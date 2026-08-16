Nag Panchami 2026: नाग पंचमी पर नाग देवता को दूध चढ़ाएं या नहीं? शास्त्रों में क्या है इसका जवाब
Nag Panchami 2026: नाग पंचमी पर दूध चढ़ाने की परंपरा को लेकर अक्सर सवाल उठते हैं। धार्मिक परंपरा में नाग देवता के अभिषेक के लिए दूध के इस्तेमाल का उल्लेख मिलता है, लेकिन जीवित सांप को दूध पिलाने का स्पष्ट शास्त्रीय निर्देश नहीं मिलता।
Nag Panchami 2026: नाग पंचमी आते ही एक सवाल हर साल चर्चा में रहता है—क्या नाग देवता को दूध चढ़ाना चाहिए या नहीं? कई घरों और मंदिरों में इस दिन नाग देवता की पूजा के दौरान दूध अर्पित किया जाता है। कुछ जगहों पर लोग जीवित सांपों को भी दूध पिलाने की कोशिश करते हैं। यही वह बात है, जिसे लेकर धार्मिक परंपरा और वास्तविकता को समझना जरूरी हो जाता है। आखिर नाग पंचमी की पूजा में दूध का महत्व कहां से आया? क्या शास्त्रों में सचमुच सांप को दूध पिलाने का विधान है या यह परंपरा समय के साथ अलग रूप में प्रचलित हुई?
नाग पंचमी 17 अगस्त 2026, सोमवार को मनाई जाएगी। इस दिन सावन का तीसरा सोमवार भी है। पंचमी तिथि 16 अगस्त की शाम से शुरू होकर 17 अगस्त की शाम तक रहेगी। ऐसे में इस बार नाग पंचमी पर भगवान शिव और नाग देवता की पूजा का संयोग भी बन रहा है।
धार्मिक ग्रंथों और नाग पंचमी की प्रचलित व्रत कथा में नागों को दूध से स्नान कराने का उल्लेख मिलता है। एक प्रचलित नाग पंचमी कथा में पंचमी तिथि को नागों के लिए विशेष बताया गया है और दूध से नागों का अभिषेक करने की बात कही गई है। यानी यहां “दूध पिलाने” और “दूध से अभिषेक करने” के अंतर को समझना सबसे जरूरी है।
क्या शास्त्रों में नागों को दूध पिलाने का विधान है?
नाग पंचमी की पूजा परंपरा में दूध का इस्तेमाल जरूर मिलता है, लेकिन जीवित सांप के मुंह में दूध डालकर उसे पिलाने का स्पष्ट शास्त्रीय विधान नहीं मिलता। उपलब्ध धार्मिक संदर्भों में नाग पूजा और दूध से स्नान या अभिषेक की परंपरा का उल्लेख मिलता है। इसी वजह से नाग पंचमी पर पूजा करते समय नाग देवता की प्रतिमा, तस्वीर या प्रतीकात्मक नाग स्वरूप पर दूध अर्पित करना धार्मिक परंपरा के अनुरूप अधिक उचित तरीका माना जाता है।
फिर नाग पंचमी पर दूध चढ़ाने की परंपरा कैसे आई?
नाग पंचमी की धार्मिक परंपरा बहुत पुरानी है। नागों को हिंदू धर्म में पूजनीय माना गया है। भगवान शिव के गले में वासुकी नाग के विराजमान होने के कारण नाग पूजा का संबंध शिव आराधना से भी जोड़ा जाता है। नाग पंचमी की व्रत कथा में नागों को दूध से स्नान कराने की परंपरा से जुड़ा प्रसंग मिलता है। मान्यता है कि नागों को अग्नि की पीड़ा से राहत देने के लिए दूध से स्नान कराया गया था। इसी धार्मिक परंपरा से नाग पूजा में दूध के इस्तेमाल की मान्यता जुड़ी हुई मानी जाती है। इसलिए नाग पंचमी पर दूध को केवल एक सामान्य पूजा सामग्री के रूप में नहीं, बल्कि नाग देवता के प्रति श्रद्धा और अभिषेक के प्रतीक के रूप में देखा जाता है।
क्या जीवित सांप को दूध पिलाना चाहिए?
