नाग पंचमी आज: शिवलिंग पर गुड़ मिला जल अर्पित करने का क्या फल मिलता है?
Nag panchami Upay: नाग पंचमी के दिन कई लोग शिवलिंग पर गुड़ या गुड़ मिला जल अर्पित करते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं इसका फल। यहां जानें शिवलिंग पर गुड़ मिला जल अर्पित करने से क्या फल मिलता है।
Shivling par gud aur jal chadhane se kya hota hai: हर साल सावन महीने के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को नाग पंचमी का त्योहार मनाया जाता है। इस साल नाग पंचमी 17 अगस्त 2026, मंगलवार है। इस दिन सावन के तीसरे सोमवार का भी दुर्लभ संयोग बन रहा है। नाग पंचमी के दिन भगवान शिव के साथ नाग देवता के पूजन का विधान है। हिंदू धर्म की मान्यताओं के अनुसार, भगवान शिव को नाग देवता प्रिय हैं, इसी वजह से भगवान शंकर के गले में विराजमान हैं। नाग पंचमी के दिन नाग देवता के दर्शन और पूजन करने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है। इस दिन शिव भक्त घर या शिव मंदिर में जाकर शिवलिंग का जलाभिषेक भी करते हैं। कई लोग जल में गुड़ मिलाकर शिवलिंग का अभिषेक करते हैं। क्या आप जानते हैं कि शिवलिंग पर गुड़ मिला जल अर्पित करने से क्या फल मिलता है?
गुड़ मिला जल शिवलिंग पर अर्पित करने का फल:
शिव पुराण के अनुसार, नियमित रूप से शिवलिंग पर गुड़ मिलाकर जल अर्पित करने से धन संबंधी परेशानियां दूर होती है। कर्ज से मुक्ति मिलती है और धन लाभ के रास्ते खुलते हैं। शिवलिंग का अभिषेक करने के साथ ही कर्ज से मुक्ति की प्रार्थना करनी चाहिए। ऐसा करने से कर्ज से छुटकारा अतिशीघ्र मिलता है।
सूर्य और मंगल ग्रह होते हैं मजबूत:
ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, शिवलिंग पर गुड़ या गुड़ मिला जल चढ़ाने से सूर्य और मंगल के बुरे प्रभाव कम होते हैं और भूमि या संपत्ति से जुड़ी परेशानियां भी खत्म होती हैं। गुड़ मिठास का प्रतीक है, जिसे शिवलिंग पर अर्पित करने से परिवार में खुशहाली और आर्थिक संपन्नता आती है। घर के सदस्यों के बीच चल रहे कलह और झगड़े खत्म होते हैं और रिश्तों में मिठास आती है।
संतान सुख और आरोग्य:
शिवलिंग पर गुड़ चढ़ाने से अच्छे स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है और जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। इसके अलावा संतान सुख की प्राप्ति होती है। शिवलिंग पर बेलपत्र, कच्चा दूध, गंगा जल, अक्षत (बिना टूटे चावल) और धतूरा आदि अर्पित करना भी शुभ होता है।
नाग पंचमी पर जलाभिषेक का शुभ मुहूर्त:
नाग पंचमी पर नाग देवता और भगवान शिव के पूजन और जलाभिषेक का शुभ मुहूर्त सुबह 05 बजकर 51 मिनट से सुबह 08 बजकर 29 मिनट तक रहेगा।
नाग पंचमी पर पूजा करने से क्या फल मिलता है?
धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, नाग पंचमी के दिन नाग देवता की पूजा करने से भय से मुक्ति मिलती है और जीवन की बाधाएं या रुकावटें दूर होती हैं। जीवन में सुख-समृद्धि और उन्नति के रास्ते खुलते हैं।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंSaumya Tiwari
संक्षिप्त विवरण
सौम्या तिवारी लाइव हिन्दुस्तान की एस्ट्रोलॉजी टीम का हिस्सा हैं और इस संस्थान के साथ करीब 5 वर्षों से अधिक समय से जुड़ी हैं। इन्हें डिजिटल पत्रकारिता में करीब 9 वर्षों से अधिक का अनुभव है। यहां वह ग्रह राशि परिवर्तन, टैरो, वैदिक ज्योतिष, फेंगशुई, अंकराशि, रत्न शास्त्र और व्रत-त्योहार आदि से जुड़ी खबरें लिखती हैं।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव
सौम्या तिवारी की ग्रह राशि परिवर्तन, व्रत-त्योहार, सामुद्रिक शास्त्र, अंकज्योतिष, वास्तु शास्त्र एवं फेंगशुई, कथा-कहानी जैसे विषयों पर अच्छी पकड़ है। उन्हें ज्योतिष एवं धार्मिक विषयों में करीब 6 वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में बतौर डिप्टी कंटेंट प्रोड्यूसर कार्यरत हैं और धर्म व ज्योतिष (एस्ट्रोलॉजी) सेक्शन का हिस्सा हैं।
इसके अलावा उन्होंने मनोरंजन (एंटरटेनमेंट) और राजनीतिक (पॉलिटिक्स) विषयों पर भी विभिन्न मीडिया संस्थानों में काम किया है। लाइव हिन्दुस्तान में सौम्या की टॉप परफॉर्मेंस रही है, जिसके लिए उन्हें कई बार पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है। खाली समय में वह धार्मिक ग्रंथों और पुराणों का अध्ययन करना और पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाना पसंद करती हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
सौम्या तिवारी ने कानपुर विश्वविद्यालय से स्नातक (बीए) किया है और जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड मास कम्युनिकेशन से जनसंचार एवं पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा प्राप्त किया है। पत्रकारिता की पढ़ाई के दौरान ही उन्हें हैदराबाद की लोकल न्यूज वेबसाइट इंडिलिक्स से पहली नौकरी का प्रस्ताव मिला।
इसके बाद वह जनसत्ता (द इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप), द क्विंट और जी न्यूज जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों से जुड़ी रहीं। साल 2020 में वह लाइव हिन्दुस्तान के धर्म व ज्योतिष सेक्शन का हिस्सा बनीं।
व्यक्तिगत रुचियां
उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले की रहने वाली सौम्या तिवारी को धार्मिक और ज्योतिषीय विषयों की जानकारी जुटाना पसंद है। इसके अलावा उन्हें नई-नई जगहों पर घूमने का भी शौक है।
विशेषज्ञता
ग्रह और नक्षत्रों का राशि पर असर
फेंगशुई
वास्तु शास्त्र
अंक शास्त्र
रत्न विज्ञान