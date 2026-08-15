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राहु-केतु दोष से हैं परेशान? नाग पंचमी पर राशि अनुसार करें ये उपाय, जल्द मिलेगी राहत

By Navaneet Rathaur
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Nag Panchami 2026: राहु-केतु दोष से परेशान हैं? नाग पंचमी 2026 पर राशि अनुसार करें ये आसान उपाय। मेष से मीन तक सभी राशियों के लिए विशेष उपाय जानें और जल्द राहत पाएं।

Nag Panchami Rahu Ketu Upay
राहु केतु दोष उपाय

हिंदू धर्म में नाग पंचमी बहुत पवित्र पर्व माना जाता है। सावन शुक्ल पक्ष की पंचमी को यह त्योहार मनाया जाता है। इस बार 17 अगस्त 2026 को नाग पंचमी है। इस दिन नाग देवता की पूजा से कालसर्प दोष दूर होने और सुख-समृद्धि बढ़ने की मान्यता है। कुंडली में राहु-केतु अशुभ होने पर जीवन में भ्रम, असफलता और अस्थिरता आ सकती है। नाग पंचमी पर राशि अनुसार, उपाय करने से राहत मिलने की संभावना रहती है।

मेष राशि

मेष राशि वालों को नाग पंचमी के दिन जल में लाल फूल और लाल चंदन डालकर भगवान शिव का जलाभिषेक करना चाहिए। लाल रंग मंगल से जुड़ा है और शिव कृपा से राहु-केतु के दोष कम होते हैं। सात्विक भाव से पूजा करें तो लाभ जल्दी दिख सकता है।

वृषभ राशि

वृषभ राशि के जातक नाग पंचमी पर महादेव को सफेद फूल अर्पित करें। साथ ही जल में कच्चा दूध मिलाकर शिवलिंग पर चढ़ाएं। दूध की शीतलता राहु-केतु की उग्रता को शांत करती है। सफेद फूल शुभता बढ़ाते हैं। नाग पंचमी के खास अवसर पर शुद्ध मन से दूध अर्पण करने से मानसिक अशांति कम होती है और जीवन में स्थिरता आने लगती है।

मिथुन राशि

मिथुन राशि के स्वामी बुध हैं। नाग पंचमी पर शिव पूजा के बाद गणेश जी को दूर्वा अर्पित करें। साथ ही इस दिन हरे वस्त्र, हरे फल और मूंग दाल का दान करें। ॐ रां राहवे नमः मंत्र का जाप करें। ये उपाय बुध और राहु दोनों को संतुलित करते हैं। मान्यता है कि ये उपाय करने से वाणी और बुद्धि संबंधी बाधाएं कम होने में मदद मिलती है।

कर्क राशि

कर्क राशि वालों को नाग पंचमी के दिन भगवान शिव का रुद्राभिषेक कराना चाहिए। कालसर्प दोष से राहत के लिए चांदी से बने नाग-नागिन के जोड़े की पूजा करें और बाद में उसे नदी में प्रवाहित कर दें। ऐसा करने से भावनात्मक उतार-चढ़ाव कम होते हैं और घर में शांति बढ़ती है।

सिंह राशि

राहु-केतु के दोष से पीड़ित सिंह राशि के जातक नाग पंचमी पर तांबे के बर्तन में गेहूं भरकर दान करें। इस दिन सुबह सूर्य देव को अर्घ्य देने के बाद शिव जी की पूजा करें। गेहूं दान से दोष का प्रभाव घटता है। सूर्य अर्घ्य आत्मबल बढ़ाता है। सही विधि से इन उपायों को करने पर शारीरिक और मानसिक राहत मिलने की संभावना रहती है।

कन्या राशि

कन्या राशि वालों को राहु-केतु शांति के लिए कच्चे कोयले को बहते जल में प्रवाहित करना चाहिए। साथ ही नाग पंचमी के दिन पशु-पक्षियों की सेवा करें और भगवान शिव का जलाभिषेक करें। कोयला नकारात्मक ऊर्जा को दूर करता है। सेवा भाव से किए गए ये उपाय जीवन की उलझनों को कम करते हैं और मन को हल्का बनाते हैं।

तुला राशि

तुला राशि के जातक नाग पंचमी पर महादेव के दर्शन करें। अपनी क्षमता के अनुसार, अन्न या भोजन का दान करें। दान से राहु-केतु का असर कम होता है। वहीं शिव दर्शन मानसिक शांति देता है। सात्विक दान करने से आर्थिक और पारिवारिक स्थिरता बढ़ने के योग बनते हैं। हालांकि, पूजा-पाठ से लेकर दान करते समय श्रद्धा रखना जरूरी है।

