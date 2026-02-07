Hindustan Hindi News
Name Astrology: प्यार के मामले में अनलकी होते हैं P नाम वाले लोग, इन 2 बातों से जीत लेते हैं दिल

संक्षेप:

नेम एस्ट्रोलॉजी के आधार पर नाम का पहला अक्षर बहुत ही मायने रखता है। आज जानेंगे कि P नाम वाले व्यक्ति कैसे होते हैं? साथ ही जानेंगे कि ये लोग किन खूबियों के चलते लोगों का दिल जीत लेते हैं?

Feb 07, 2026 04:28 pm ISTGarima Singh लाइव हिन्दुस्तान
हर किसी के नाम के पहला अक्षर बेहद ही खास होता है। इस अक्षर के आधार पर ही उसके बारे में काफी कुछ जाना-समझा जा सकता है। नेम एस्ट्रोलॉजी के अनुसार नाम का पहला अक्षह किसी भी व्यक्ति के स्वभाव, सोच और रिश्तों पर गहरा असर डालता है। नाम का पहला अक्षर किसी ना किसी ग्रह से संबंधित होता है और इसका असर व्यक्ति की सोच और स्वभाव में पूर्ण रूप से देखने को मिलता है। यही वजह है कि नाम के पहले अक्षर के आधार पर भी राशि का आंकलन होता है। इससे पहले हमने जाना था कि S नाम वाले व्यक्ति कैसे होते हैं। आज बात करेंगे कि P नाम वाले लोग कैसे होते हैं?

कैसे होते हैं P नाम वाले लोग?

नेम एस्ट्रोलॉजी के आधार P अक्षर का स्वामी ग्रह शनि है। बता दें कि शनि को सबसे धीमी गति से चलने वाला ग्रह माना जाता है। ऐसे में P नाम वाले लोग किसी भी काम को धीमी गति से करने वाले हो सकते हैं। हालांकि ये धैर्यवान होते हैं और इन लोगों को ट्रैवलिंग का बहुत शौक होता है। ये लोग काफी जिद्दी होते हैं। वहीं पढ़ाई-लिखाई के मामले में ये लोग अव्वल होते हैं। इन्हें दुनिया भर का ज्ञान होता है और ये एक अच्छे सलाहकार भी बनते हैं। अपने सेंस ऑफ ह्यमूर के चलते ये अपने ग्रुप में खूब वाहवाही बटोरते हैं। हालांकि प्यार के मामले में अक्सर इनकी किस्मत कुछ कच्ची है। इनकी जिंदगी में प्यार तो आता है लेकिन वो ज्यादा दिन साथ नहीं निभा पाता है। हालांकि P नाम वालों की मैरिड लाइफ सुकून भरी होती है।

इन 2 बातों से जीत लेते हैं दिल

P नाम वाले लोग काफी ईमानदार होते हैं और इन्हें अपने आसपास भी ऐसे ही लोग चाहिए होते हैं। इनकी फ्रेंडलिस्ट तो काफी लंबी होती है लेकिन इनके राज कम ही लोग जानते हैं क्योंकि ये हर किसी पर भरोसा नहीं करते हैं। इनके लिए ईमानदारी सबसे ऊपर आती है। अगर कोई इनका भरोसा तोड़ता है तो फिर जन्मो जन्म तक उसे फिर उस नजर से नहीं देख सकते हैं जैसा पहले देखते थे। वहीं P नाम वाले लोग दिल के बहुत साफ होते हैं और जब भी ये किसी की तारीफ करते हैं तो दिल खोलकर करते हैं। दूसरों का मनोबल कैसे बढ़ाना है, इन्हें बखूबी आता है।

डिस्क्लेमर- (इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।)

