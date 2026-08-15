नाग पंचमी 17 अगस्त 2026: सावन सोमवार के दिन पड़ रही नाग पंचमी, जानें पूजा का शुभ मुहूर्त, विधि और क्या चढ़ाएं
नाग पंचमी का पर्व 17 अगस्त 2026 को सावन सोमवार के साथ मनाया जाएगा। इस दिन भगवान शिव और नाग देवता की पूजा का विशेष महत्व रहेगा। सुबह 6:04 बजे से 8:39 बजे तक नाग पंचमी पूजा का शुभ समय बताया गया है। भक्त शिवलिंग पर जल, बेलपत्र और फूल चढ़ाकर भगवान शिव की आराधना कर सकते हैं।
Nag Panchami 2026: सावन का महीना भगवान शिव की भक्ति के लिए विशेष माना जाता है। इस बार सावन में एक ऐसा संयोग बनने जा रहा है, जब नाग पंचमी और सावन सोमवार एक ही दिन पड़ेंगे। 17 अगस्त, सोमवार को नाग पंचमी का पर्व मनाया जाएगा। पंचांग के अनुसार सावन शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि 16 अगस्त की शाम करीब 4:53 बजे शुरू होगी और 17 अगस्त की शाम करीब 5 बजे तक रहेगी। उदया तिथि के आधार पर नाग पंचमी 17 अगस्त को मनाई जाएगी। खास बात यह है कि इस दिन सावन सोमवार भी है। ऐसे में शिव भक्तों के लिए यह दिन और भी खास हो गया है।
नाग पंचमी और सावन सोमवार का महत्व
सनातन धर्म में नाग पंचमी पर नाग देवता की पूजा करने की परंपरा है। भगवान शिव के गले में नाग विराजमान रहते हैं, इसलिए नाग पंचमी का पर्व शिव आराधना से भी जुड़ा हुआ है। वहीं सावन सोमवार भगवान शिव को समर्पित होता है।
मान्यता है कि इस दिन भगवान शिव का जलाभिषेक करने और नाग देवता की पूजा करने से जीवन में सुख-शांति आती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार नाग पंचमी पर नाग देवता की पूजा करने से परिवार की रक्षा और समृद्धि की कामना पूरी होती है।
नाग पंचमी पर पूजा का शुभ समय
17 अगस्त को नाग पंचमी की पूजा के लिए सुबह का समय शुभ माना गया है। उपलब्ध पंचांग गणना के अनुसार पूजा का समय सुबह करीब 6:04 बजे से 8:39 बजे तक रहेगा। अलग-अलग शहरों में सूर्योदय के समय के कारण मुहूर्त में थोड़ा अंतर हो सकता है।
ऐसे करें नाग पंचमी की पूजा
सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और साफ कपड़े पहनें। इसके बाद भगवान शिव और नाग देवता का ध्यान करते हुए व्रत का संकल्प लें। पूजा स्थान की सफाई करके भगवान शिव की प्रतिमा या शिवलिंग स्थापित करें।
सबसे पहले भगवान शिव को जल अर्पित करें। इसके बाद बेलपत्र, फूल, अक्षत और धूप-दीप अर्पित करें। नाग देवता की प्रतिमा या चित्र पर फूल चढ़ाएं और श्रद्धा के अनुसार दूध व नैवेद्य अर्पित करें। इसके बाद नाग पंचमी की कथा सुनें और भगवान शिव की आरती करें।
शिवलिंग पर क्या चढ़ाएं?
क्योंकि इस दिन नाग पंचमी के साथ सावन सोमवार भी है, इसलिए भगवान शिव की पूजा का विशेष महत्व रहेगा। शिवलिंग पर जल और बेलपत्र चढ़ाया जा सकता है। अपनी श्रद्धा के अनुसार फूल, अक्षत और फल भी अर्पित कर सकते हैं।
शिव पूजा में सबसे जरूरी श्रद्धा मानी गई है। इसलिए पूजा में दिखावे के बजाय साफ मन से भगवान शिव का स्मरण करना चाहिए।
नाग पंचमी पर क्या नहीं करना चाहिए?
नाग पंचमी के दिन नाग देवता को नुकसान पहुंचाने से बचना चाहिए। जीवित सांपों को दूध पिलाने की बजाय मंदिर में या पूजा स्थान पर नाग देवता के प्रतीक की पूजा करना बेहतर माना जाता है।
इस दिन किसी भी जीव को परेशान नहीं करना चाहिए। पूजा के दौरान क्रोध, विवाद और नकारात्मक विचारों से बचने की कोशिश करनी चाहिए।
कालसर्प दोष से जोड़कर क्यों देखा जाता है यह दिन?
ज्योतिष और धार्मिक मान्यताओं में नाग पंचमी को राहु-केतु और नाग से जुड़े दोषों की शांति के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है। कई लोग इस दिन नाग देवता की पूजा और भगवान शिव का अभिषेक करते हैं। हालांकि कुंडली में किसी दोष का वास्तविक प्रभाव जानने के लिए व्यक्तिगत जन्मकुंडली का अध्ययन जरूरी होता है।
सावन सोमवार पर करें यह आसान उपाय
17 अगस्त को सोमवार होने के कारण भगवान शिव को जल चढ़ाकर शिव मंत्र का जाप किया जा सकता है। श्रद्धालु अपनी क्षमता के अनुसार व्रत रख सकते हैं। मंदिर जाकर शिवलिंग का दर्शन और पूजन करना भी शुभ माना जाता है।
अगर संभव हो तो इस दिन जरूरतमंद व्यक्ति को भोजन कराएं या अपनी क्षमता के अनुसार दान करें। धार्मिक मान्यता में सावन सोमवार पर शिव भक्ति के साथ सेवा और दान का भी महत्व बताया गया है।
क्यों खास है 17 अगस्त?
सावन के दौरान सोमवार का दिन पहले से ही शिव भक्तों के लिए महत्वपूर्ण होता है। इस बार उसी दिन नाग पंचमी पड़ने से शिव पूजा और नाग देवता की पूजा का अवसर एक साथ मिलेगा। इसलिए 17 अगस्त का दिन धार्मिक दृष्टि से विशेष माना जा रहा है।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंYogesh Joshi
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