वृश्चिक राशि

वृश्चिक राशि वालों को राहु-केतु से राहत के लिए नाग पंचमी पर शिव पूजा करनी चाहिए। उसके बाद सुंदरकांड का पाठ करें। सुंदरकांड राहु-केतु दोष शांत करने में विशेष रूप से सहायक माना जाता है। नियमित पाठ और शिव अर्पण से बाधाएं कम होती हैं और साहस बढ़ता है।

धनु राशि

धनु राशि के जातक नाग पंचमी पर शिव परिवार की पूजा करें और पीले कपड़े पहनें। विष्णु मंदिर में हल्दी और चने की दाल का दान करें। पीला रंग गुरु से जुड़ा है और दान दोष निवारण में मदद करता है। पूजा और दान से जीवन में सकारात्मक बदलाव आने लगते हैं।

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मकर राशि

मकर राशि के जातक नाग पंचमी पर काले कुत्ते को गुड़ और रोटी खिलाएं। शाम को पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं। ये उपाय शनि और राहु दोनों को शांत करते हैं। सेवा और दीप जलाने से कर्म संबंधी बाधाएं कम होती हैं और मन को सुकून मिलता है।

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कुंभ राशि

कुंभ राशि के जातक राहु-केतु के लिए गरीबों को काले कंबल, लोहा या स्टील के बर्तन का दान करें। शिव जी के सामने बैठकर महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें। दान और मंत्र जाप से दोष का प्रभाव घटता है। मानसिक भय और अस्थिरता कम होने में यह उपाय बेहद असरदार माना जाता है।

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मीन राशि

मीन राशि वालों को नाग पंचमी के दिन जल में केसर मिलाकर भगवान शिव का जलाभिषेक करना चाहिए। एक नारियल बहते जल में प्रवाहित कर दें। केसर की सुगंध और नारियल का अर्पण राहु-केतु को शांत करता है। आध्यात्मिक शांति बढ़ती है और जीवन की उलझनें कम होती हैं।

नाग पंचमी पर राशि अनुसार ये उपाय श्रद्धा से करने से राहु-केतु दोष से जल्द राहत मिलती है। भगवान शिव और नाग देवता की कृपा से जीवन सुधरता है।

डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों के पूर्णतया सत्य एवं सटीक होने का हम दावा नहीं करते हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

Navaneet Rathaur

लेखक के बारे में

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संक्षिप्त विवरण

नवनीत राठौर नए युग के डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें इस क्षेत्र में करीब 7 साल का अनुभव है। वर्तमान में वो भारत की प्रतिष्ठित मीडिया संस्थान लाइव हिंदुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन के हिस्सा हैं। यहां वह अंक ज्योतिष, हस्तरेखा विज्ञान, वास्तु शास्त्र, वैदिक ज्योतिष से जुड़ी खबरें लिखते हैं।


विस्तृत बायो परिचय और अनुभव

डिजिटल मीडिया में अपनी अलग पहचान बना रहे नवनीत राठौर धर्म से जुड़ी खबरों को प्रमाणिक तौर पर और आमबोल चाल की भाषा में पाठकों के लिए परोसते हैं। वो अंक ज्योतिष, हस्तरेखा विज्ञान, वास्तु शास्त्र, वैदिक ज्योतिष जैसे विषयों पर लेख लिखकर पाठक को उसकी अहमियत के बारे में बताते हैं। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन से जुड़े हैं और करीब 5 सालों से काम कर रहे हैं। अपने करियर के दौरान नवनीत ने वेबस्टोरी, फीचर, और एक्सप्लेनर कंटेंट में काम करते हुए अब ज्योतिषीय विषयों को डिजिटल पाठकों तक पहुंचाने में विशेष पहचान बनाई है।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि

नवनीत ने शारदा विश्वविद्यालय, ग्रेटर नोएडा से जनसंचार एवं पत्रकारिता में स्नातक और शुभारती विश्वविद्यालय से परास्नातक की पढ़ाई की। पत्रकारिता की पढ़ाई के दौरान संस्थानों से विषयों को तत्थात्मक और प्रभावी तरीके से समझने का सलीका सीखा। यहीं से उन्हें पत्रकारिता की सीढ़ी मिली।


नवनीत राठौर ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत जनतंत्र न्यूज चैनल से की। इसके बाद उन्होंने सूर्या समाचार और अमर उजाला जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया। इसके बाद नवनीत लाइव हिंदुस्तान की एस्ट्रोलॉजी टीम का हिस्सा बने। पाठकों को सरल, विश्वसनीय और प्रेरणादायक जानकारी प्रदान करना ही नवनीत राठौर का मुख्य उद्देश्य है।


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