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नाग पंचमी पर शिवलिंग का ऐसे करें नाग-चंद्रेश्वर शृंगार, कालसर्प दोष से मिलेगा राहत

By Navaneet Rathaur
लाइव हिन्दुस्तान
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नाग पंचमी 2026 पर शिवलिंग का नाग-चंद्रेश्वर शृंगार करके कालसर्प दोष से पाएं राहत। पूजा विधि, महत्व और उज्जैन की परंपरा सहित पूरा विवरण यहां पढ़ें।

Nag Panchami Nag Chandreshwar Shringar
नाग-चंद्रेश्वर शृंगार

नाग पंचमी भगवान शिव और नाग देवता की पूजा का विशेष पर्व है। इस साल यह पर्व 17 अगस्त 2026 को मनाया जाएगा। इस दिन शिवलिंग का नाग-चंद्रेश्वर शृंगार करने की परंपरा बहुत प्रचलित है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, इस स्वरूप में पूजा करने से शिव और नाग देवता की कृपा मिलती है। साथ ही कालसर्प दोष से राहत और जीवन में सुख-शांति की कामना पूरी होने की बात कही जाती है।

नाग पंचमी पर नाग-चंद्रेश्वर शृंगार का महत्व

नाग पंचमी पर भगवान शिव को नागों के स्वामी के रूप में पूजा जाता है। नाग-चंद्रेश्वर शृंगार में शिवलिंग पर शेषनाग का मुकुट और विशेष सजावट की जाती है। यह शृंगार भक्तों के मन में श्रद्धा और सुरक्षा का भाव जगाता है। माना जाता है कि इस दिन की गई पूजा से घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। परिवार में शांति बनी रहती है और अशुभ प्रभाव कम होते हैं। श्रद्धापूर्वक पूजा करने से मन को विशेष संतोष मिलता है।

उज्जैन में विशेष नाग-चंद्रेश्वर शृंगार

उज्जैन स्थित महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर में नाग पंचमी के अवसर पर नाग-चंद्रेश्वर शृंगार का बहुत महत्व है। यहां भगवान शिव के इस स्वरूप की विशेष पूजा-अर्चना की जाती है। हजारों भक्त इस दिन मंदिर पहुंचकर दर्शन करते हैं। मंदिर में होने वाला यह शृंगार पूरे देश में प्रसिद्ध है। यहां की पूजा पद्धति को आदर्श माना जाता है। दूर-दूर से आने वाले श्रद्धालु इस अवसर को अपना सौभाग्य समझते हैं और मनोकामना लेकर जाते हैं।

कालसर्प दोष से मिलता है राहत

धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, नाग पंचमी पर शिवलिंग का नाग-चंद्रेश्वर शृंगार करने से कालसर्प दोष का प्रभाव कम हो सकता है। इस पूजा से भगवान शिव और नाग देवता की विशेष कृपा प्राप्त होती है। घर में सुख-शांति और धन-वैभव बनाए रखने के लिए भी लोग इस दिन विशेष पूजा करते हैं। कालसर्प दोष से जुड़ी परेशानियों में राहत मिलने की कामना की जाती है। नियमित श्रद्धा बनाए रखने से मानसिक शांति बढ़ती है और जीवन में सकारात्मक बदलाव महसूस होता है।

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नाग-चंद्रेश्वर शृंगार की विधि

सबसे पहले पूजा स्थल और शिवलिंग को अच्छी तरह साफ करें। स्नान करके स्वच्छ वस्त्र पहनें और भगवान शिव का ध्यान करें। तांबे या पीतल के पात्र से शिवलिंग पर जल अर्पित करें। फिर श्रद्धा से दूध का अभिषेक करें। शिवलिंग पर चंदन का लेप लगाएं। परंपरा के अनुसार, ताजी भांग और सिंदूर अर्पित करें। चांदी या शुभ धातु के शेषनाग मुकुट और रजत मुंडमाला से शृंगार करें। रुद्राक्ष की माला भी चढ़ाएं। सुगंधित फूलों की माला और बेलपत्र अर्पित करें। ऋतुफल, मिष्ठान्न और नारियल भोग लगाएं। धूप-दीप जलाकर आरती करें। अंत में ॐ नमः शिवाय का जाप करें।

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पूजा से मिलने वाले लाभ

नाग पंचमी पर नाग-चंद्रेश्वर शृंगार और शिव पूजा श्रद्धा के साथ करने से आध्यात्मिक शांति मिलती है। परिवार की सुख-शांति, समृद्धि और कल्याण की प्रार्थना करें। इस पूजा से मन का भय कम होता है और आत्मविश्वास बढ़ता है। घर का माहौल सकारात्मक रहता है। कालसर्प दोष से जुड़ी चिंताओं में राहत महसूस होती है। भगवान शिव की कृपा से जीवन में संतुलन और सुख आने की कामना की जाती है। शुद्ध भाव से की गई पूजा हमेशा फलदायी होती है।

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नाग पंचमी पर शिवलिंग का नाग-चंद्रेश्वर शृंगार श्रद्धा के साथ करें। सही विधि से की गई पूजा कालसर्प दोष से राहत दिलाती है और भोलेनाथ की असीम कृपा प्रदान करती है।

डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों के पूर्णतया सत्य एवं सटीक होने का हम दावा नहीं करते हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

Navaneet Rathaur

लेखक के बारे में

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संक्षिप्त विवरण

नवनीत राठौर नए युग के डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें इस क्षेत्र में करीब 7 साल का अनुभव है। वर्तमान में वो भारत की प्रतिष्ठित मीडिया संस्थान लाइव हिंदुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन के हिस्सा हैं। यहां वह अंक ज्योतिष, हस्तरेखा विज्ञान, वास्तु शास्त्र, वैदिक ज्योतिष से जुड़ी खबरें लिखते हैं।


विस्तृत बायो परिचय और अनुभव

डिजिटल मीडिया में अपनी अलग पहचान बना रहे नवनीत राठौर धर्म से जुड़ी खबरों को प्रमाणिक तौर पर और आमबोल चाल की भाषा में पाठकों के लिए परोसते हैं। वो अंक ज्योतिष, हस्तरेखा विज्ञान, वास्तु शास्त्र, वैदिक ज्योतिष जैसे विषयों पर लेख लिखकर पाठक को उसकी अहमियत के बारे में बताते हैं। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन से जुड़े हैं और करीब 5 सालों से काम कर रहे हैं। अपने करियर के दौरान नवनीत ने वेबस्टोरी, फीचर, और एक्सप्लेनर कंटेंट में काम करते हुए अब ज्योतिषीय विषयों को डिजिटल पाठकों तक पहुंचाने में विशेष पहचान बनाई है।


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नवनीत ने शारदा विश्वविद्यालय, ग्रेटर नोएडा से जनसंचार एवं पत्रकारिता में स्नातक और शुभारती विश्वविद्यालय से परास्नातक की पढ़ाई की। पत्रकारिता की पढ़ाई के दौरान संस्थानों से विषयों को तत्थात्मक और प्रभावी तरीके से समझने का सलीका सीखा। यहीं से उन्हें पत्रकारिता की सीढ़ी मिली।


नवनीत राठौर ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत जनतंत्र न्यूज चैनल से की। इसके बाद उन्होंने सूर्या समाचार और अमर उजाला जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया। इसके बाद नवनीत लाइव हिंदुस्तान की एस्ट्रोलॉजी टीम का हिस्सा बने। पाठकों को सरल, विश्वसनीय और प्रेरणादायक जानकारी प्रदान करना ही नवनीत राठौर का मुख्य उद्देश्य है।


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