Name Astrology: प्यार के मामले में अनलकी होते हैं P नाम वाले लोग, इन 2 बातों से जीत लेते हैं दिल
नेम एस्ट्रोलॉजी के आधार पर नाम का पहला अक्षर बहुत ही मायने रखता है। आज जानेंगे कि P नाम वाले व्यक्ति कैसे होते हैं? साथ ही जानेंगे कि ये लोग किन खूबियों के चलते लोगों का दिल जीत लेते हैं?
हर किसी के नाम के पहला अक्षर बेहद ही खास होता है। इस अक्षर के आधार पर ही उसके बारे में काफी कुछ जाना-समझा जा सकता है। नेम एस्ट्रोलॉजी के अनुसार नाम का पहला अक्षह किसी भी व्यक्ति के स्वभाव, सोच और रिश्तों पर गहरा असर डालता है। नाम का पहला अक्षर किसी ना किसी ग्रह से संबंधित होता है और इसका असर व्यक्ति की सोच और स्वभाव में पूर्ण रूप से देखने को मिलता है। यही वजह है कि नाम के पहले अक्षर के आधार पर भी राशि का आंकलन होता है। इससे पहले हमने जाना था कि S नाम वाले व्यक्ति कैसे होते हैं। आज बात करेंगे कि P नाम वाले लोग कैसे होते हैं?
कैसे होते हैं P नाम वाले लोग?
नेम एस्ट्रोलॉजी के आधार P अक्षर का स्वामी ग्रह शनि है। बता दें कि शनि को सबसे धीमी गति से चलने वाला ग्रह माना जाता है। ऐसे में P नाम वाले लोग किसी भी काम को धीमी गति से करने वाले हो सकते हैं। हालांकि ये धैर्यवान होते हैं और इन लोगों को ट्रैवलिंग का बहुत शौक होता है। ये लोग काफी जिद्दी होते हैं। वहीं पढ़ाई-लिखाई के मामले में ये लोग अव्वल होते हैं। इन्हें दुनिया भर का ज्ञान होता है और ये एक अच्छे सलाहकार भी बनते हैं। अपने सेंस ऑफ ह्यमूर के चलते ये अपने ग्रुप में खूब वाहवाही बटोरते हैं। हालांकि प्यार के मामले में अक्सर इनकी किस्मत कुछ कच्ची है। इनकी जिंदगी में प्यार तो आता है लेकिन वो ज्यादा दिन साथ नहीं निभा पाता है। हालांकि P नाम वालों की मैरिड लाइफ सुकून भरी होती है।
इन 2 बातों से जीत लेते हैं दिल
P नाम वाले लोग काफी ईमानदार होते हैं और इन्हें अपने आसपास भी ऐसे ही लोग चाहिए होते हैं। इनकी फ्रेंडलिस्ट तो काफी लंबी होती है लेकिन इनके राज कम ही लोग जानते हैं क्योंकि ये हर किसी पर भरोसा नहीं करते हैं। इनके लिए ईमानदारी सबसे ऊपर आती है। अगर कोई इनका भरोसा तोड़ता है तो फिर जन्मो जन्म तक उसे फिर उस नजर से नहीं देख सकते हैं जैसा पहले देखते थे। वहीं P नाम वाले लोग दिल के बहुत साफ होते हैं और जब भी ये किसी की तारीफ करते हैं तो दिल खोलकर करते हैं। दूसरों का मनोबल कैसे बढ़ाना है, इन्हें बखूबी आता है।
डिस्क्लेमर- (इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।)
लेखक के बारे मेंGarima Singh
शॉर्ट बायो
गरिमा सिंह एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में कार्यरत हैं। वह वास्तु, न्यूमरोलॉजी, फेंगशुई और राशिफल से जुड़े विषयों पर लिखती हैं।
परिचय और अनुभव
गरिमा सिंह डिजिटल मीडिया में लंबे समय से सक्रिय हैं। वह पिछले 8 महीनों से लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन से जुड़ी हुई हैं। उन्होंने अपने करियर में न्यूज, फीचर और एक्सप्लेनर कंटेंट पर काम किया है। अब वह ज्योतिष से जुड़े विषयों को सरल और व्यावहारिक तरीके से पाठकों तक पहुंचाती हैं। उनके आर्टिकल की खास बात ये है कि वह जटिल ज्योतिषीय बातों को आसान भाषा में समझाने की पूरी कोशिश करती हैं ताकि जिसे एस्ट्रोलॉजी का ए भी नहीं पता है वह भी आसान तरीके से चीजों को समझ सके और उस पर अमल कर सके।
करियर
गरिमा ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत रेडियो चैनल रेड एफएम से की। यहां पर उन्होंने रेडियो से जुड़ी बारिकियों को समझने की कोशिश की और मॉर्निंग शो को प्रोड्यूस करने के साथ-साथ कॉपी राइटिंग का भी काम संभाला। साथ में कई विज्ञापनों में वॉइस ओवर भी दिया। इसके अलावा उन्होंने डीडी न्यूज, जी न्यूज जैसे मीडिया संस्थानों में डिजिटल और टीवी पत्रकारिता को करीब से जाना और समझा। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का यह अनुभव आज उनके डिजिटल राइटिंग और स्टोरीटेलिंग के तरीके को और भी प्रभावशाली बनाता है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
गरिमा ने साइकोलॉजी, इकोनॉमिक्स और इंग्लिश विषयों में बैचलर ऑफ आर्ट्स (B.A.) की डिग्री प्राप्त की है। इसके बाद उन्होंने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन दिल्ली और जामिया मिलिया इस्लामिया से टीवी और रेडियो पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इस दौरान उन्होंने इंटर्नशिप भी की। वह जामिया मिलिया इस्लामिया की गोल्ड मेडलिस्ट भी रह चुकी हैं।
एस्ट्रोलॉजी लेखन की सोच
गरिमा का मानना है कि ज्योतिष का उद्देश्य डर पैदा करना नहीं, बल्कि लोगों को सही दिशा और सकारात्मक सोच देना होना चाहिए। उनका फोकस होता है- सरल जानकारी, संतुलित सलाह, भरोसेमंद और उपयोगी कंटेंट। वह शिव पुराण और कई और शास्त्रों की जटिल कथाओं को अपने शब्दों में लिखकर पाठकों तक पहुंचाती हैं। गरिमा वास्तु शास्त्र और न्यूमरोलॉजी के अलावा फेंगशुई की किताबें पढ़ती रहती हैं और वहां की उपयोगी जानकारियों को पाठकों के साथ समय-समय पर साझा करती हैं।
व्यक्तिगत रुचियां
काम के अलावा गरिमा को गार्डनिंग, कुकिंग और टेबल टेनिस खेलना पसंद है। वह कानपुर से ताल्लुक रखती हैं और एक संतुलित जीवनशैली में विश्वास करती हैं।
विशेषज्ञता
वास्तु शास्त्र, न्यूमरोलॉजी, फेंगशुई, डेली और वीकली राशिफलऔर पढ़ें