नहीं। जीवित सांप को पकड़कर उसके मुंह में दूध डालना नहीं चाहिए। सांप प्राकृतिक रूप से दूध पीने वाले जीव नहीं हैं। वन्यजीव विशेषज्ञों के अनुसार उन्हें जबरन दूध पिलाने से नुकसान हो सकता है। नाग पंचमी के नाम पर सांपों को पकड़ना, उनके साथ छेड़छाड़ करना या उन्हें जबरदस्ती दूध पिलाना धार्मिक आस्था का सही तरीका नहीं माना जाना चाहिए। इसलिए अगर नाग पंचमी पर दूध अर्पित करना है तो नाग देवता की प्रतिमा या चित्र पर दूध चढ़ाएं। इससे पूजा की परंपरा भी निभती है और जीव को नुकसान पहुंचने का खतरा भी नहीं रहता।
नाग पंचमी पर दूध कैसे चढ़ाएं?
सुबह स्नान के बाद साफ कपड़े पहनकर पूजा स्थान की सफाई करें। नाग देवता की प्रतिमा या चित्र स्थापित करें। भगवान शिव का भी ध्यान करें। इसके बाद नाग देवता को जल और दूध अर्पित करें। फूल, अक्षत, हल्दी, चंदन और नैवेद्य चढ़ाया जा सकता है। भगवान शिव को जल और बेलपत्र अर्पित करें। नाग पंचमी की कथा पढ़ें या सुनें और अंत में आरती करें। पूजा में इस्तेमाल होने वाला दूध प्रतीकात्मक रूप से प्रतिमा या नाग स्वरूप पर अर्पित करना बेहतर है।
नाग पंचमी पर इन चीजों से बचें
- नाग पंचमी के दिन किसी जीव को परेशान न करें। खासतौर पर जीवित सांप को पकड़कर उसके साथ पूजा करने या फोटो-वीडियो बनाने से बचना चाहिए।
- सांपों को दूध पिलाने के लिए उनके मुंह में दूध डालना भी नहीं चाहिए। इसके बजाय नाग देवता की प्रतिमा, चित्र या बनाए गए नाग स्वरूप की पूजा की जा सकती है।
- धार्मिक पर्व की भावना भी यही है कि प्रकृति और जीव-जगत के प्रति सम्मान रखा जाए।
इस बार क्यों खास है नाग पंचमी?
इस साल नाग पंचमी 17 अगस्त, सोमवार को है। इसी दिन सावन का तीसरा सोमवार भी रहेगा। इसलिए शिव भक्तों के लिए यह दिन विशेष हो जाता है। भगवान शिव की पूजा के साथ नाग देवता का पूजन किया जा सकता है।
श्रद्धालु शिवलिंग पर जल और बेलपत्र चढ़ाने के बाद नाग देवता की पूजा कर सकते हैं। नाग पंचमी की पूजा में दूध का इस्तेमाल करना हो तो उसे नाग देवता की प्रतिमा पर अर्पित किया जा सकता है।
नाग पंचमी पर क्या करें?
- नाग देवता की प्रतिमा या चित्र की पूजा करें।
- दूध और जल से प्रतीकात्मक अभिषेक करें।
- भगवान शिव को जल और बेलपत्र चढ़ाएं।
- नाग पंचमी की कथा सुनें।
- फूल, अक्षत और नैवेद्य अर्पित करें।
- किसी जीव को नुकसान न पहुंचाएं।
- जरूरतमंद व्यक्ति को अपनी क्षमता के अनुसार दान करें।
नाग पंचमी पर दूध अर्पित करने की परंपरा है, लेकिन जीवित सांप को दूध पिलाना और दूध से नाग देवता का अभिषेक करना एक ही बात नहीं है। धार्मिक कथा में नागों को दूध से स्नान कराने का उल्लेख मिलता है, जबकि जीवित सांप को दूध पिलाने का स्पष्ट शास्त्रीय निर्देश नहीं मिलता।
इसलिए नाग पंचमी पर श्रद्धा के साथ नाग देवता की प्रतिमा या प्रतीकात्मक स्वरूप पर दूध अर्पित करें और जीवित सांपों को पकड़ने या दूध पिलाने से बचें।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों के पूर्णतया सत्य एवं सटीक होने का हम दावा नहीं करते हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंYogesh Joshi
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