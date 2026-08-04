नागपंचमी 2026: इन 3 मंत्रों के जाप से मिलेगी शिव कृपा, नोट करें पूजा का मुहूर्त
सावन के महीने में नाग पंचमी की पूजा का विशेष महत्व होता है। माना जाता है कि इस दिन विधि-विधान से पूजा की जाए तो भगवान शिव की विशेष कृपा मिलती है।
सावन के महीने में भगवान शिव और नाग देवता की पूजा करने का खास महत्व है। इस महीने में पड़ने वाली नाग पंचमी का इंतजार शिवभक्तों को साल भर से होता है। बता दें कि सावन महीने के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को मनाई जाती है। इस बार नाग पंचमी 17 अगस्त को पड़ रही है। कई मायनों में ये खास है क्योंकि लंबे समय बाद सोमवार के दिन ही नागपंचमी पड़ रही है। माना जाता है कि इस दिन विधि-विधान के साथ नाग देवता और भगवान शिव की पूजा करने से जिंदगी की तमाम परेशानियां दूर हो जाती हैं।
अगर आप भी नांग पंचमी की पूजा करने वाले हैं या इस दिन व्रत रखने वाले हैं तो जानें इस दिन पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है। साथ में जानें इस दिन किन मंत्रों के जाप से शिव कृपा मिलेगा?
नाग पंचमी की पूजा का शुभ मुहूर्त
हिंदू पंचांग के हिसाब से सावन शुक्ल की पंचमी तिथि का आरंभ 16 अगस्त से होगा। तिथि की शुरुआत का समय दोपहर 1 बजकर 22 मिनट से होगा। वहीं इस तिथि का अंत 17 अगस्त को होगा। तिथि के अंत का समय दोपहर में 1 बजकर 30 मिनट है। वहीं पूजा के लिए शुभ समय सुबह 6 बजकर 46 मिनट से 9 बजकर 37 मिनट तक होगा। इस मुहूर्त में पूजा करना फलदायी माना जाएगा।
इन 3 मंत्रों के जाप से मिलेगी शिव कृपा
पहला मंत्र
नाग पंचमी के दिन नाग गायत्री मंत्र का जाप करना बहुत ही शुभ माना जाता है। मान्यता है कि कम से कम 108 बार इस मंत्र का जाप करने से नाग देवता की कृपा मिलती है। इस मंत्र का जाप करते हए अगर शिवलिंग के नाग देवता को दूध अर्पित किया जाए तो बहुत ही फलदायी माना जाता है। ये मंत्र कुछ ऐसा है- ॐ नवकुलाय विद्महे विषदंताय धीमहि तन्नो सर्पः प्रचोदयात्।
दूसरा मंत्र
नाग पंचमी के दिन आस्तिक मुनि मंत्र का जाप करना भी लाभकारी माना जाता है। ये मंत्र बहुत ही छोटा सा है। मंत्र कुछ तरह से है- ॐ आस्तिक मुनिभ्यो नमः। धार्मिक मान्यता के अनुसार इस मंत्र का श्रद्धापूर्वक जाप करें तो घर में पॉजिटिव एनर्जी आती है। इसे घर के मुख्य द्वार पर रोली की मदद से भी लिखा जा सकता है। ऐसा करने से घर में नेगेटिव एनर्जी नहीं आती है।
तीसरा मंत्र
नाग पंचमी पर एक और जाप किया जा सकता है। माना जाता है कि इस मंत्र के जाप से सर्प भय दूर होता है। नाग पंचमी के दिन इसका जाप करना बहुत ही शुभ माना जाता है। मंत्र कुछ इस तरह से है- सर्पापसर्प भद्रं ते गच्छ सर्प महाविष, जनमेजयस्य यज्ञान्ते आस्तीकवचनं स्मरण।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंGarima Singh
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गरिमा सिंह एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में कार्यरत हैं। वह वास्तु, अंक शास्त्र, रत्न शास्त्र, फेंगशुई और राशिफल से जुड़े विषयों पर लिखती हैं।
परिचय और अनुभव
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करियर
गरिमा ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत रेडियो चैनल रेड एफएम से की। यहां पर उन्होंने रेडियो से जुड़ी बारिकियों को समझने की कोशिश की और मॉर्निंग शो को प्रोड्यूस करने के साथ-साथ कॉपी राइटिंग का भी काम संभाला। साथ में कई विज्ञापनों में वॉइस ओवर भी दिया। इसके अलावा उन्होंने डीडी न्यूज, जी न्यूज जैसे मीडिया संस्थानों में डिजिटल और टीवी पत्रकारिता को करीब से जाना और समझा। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का यह अनुभव आज उनके डिजिटल राइटिंग और स्टोरीटेलिंग के तरीके को और भी प्रभावशाली बनाता है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
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एस्ट्रोलॉजी लेखन की सोच
गरिमा का मानना है कि ज्योतिष का उद्देश्य डर पैदा करना नहीं, बल्कि लोगों को सही दिशा और सकारात्मक सोच देना होना चाहिए। उनका फोकस होता है- सरल जानकारी, संतुलित सलाह, भरोसेमंद और उपयोगी कंटेंट। वह शिव पुराण और कई और शास्त्रों की जटिल कथाओं को अपने शब्दों में लिखकर पाठकों तक पहुंचाती हैं। गरिमा वास्तु शास्त्र और न्यूमरोलॉजी के अलावा फेंगशुई की किताबें पढ़ती रहती हैं और वहां की उपयोगी जानकारियों को पाठकों के साथ समय-समय पर साझा करती हैं।
व्यक्तिगत रुचियां
काम के अलावा गरिमा को गार्डनिंग, कुकिंग और टेबल टेनिस खेलना पसंद है। वह कानपुर से ताल्लुक रखती हैं और एक संतुलित जीवनशैली में विश्वास करती हैं।
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