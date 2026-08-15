क्या आपकी कुंडली में है कालसर्प दोष? कल नाग पंचमी पर करें ये 4 आसान उपाय
ज्योतिष शास्त्र के अनुसार कालसर्प दोष की वजह से व्यक्ति की जिंदगी में कई तरह की मुश्किलें आती हैं। इस दोष की वजह से राहु-केतु कई तरह की रुकावटें पैदा करते हैं। अगर आपकी कुंडली में ये दोष है तो नाग पंचमी पर 4 आसान उपाय कर सकते हैं।
अगर किसी व्यक्ति की कुंडली में कालसर्प दोष होता है तो उसके कई कामों में रुकावटें पैदा होती है। करियर, शादी या फिर कोई भी जरूरी काम में बाधा आना तय होता है। ऐसे में तनाव की स्थिति पैदा होती है। अगर आपकी कुंडली में भी ये दोष है तो नाग पंचमी के खास मौके पर कुछ खास उपाय किए जा सकते हैं। 17 अगस्त को नाग पंचमी है। अगर आप इस दिन सच्चे मन से भगवान शिव और नाग देवता की पूजा करेंगे तो कुंडली में मौजूद राहु-केतु से जुड़ी दिक्कतें दूर होंगी।
वैदिक ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जब राहु और केतु के बीच सारे ग्रह आ जाते हैं तो कालसर्प दोष होता है। हालांकि इसका प्रभाव हर किसी पर अलग-अलग तरीके से होता है। अगर किसी पर इसका आंशिक प्रभाव है तो उसे दिक्कतें कम आएंगी। जानें काल सर्प दोष को कम करने के लिए कौन से उपाय किए जा सकते हैं?
नाग पंचमी पर करें ये 4 आसान उपाय-
1. नाग-नागिन के जोड़े की पूजा
नाग पंचमी पर आप चांदी या फिर तांबे के बने छोटे नाग-नागिन ले सकते हैं। इन्हें पूजा में शामिल करें। साफ जल से साफ करें। इसके बाद जल, अक्षत और रोली वगैरह अर्पित करें। पूजा करते वक्त शिवजी का ध्यान करें। साथ ही उनके मंत्रों का भी जाप करते रहें। पूजा के बाद नाग-नागिन को बहते जल में प्रवाहित करने की परंपरा होती है। आप अपने घर के आसपास की पवित्र नदी में नाग-नागिन के जोड़े को अर्पित कर सकते हैं।
2. शिवलिंग पर चढ़ाएं ये 2 चीजें
वैदिक ज्योतिष शास्त्र में कालसर्प दोष का संबंध राहु-केतु से माना जाता है। जब किसी की कुंडली में राहु-केतु से संबंधित दिक्कत होती है तो उसे शिवजी की पूजा करने की सलाह दी जाती है। आपकी कुंडली में अगर ये दोष है तो नाग पंचमी वाले दिन शिवलिंग पर जल चढ़ाएं। इस जल में थोड़ा सा काला तिल जरूर मिलाइए। माना जाता है कि इससे मन शांत रहता है और दोष धीरे-धीरे कम होता है। इस उपाय के दौरान आप महामृत्युंजय मंत्र या फिर ॐ नमः शिवाय मंत्र का जाप कर सकते हैं।
3. शिवमंत्र का करें जाप
नाग पंचमी वाले दिन आप शांत सी जगह चुनें। यहां शांति से बैठें। रुद्राक्ष की माला की मदद से ॐ नमः शिवाय मंत्र का 108 बार जाप करना शुभ होगा। आप चाहें तो नाग गायत्री मंत्र का जाप भी कर सकते हैं। मान्यता है कि इससे भी कालसर्प दोष का प्रभाव कम होगा। मंत्रों का जाप पूरी श्रद्धा और शांत मन से करें।
4. जरूरतमंद लोगों को करें दान
