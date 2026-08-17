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Nag panchami Upay 2026: आज नाग पंचमी पर मनोकामना पूर्ति के लिए राशि अनुसार करें ये 1 उपाय

By Saumya Tiwari
लाइव हिन्दुस्तान
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Nag panchami Upay 2026: नाग पंचमी के दिन नाग देवता और भगवान शिव की पूजा के अलावा लोग जीवन में सुख-शांति और खुशहाली के लिए उपाय भी करते हैं। आप भी जानें आज राशि अनुसार किस उपाय को करने से मिलेगी आर्थिक संपन्नता।

Nag panchami Upay 2026 Zodiac Wise
नाग पंचमी पर राशि अनुसार उपाय 2026

Nag panchami Upay 2026 Zodiac Wise: सावन महीने के शुक्ल पक्ष पंचमी तिथि को नाग पंचमी मनाई जाती है। इस साल यह तिथि 17 अगस्त, सोमवार को है। इस दिन भगवान शिव और नाग देवता की असीम कृपा पाने के लिए खास माना जाता है। नाग पंचमी पर भगवान शंकर और नाग देवता की पूजा की जाती है। इसके अलावा इस दिन शनि, राहु-केतु से जुड़े उपाय भी किए जाते हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, नाग पंचमी पर राशि अनुसार कुछ उपायों को करने से जीवन में सुख-शांति और खुशहाली आती है। भगवान शिव की कृपा से धन-धान्य में वृद्धि होती है और मनवांछित फल की प्राप्ति होती है। इस बार नाग पंचमी पर सावन सोमवार होने से दिन का महत्व बढ़ रहा है। आइए जानते हैं कि नाग पंचमी पर मेष से लेकर मीन राशि वालों को क्या उपाय करना चाहिए।

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मेष राशि-

मेष राशि वालों को नाग पंचमी के दिन शिवलिंग पर चंदन मिला जल अर्पित करना चाहिए। इसके अलावा नाग देवता को चने का भोग लगाना चाहिए। मान्यता है कि ऐसा करने से जीवन में सुख-समृद्धि और खुशहाली आती है।

वृषभ राशि-

वृषभ राशि वालों को नाग पंचमी पर शिवलिंग का कच्चे दूध से अभिषेक करना चाहिए। मान्यता है कि ऐसा करने से भगवान शिव की कृपा से मनवांछित फल की प्राप्ति होती है।

मिथुन राशि-

मिथुन राशि वालों को नाग पंचमी पर शिवलिंग पर बेलपत्र अर्पित करना चाहिए। मान्यता है कि ऐसा करने से राहु का अशुभ प्रभाव खत्म होता है और जीवन में संपन्नता आती है।

कर्क राशि-

कर्क राशि वालों को नाग पंचमी के दिन शिवलिंग का जलाभिषेक करना शुभ माना जाता है। मान्यता है कि ऐसा करने से आर्थिक खुशहाली के रास्ते बनते हैं।

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सिंह राशि-

सिंह राशि वालों को नाग पंचमी पर हरी वस्तुओं जैसे हरे वस्त्र, हरी मूंग की दाल आदि का दान करना चाहिए। मान्यता है कि ऐसा करने से भगवान शिव प्रसन्न होते हैं।

कन्या राशि-

कन्या राशि वालों को नाग पंचमी पर शिवलिंग पर दूर्वा अर्पित करनी चाहिए और नाग देवता को दूध चढ़ाना चाहिए। मान्यता है कि इस दिन गाय के गोबर से नाग-नागिन का चित्र बनाकर पूजा करना भी लाभकारी होता है।

तुला राशि-

तुला राशि वालों को नाग पंचमी के दिन नाग देवता को खीर का भोग लगाना चाहिए और चांदी का नाग-नागिन जोड़ा शिव लिंग पर चढ़ाने से जीवन में सुख-समृद्धि और शांति आती है।

वृश्चिक राशि-

वृश्चिक राशि वालों को जीवन की सभी परेशानियों या बाधाओं को दूर करने के लिए नाग पंचमी के दिन शिवलिंग का गन्ने के रस से अभिषेक करना चाहिए।

