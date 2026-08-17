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नाग पंचमी पर कालसर्प दोष की शांति के लिए करें ये उपाय, चांदी के नाग-नागिन से लेकर मंत्र जाप तक जानें विधि

By Yogesh Joshi
लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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17 अगस्त को नाग पंचमी और सावन सोमवार एक ही दिन पड़ रहे हैं। इस दिन भगवान शिव और नाग देवता की पूजा के साथ कालसर्प योग और राहु-केतु से जुड़ी शांति के लिए कुछ उपाय किए जाते हैं। चांदी के नाग-नागिन की पूजा, शिवलिंग पर जलाभिषेक और मंत्र जाप को कुछ परंपराओं में उपयोगी माना गया है।

Nag Panchami
Nag Panchami 2026:

नाग पंचमी का पर्व इस बार 17 अगस्त, सोमवार को मनाया जा रहा है। सावन सोमवार और नाग पंचमी एक ही दिन होने से भगवान शिव और नाग देवता की पूजा का महत्व और बढ़ जाता है। ज्योतिष में नाग पंचमी के दिन राहु-केतु से जुड़े दोषों और कालसर्प योग की शांति के लिए कुछ उपाय बताए गए हैं। मान्यता है कि जिन लोगों की कुंडली में कालसर्प योग बताया गया है, वे इस दिन भगवान शिव और नाग देवता की पूजा कर सकते हैं। हालांकि, हर व्यक्ति की कुंडली में इसके प्रभाव अलग माने जाते हैं।

कालसर्प दोष के लिए क्या करें?

ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार नाग पंचमी के दिन सुबह स्नान करके भगवान शिव का जलाभिषेक करना चाहिए। इसके बाद शिवलिंग पर बेलपत्र, फूल और धतूरा अर्पित किया जा सकता है। भगवान शिव की पूजा के बाद नाग देवता का स्मरण करें।

नाग देवता की प्रतिमा या चित्र के सामने दीपक जलाकर पूजा की जा सकती है। हल्दी, फूल और अक्षत अर्पित करने की भी परंपरा है। धार्मिक मान्यता के अनुसार इस दिन शिव और नाग देवता की आराधना राहु-केतु से जुड़ी परेशानियों में राहत की कामना के लिए की जाती है।

चांदी के नाग-नागिन की पूजा

कालसर्प योग की शांति के लिए कुछ ज्योतिषीय परंपराओं में चांदी के नाग-नागिन के जोड़े की पूजा करने का भी विधान बताया गया है। पूजा के बाद इसे मंदिर में अर्पित करने की मान्यता है। कुछ जगहों पर सर्प प्रतिमा की पूजा कर उसे शिव मंदिर में अर्पित किया जाता है।

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नाग मंत्र का करें जाप

नाग पंचमी पर नाग देवता से जुड़े मंत्रों का जाप भी किया जा सकता है। पूजा के दौरान भगवान शिव के मंत्र ‘ॐ नमः शिवाय’ का जाप करना सरल उपाय है। राहु-केतु से जुड़ी शांति के लिए भी मंत्र जाप की परंपरा है।

अगर किसी व्यक्ति की कुंडली में कालसर्प योग बताया गया है, तो वह किसी योग्य ज्योतिषी से अपनी कुंडली की स्थिति समझकर ही विशेष अनुष्ठान कराए। हर कुंडली में एक ही उपाय समान रूप से लागू नहीं होता।

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जीवित सांपों को दूध न पिलाएं

नाग पंचमी पर सांपों को दूध पिलाने की परंपरा कई जगह देखने को मिलती है, लेकिन जीवित सांप को दूध पिलाना जरूरी नहीं है। नाग देवता की प्रतिमा या चित्र की पूजा करके धार्मिक परंपरा निभाई जा सकती है।

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डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों के पूर्णतया सत्य एवं सटीक होने का हम दावा नहीं करते हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

Yogesh Joshi

लेखक के बारे में

Yogesh Joshi

योगेश जोशी डिजिटल पत्रकारिता में 8 वर्षों से सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। ज्योतिष और धार्मिक विषयों पर उनका लेखन पाठक-केंद्रित और व्यावहारिक दृष्टिकोण के लिए जाना जाता है। राशिफल, ग्रह-गोचर, दशा-महादशा, अंकज्योतिष, सामुद्रिक शास्त्र, वास्तु, फेंगशुई और पूजा-विधि जैसे विषय उनके काम का प्रमुख हिस्सा हैं।


परिचय और अनुभव


योगेश जोशी ने डिजिटल मीडिया में काम करते हुए खबर और कंटेंट के बदलते स्वरूप को नजदीक से समझा है। पत्रकारिता में 8 वर्षों के अनुभव के साथ वह फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर की भूमिका निभा रहे हैं।


न्यूज़ और फीचर कंटेंट से शुरू हुआ उनका सफर आज ज्योतिष और धार्मिक विषयों तक पहुंच चुका है, जहां वह पारंपरिक ज्ञान को मौजूदा समय और डिजिटल पाठक की जरूरतों के हिसाब से प्रस्तुत करते हैं। उनका फोकस हमेशा इस बात पर रहता है कि कंटेंट जानकारी दे, उलझाए नहीं।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि


योगेश जोशी ने मास कम्युनिकेशन में स्नातक की पढ़ाई की है। पत्रकारिता की इस पढ़ाई ने उन्हें तथ्यों के साथ जिम्मेदारी और संतुलन बनाए रखने की समझ दी, जो उनके लेखन में साफ झलकती है।


करियर की शुरुआत और प्रोफेशनल सफर


योगेश ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत अमर उजाला के डिजिटल प्लेटफॉर्म से की। यहां उन्होंने डिजिटल न्यूज़, कंटेंट राइटिंग और एडिटिंग पर काम करते हुए मजबूत आधार तैयार किया। इसके बाद डिजिटल मीडिया में लगातार काम करते हुए उन्होंने एस्ट्रोलॉजी और धार्मिक विषयों से जुड़े कंटेंट में विशेषज्ञता विकसित की।
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योगेश के लिए ज्योतिष केवल भविष्य बताने का जरिया नहीं है। वह इसे आत्मचिंतन और सही फैसलों में मदद करने वाले एक मार्गदर्शक के रूप में देखते हैं। इसी सोच के साथ वह राशिफल और अन्य ज्योतिषीय विषयों को संतुलित, व्यावहारिक और भरोसेमंद तरीके से प्रस्तुत करते हैं। उनका उद्देश्य पाठकों को डराना नहीं, बल्कि जानकारी के जरिए उन्हें सोचने और समझने की दिशा देना है।


व्यक्तिगत रुचियां


काम के अलावा योगेश को सामाजिक विषयों पर पढ़ना, लिखना और भारतीय परंपराओं को समझना पसंद है। उनका मानना है कि एक पत्रकार के लिए सीखना और खुद को अपडेट रखना सबसे जरूरी है।


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