नाग पंचमी वाले दिन आप अपनी क्षमता के हिसाब से जरूरतमंद लोगों को दान कर सकते हैं। इसे काफी शुभ माना जाता है। आप काले तिल, काले कपड़े या फिर नीले रंग के कपड़े के अलावा लोहे के वस्तुओं का दान कर सकते हैं। काले तिल के साथ उदड़ की दाल भी दे सकते हैं। इस बात का ध्यान रखें कि दान का दिखावा करने की बजाय इसे सच्चे मन से लोगों तक पहुंचाएं।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंGarima Singh
शॉर्ट बायो:
गरिमा सिंह एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में कार्यरत हैं। वह वास्तु, अंक शास्त्र, रत्न शास्त्र, फेंगशुई और राशिफल से जुड़े विषयों पर लिखती हैं।
परिचय और अनुभव
गरिमा सिंह डिजिटल मीडिया में लंबे समय से सक्रिय हैं। इस समय वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन से जुड़ी हुई हैं। उन्होंने अपने करियर में न्यूज, फीचर और एक्सप्लेनर कंटेंट पर काम किया है। अब वह ज्योतिष से जुड़े विषयों को सरल और व्यावहारिक तरीके से पाठकों तक पहुंचाती हैं। उनके आर्टिकल की खास बात ये है कि वह जटिल ज्योतिषीय बातों को आसान भाषा में समझाने की पूरी कोशिश करती हैं ताकि जिसे एस्ट्रोलॉजी का ए भी नहीं पता है वह भी आसान तरीके से चीजों को समझ सके और उस पर अमल कर सके।
करियर
गरिमा ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत रेडियो चैनल रेड एफएम से की। यहां पर उन्होंने रेडियो से जुड़ी बारिकियों को समझने की कोशिश की और मॉर्निंग शो को प्रोड्यूस करने के साथ-साथ कॉपी राइटिंग का भी काम संभाला। साथ में कई विज्ञापनों में वॉइस ओवर भी दिया। इसके अलावा उन्होंने डीडी न्यूज, जी न्यूज जैसे मीडिया संस्थानों में डिजिटल और टीवी पत्रकारिता को करीब से जाना और समझा। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का यह अनुभव आज उनके डिजिटल राइटिंग और स्टोरीटेलिंग के तरीके को और भी प्रभावशाली बनाता है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
गरिमा ने साइकोलॉजी, इकोनॉमिक्स और इंग्लिश विषयों में बैचलर ऑफ आर्ट्स (B.A.) की डिग्री प्राप्त की है। इसके बाद उन्होंने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन दिल्ली और जामिया मिलिया इस्लामिया से टीवी और रेडियो पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इस दौरान उन्होंने इंटर्नशिप भी की। वह जामिया मिलिया इस्लामिया की गोल्ड मेडलिस्ट भी रह चुकी हैं।
एस्ट्रोलॉजी लेखन की सोच
गरिमा का मानना है कि ज्योतिष का उद्देश्य डर पैदा करना नहीं, बल्कि लोगों को सही दिशा और सकारात्मक सोच देना होना चाहिए। उनका फोकस होता है- सरल जानकारी, संतुलित सलाह, भरोसेमंद और उपयोगी कंटेंट। वह शिव पुराण और कई और शास्त्रों की जटिल कथाओं को अपने शब्दों में लिखकर पाठकों तक पहुंचाती हैं। गरिमा वास्तु शास्त्र और न्यूमरोलॉजी के अलावा फेंगशुई की किताबें पढ़ती रहती हैं और वहां की उपयोगी जानकारियों को पाठकों के साथ समय-समय पर साझा करती हैं।
व्यक्तिगत रुचियां
काम के अलावा गरिमा को गार्डनिंग, कुकिंग और टेबल टेनिस खेलना पसंद है। वह कानपुर से ताल्लुक रखती हैं और एक संतुलित जीवनशैली में विश्वास करती हैं।
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