धनु राशि-

धनु राशि वालों को नाग पंचमी के दिन नाग देवता को चने की दाल अर्पित करनी चाहिए। मान्यता है कि ऐसा करने से मनोकामना की पूर्ति होती है।

मकर राशि-

मकर राशि वालों को नाग पंचमी के दिन अपराजिता का पुष्प शिवलिंग पर अर्पित करना चाहिए। मान्यता है कि ऐसा करने से राहु-केतु के अशुभ प्रभाव कम होते हैं और भगवान शिव की कृपा से मनवांछित परिणाम मिलता है।

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कुंभ राशि-

कुंभ राशि वालों को नाग पंचमी के दिन ऊं नम: शिवाय मंत्र का जाप करना शुभ माना जाता है। मान्यता है कि ऐसा करने से आर्थिक खुशहाली आती है।

मीन राशि-

मीन राशि वालों को नाग पंचमी के दिन नाग देवता के साथ शिव परिवार का पूजन करना चाहिए। मान्यता है कि ऐसा करने से बाधाएं, अड़चनें और संकट दूर होते हैं।

डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

Saumya Tiwari

लेखक के बारे में

Saumya Tiwari

संक्षिप्त विवरण

सौम्या तिवारी लाइव हिन्दुस्तान की एस्ट्रोलॉजी टीम का हिस्सा हैं और इस संस्थान के साथ करीब 5 वर्षों से अधिक समय से जुड़ी हैं। इन्हें डिजिटल पत्रकारिता में करीब 9 वर्षों से अधिक का अनुभव है। यहां वह ग्रह राशि परिवर्तन, टैरो, वैदिक ज्योतिष, फेंगशुई, अंकराशि, रत्न शास्त्र और व्रत-त्योहार आदि से जुड़ी खबरें लिखती हैं।


विस्तृत बायो


परिचय और अनुभव

सौम्या तिवारी की ग्रह राशि परिवर्तन, व्रत-त्योहार, सामुद्रिक शास्त्र, अंकज्योतिष, वास्तु शास्त्र एवं फेंगशुई, कथा-कहानी जैसे विषयों पर अच्छी पकड़ है। उन्हें ज्योतिष एवं धार्मिक विषयों में करीब 6 वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में बतौर डिप्टी कंटेंट प्रोड्यूसर कार्यरत हैं और धर्म व ज्योतिष (एस्ट्रोलॉजी) सेक्शन का हिस्सा हैं।


इसके अलावा उन्होंने मनोरंजन (एंटरटेनमेंट) और राजनीतिक (पॉलिटिक्स) विषयों पर भी विभिन्न मीडिया संस्थानों में काम किया है। लाइव हिन्दुस्तान में सौम्या की टॉप परफॉर्मेंस रही है, जिसके लिए उन्हें कई बार पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है। खाली समय में वह धार्मिक ग्रंथों और पुराणों का अध्ययन करना और पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाना पसंद करती हैं।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि

सौम्या तिवारी ने कानपुर विश्वविद्यालय से स्नातक (बीए) किया है और जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड मास कम्युनिकेशन से जनसंचार एवं पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा प्राप्त किया है। पत्रकारिता की पढ़ाई के दौरान ही उन्हें हैदराबाद की लोकल न्यूज वेबसाइट इंडिलिक्स से पहली नौकरी का प्रस्ताव मिला।


इसके बाद वह जनसत्ता (द इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप), द क्विंट और जी न्यूज जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों से जुड़ी रहीं। साल 2020 में वह लाइव हिन्दुस्तान के धर्म व ज्योतिष सेक्शन का हिस्सा बनीं।


व्यक्तिगत रुचियां

उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले की रहने वाली सौम्या तिवारी को धार्मिक और ज्योतिषीय विषयों की जानकारी जुटाना पसंद है। इसके अलावा उन्हें नई-नई जगहों पर घूमने का भी शौक है।


विशेषज्ञता

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