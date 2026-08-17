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सांपों के भय से मुक्ति के लिए नाग पंचमी पर जरूर करें इन 3 मंत्रों जाप, नाग देवता की मिलेगी कृपा

By Navaneet Rathaur
लाइव हिन्दुस्तान
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नाग पंचमी 2026 पर सर्प भय से मुक्ति के लिए इन शक्तिशाली मंत्रों का जाप करें। नाग देवता की कृपा पाने वाले असरदार मंत्र और उनके लाभ यहां जानें। नाग पंचमी पर मंत्र जाप की पूरी विधि पढ़ें।

nag panchami 2026
नाग पंचमी 2026

नाग पंचमी का पावन पर्व इस साल 17 अगस्त 2026 को यानी आज मनाया जा रहा है। इस बार यह दिन और भी खास है, क्योंकि सावन का तीसरा सोमवार भी इसी दिन पड़ रहा है। नाग पंचमी पर नाग देवता की पूजा के साथ मंत्र जाप की भी परंपरा है। मान्यता है कि कुछ खास मंत्रों का श्रद्धापूर्वक जाप करने से नाग देवता की कृपा मिलती है और सर्प भय से मुक्ति मिल सकती है। इन मंत्रों का जाप घर में शांति और सुरक्षा का भाव भी बढ़ता है।

नाग पंचमी 2026 का विशेष महत्व

इस साल नाग पंचमी का संयोग सावन के तीसरे सोमवार के साथ बन रहा है। दोनों ही दिन भगवान शिव और नाग देवता की आराधना के लिए अत्यंत शुभ माने जाते हैं। इस दोहरे संयोग से पूजा और जाप का फल कई गुना बढ़ जाता है। लोग इस दिन विशेष रूप से नाग देवता को प्रसन्न करने के लिए मंत्रों का जाप करते हैं। नाग पंचमी पर शुद्ध मन से की गई आराधना अधिक प्रभावशाली होती है।

सर्प सुरक्षा मंत्र का जाप

सर्प सुरक्षा मंत्र इस प्रकार है -

सर्पानां पादमस्तकं यः स्मरेन्नियतः सदा।

न सर्पभयं तस्य सर्वत्र विजयं लभेत्।।

इस मंत्र का नियमित स्मरण करने से सर्पदंश का खतरा टल जाता है। यात्रा के दौरान सुरक्षा मिलती है। ग्रामीण क्षेत्रों और खेतों में काम करने वाले लोगों के लिए यह मंत्र विशेष सुरक्षा कवच माना गया है। नाग पंचमी के दिन इसका जाप करने से मन का भय कम होता है और सुरक्षा का विश्वास बढ़ता है। श्रद्धा के साथ जपने से लाभ मिलता है।

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अष्टनाग स्तुति मंत्र का जाप

अष्टनाग स्तुति मंत्र है -

अनन्तं वासुकिं शेषं पद्मनाभं च कम्बलम्।

शङ्खपालं धृतराष्ट्रं तक्षकं कालियं तथा।।

इस मंत्र के माध्यम से आठ प्रमुख नाग देवताओं अनंत, वासुकि, शेष, पद्मनाभ, कंबल, शंखपाल, धृतराष्ट्र और तक्षक की वंदना की जाती है। नाग पंचमी पर इसका ग्यारह या इक्कीस बार पाठ करने से पूरे परिवार को सर्प भय से मुक्ति मिलती है। घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। नियमित पाठ से भय और अनिश्चितता कम होती है।

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ॐ नागराजाय नमः का जाप

नाग पंचमी के दिन इस आसान और प्रभावशाली मंत्र का जाप किया जा सकता है। मान्यता है कि इस मंत्र के जाप से नाग देवता का आशीर्वाद प्राप्त होता है। मन में मौजूद सर्प भय दूर होता है। यह मंत्र जपने में आसान है, इसलिए बच्चे और बुजुर्ग भी इसे आसानी से बोल सकते हैं। शुद्ध उच्चारण और श्रद्धा के साथ इस मंत्र का 108 बार जपने से नाग देवता प्रसन्न होते हैं और सुरक्षा का आशीर्वाद मिलता है।

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मंत्र जाप की विधि

मंत्र जाप से पहले स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें। पूजा स्थल को साफ रखें और मन को शांत करें। माला की सहायता से जप करें, तो एकाग्रता बनी रहती है। जाप के बाद नाग देवता से परिवार की रक्षा और भय मुक्ति की प्रार्थना करें।

नाग पंचमी पर इन मंत्रों के जाप से सर्प भय समाप्त होता है। घर में शांति और सुरक्षा का वातावरण बनता है। श्रद्धा के साथ पूजा करने और मंत्रों का जाप करने से नाग देवता की कृपा बनी रहती है।

डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों के पूर्णतया सत्य एवं सटीक होने का हम दावा नहीं करते हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

Navaneet Rathaur

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संक्षिप्त विवरण

नवनीत राठौर नए युग के डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें इस क्षेत्र में करीब 7 साल का अनुभव है। वर्तमान में वो भारत की प्रतिष्ठित मीडिया संस्थान लाइव हिंदुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन के हिस्सा हैं। यहां वह अंक ज्योतिष, हस्तरेखा विज्ञान, वास्तु शास्त्र, वैदिक ज्योतिष से जुड़ी खबरें लिखते हैं।


विस्तृत बायो परिचय और अनुभव

डिजिटल मीडिया में अपनी अलग पहचान बना रहे नवनीत राठौर धर्म से जुड़ी खबरों को प्रमाणिक तौर पर और आमबोल चाल की भाषा में पाठकों के लिए परोसते हैं। वो अंक ज्योतिष, हस्तरेखा विज्ञान, वास्तु शास्त्र, वैदिक ज्योतिष जैसे विषयों पर लेख लिखकर पाठक को उसकी अहमियत के बारे में बताते हैं। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन से जुड़े हैं और करीब 5 सालों से काम कर रहे हैं। अपने करियर के दौरान नवनीत ने वेबस्टोरी, फीचर, और एक्सप्लेनर कंटेंट में काम करते हुए अब ज्योतिषीय विषयों को डिजिटल पाठकों तक पहुंचाने में विशेष पहचान बनाई है।


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नवनीत ने शारदा विश्वविद्यालय, ग्रेटर नोएडा से जनसंचार एवं पत्रकारिता में स्नातक और शुभारती विश्वविद्यालय से परास्नातक की पढ़ाई की। पत्रकारिता की पढ़ाई के दौरान संस्थानों से विषयों को तत्थात्मक और प्रभावी तरीके से समझने का सलीका सीखा। यहीं से उन्हें पत्रकारिता की सीढ़ी मिली।


नवनीत राठौर ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत जनतंत्र न्यूज चैनल से की। इसके बाद उन्होंने सूर्या समाचार और अमर उजाला जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया। इसके बाद नवनीत लाइव हिंदुस्तान की एस्ट्रोलॉजी टीम का हिस्सा बने। पाठकों को सरल, विश्वसनीय और प्रेरणादायक जानकारी प्रदान करना ही नवनीत राठौर का मुख्य उद्देश्य है।


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