ग्रह से होता है। यही वजह है कि ये लोग स्वभाव से मेहनती और जिम्मेदारी निभाने वाले होते हैं। किसी भी चीज को पाने के लिए ये पूरी लगन और धैर्य के साथ मेहनत करते हैं। S नाम वाले लोग महत्वाकांक्षी होने के साथ-साथ खुले विचारों वाले इंसान होते हैं। ये आसानी से दोस्त बना लेते हैं। साथ ही ये लोग हर काम को समझदारी से करने की कोशिश करते हैं। हालांकि इनकी एक कमजोरी है कोई भी फैसला लेते वक्त ये हमेशा से खुद को उलझन में ही पाते हैं। ऐसे में ये लोग दूसरों की राय पर निर्भर होने लगते हैं। अकेले में कोई भी बड़ा फैसला लेने में ये खुद को सक्षम नहीं मानते हैं। इसी वजह से कई बार इनके फैसलों में देरी होती है।
S नाम वालों की कमी
जिनका नाम S से शुरु होता है वो लोग काफी स्मार्ट और आत्मविश्वासी होते हैं लेकिन उनमें कुछ कमियां भी होती है, जिसे दूर करने पर इनके सारे काम पूरे होने लगेंगे। दरअसल S नाम वाले व्यक्ति को गुस्सा बहुत आता है। कई बार तो ऐसी भी स्थिति आती है कि ये अपने गुस्से पर काबू भी नहीं कर पाते हैं। वहीं ये लोग होने वाले किसी भी बदलाव में खुद को जल्दी ढाल नहीं पाते हैं। अगर इनकी जिंदगी में कुछ भी बदलाव होता है, तो वो इसे जल्दी स्वीकार नहीं कर पाते हैं।
S नाम वालों को इनसे रहना चाहिए दूर
इन लोगों को हमेशा नकारात्मक सोच वाले इंसानों से दूर रहना चाहिए। ये लोग S नाम वालों के आत्मविश्वास को बुरी तरह से प्रभावित करते हैं। ऐसे लोगों के आसपास रहने से S नाम वालों की सोच भी प्रभावित होती है। S नाम वालों को चालाक और मतलबी लोगों से हमेशा दूर रहना चाहिए। दरअसल S नाम वाले व्यक्ति का दिल साफ होता है। ऐसे में मतलबी लोग इनका फायदा आसानी से उठा सकते हैं।
डिस्क्लेमर- (इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।)
लेखक के बारे मेंGarima Singh
शॉर्ट बायो
गरिमा सिंह एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में कार्यरत हैं। वह वास्तु, न्यूमरोलॉजी, फेंगशुई और राशिफल से जुड़े विषयों पर लिखती हैं।
परिचय और अनुभव
गरिमा सिंह डिजिटल मीडिया में लंबे समय से सक्रिय हैं। वह पिछले 8 महीनों से लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन से जुड़ी हुई हैं। उन्होंने अपने करियर में न्यूज, फीचर और एक्सप्लेनर कंटेंट पर काम किया है। अब वह ज्योतिष से जुड़े विषयों को सरल और व्यावहारिक तरीके से पाठकों तक पहुंचाती हैं। उनके आर्टिकल की खास बात ये है कि वह जटिल ज्योतिषीय बातों को आसान भाषा में समझाने की पूरी कोशिश करती हैं ताकि जिसे एस्ट्रोलॉजी का ए भी नहीं पता है वह भी आसान तरीके से चीजों को समझ सके और उस पर अमल कर सके।
करियर
गरिमा ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत रेडियो चैनल रेड एफएम से की। यहां पर उन्होंने रेडियो से जुड़ी बारिकियों को समझने की कोशिश की और मॉर्निंग शो को प्रोड्यूस करने के साथ-साथ कॉपी राइटिंग का भी काम संभाला। साथ में कई विज्ञापनों में वॉइस ओवर भी दिया। इसके अलावा उन्होंने डीडी न्यूज, जी न्यूज जैसे मीडिया संस्थानों में डिजिटल और टीवी पत्रकारिता को करीब से जाना और समझा। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का यह अनुभव आज उनके डिजिटल राइटिंग और स्टोरीटेलिंग के तरीके को और भी प्रभावशाली बनाता है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
गरिमा ने साइकोलॉजी, इकोनॉमिक्स और इंग्लिश विषयों में बैचलर ऑफ आर्ट्स (B.A.) की डिग्री प्राप्त की है। इसके बाद उन्होंने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन दिल्ली और जामिया मिलिया इस्लामिया से टीवी और रेडियो पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इस दौरान उन्होंने इंटर्नशिप भी की। वह जामिया मिलिया इस्लामिया की गोल्ड मेडलिस्ट भी रह चुकी हैं।
एस्ट्रोलॉजी लेखन की सोच
गरिमा का मानना है कि ज्योतिष का उद्देश्य डर पैदा करना नहीं, बल्कि लोगों को सही दिशा और सकारात्मक सोच देना होना चाहिए। उनका फोकस होता है- सरल जानकारी, संतुलित सलाह, भरोसेमंद और उपयोगी कंटेंट। वह शिव पुराण और कई और शास्त्रों की जटिल कथाओं को अपने शब्दों में लिखकर पाठकों तक पहुंचाती हैं। गरिमा वास्तु शास्त्र और न्यूमरोलॉजी के अलावा फेंगशुई की किताबें पढ़ती रहती हैं और वहां की उपयोगी जानकारियों को पाठकों के साथ समय-समय पर साझा करती हैं।
व्यक्तिगत रुचियां
काम के अलावा गरिमा को गार्डनिंग, कुकिंग और टेबल टेनिस खेलना पसंद है। वह कानपुर से ताल्लुक रखती हैं और एक संतुलित जीवनशैली में विश्वास करती हैं।
विशेषज्ञता
वास्तु शास्त्र, न्यूमरोलॉजी, फेंगशुई, डेली और वीकली राशिफलऔर पढ़ें