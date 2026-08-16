कल से इन 9 राशियों पर होगी पैसों की बारिश, नाग पंचमी पर सूर्य गोचर से फायदा
Nag Panchami Rashifal Surya gochar Sawan Somwar 2026 : सावन सोमवार, नाग पंचमी और सिंह संक्रांति का दुर्लभ संयोग कुछ राशियों की किस्मत चमका सकता है। पंडित जी से जानें नाग पंचमी का दिन किन राशियों के लिए लाभकारी साबित हो सकता है।
Nag Panchami Rashifal Surya gochar Sawan Somwar: इस साल सावन के तीसरे सोमवार के दिन नाग पंचमी का पर्व मनाया जाएगा। इस साल नाग पंचमी पर सूर्य भी अपनी चाल बदल रहे हैं। सावन सोमवार पर नाग पंचमी एक दुर्लभ संयोग है। इस दिन धूम- धाम के साथ भगवान शिव की पूजा करने का विधान है। हिंदू पंचांग के अनुसार, 17 अगस्त 2026 के दिन सूर्य कर्क राशि से सिंह राशि में प्रवेश करेंगे, जिसे सिंह संक्रांति के नाम से जाना जाएगा। सोमवार को सुबह में 8:03 मिनट पर सूर्य सिंह राशि में प्रवेश करेंगे। सूर्य के गोचर करते ही केतु के साथ युति का निर्माण भी होगा। सावन सोमवार, नाग पंचमी और सिंह संक्रांति का दुर्लभ संयोग कुछ राशियों की किस्मत चमका सकता है। आइए पंडित जी से जानते हैं नाग पंचमी का दिन किन राशियों के लिए लाभकारी साबित हो सकता है-
कल से इन 9 राशियों पर होगी पैसों की बारिश, नाग पंचमी पर सूर्य गोचर से फायदा
पंडित नरेंद्र उपाध्याय के अनुसार, नाग पंचमी और सावन सोमवार का संयोग लगभग 9 राशियों के लिए शुभ माना जा रहा है। अत्यधिक लाभ की बात करें तो वो वृश्चिक, मीन राशि, और धनु राशि को होगा।
वृश्चिक राशि के जातकों के लिए नाग पंचमी का दिन लाभदायक रहेगा?
हां, वृश्चिक राशि के जातकों के लिए नाग पंचमी का दिन लाभदायक रहेगा। सुख-संपदा का लाभ मिलेगा। प्रमोशन के भी योग बन रहे हैं।
धनु राशि के जातकों के लिए नाग पंचमी का दिन लाभदायक रहेगा?
हां, धनु राशि के जातकों के लिए नाग पंचमी का दिन लाभदायक रहेगा। सफलता आपके कदम चूमेगी। धन का आगमन होगा।
मीन राशि के जातकों के लिए नाग पंचमी का दिन लाभदायक रहेगा?
हां, मीन राशि के जातकों के लिए नाग पंचमी का दिन लाभदायक रहेगा। जॉब कर रहे लोग प्रशंसा के पात्र बनेंगे। कोई शानदार खबर मिल सकती है।
वृषभ राशि के जातकों के लिए नाग पंचमी का दिन लाभदायक रहेगा?
हां, वृषभ राशि के जातकों के लिए नाग पंचमी का दिन लाभदायक रहेगा। पूजा- पाठ में मन लगेगा। घर परिवार में शांति का माहौल रहेगा।
मिथुन राशि के जातकों के लिए नाग पंचमी का दिन लाभदायक रहेगा?
हां, मिथुन राशि के जातकों के लिए नाग पंचमी का दिन लाभदायक रहेगा। व्यापारियों के लिए आय के नए स्रोत खुलेंगे। जीवन में चल रही परेशानियां कम होने लगेंगी।
कर्क राशि के जातकों के लिए नाग पंचमी का दिन लाभदायक रहेगा?
हां, कर्क राशि के जातकों के लिए नाग पंचमी का दिन लाभदायक रहेगा। पॉजिटिव एनर्जी से भरपूर रहेंगे। न्यू जॉब के ऑफर भी आपको मिल सकते हैं।
सिंह राशि के जातकों के लिए नाग पंचमी का दिन लाभदायक रहेगा?
हां, सिंह राशि के जातकों के लिए नाग पंचमी का दिन लाभदायक रहेगा। आर्थिक कष्ट से मुक्ति मिल सकती है। इंकम बढ़ने के योग भी बन रहे हैं। बंपर फायदा हो सकता है।
कन्या राशि के जातकों के लिए नाग पंचमी का दिन लाभदायक रहेगा?
हां, कन्या राशि के जातकों के लिए नाग पंचमी का दिन लाभदायक रहेगा। करियर की स्थिति भी अच्छी रहने वाली है। फाइनेंशियल सिचुएशन भी स्टेबल रहने वाली है।
मकर राशि के जातकों के लिए नाग पंचमी का दिन लाभदायक रहेगा?
हां, मकर राशि के जातकों के लिए नाग पंचमी का दिन लाभदायक रहेगा। लव लाइफ में रोमांस बना रहेगा। समय बेहद शुभ रहने वाला है।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंShrishti Chaubey
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