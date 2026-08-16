23 साल बाद सावन सोमवार पर नाग पंचमी का दुर्लभ संयोग, इन 5 राशियों पर बरसेगी महादेव की विशेष कृपा
17 अगस्त को सावन के तीसरे सोमवार के साथ नाग पंचमी का पर्व मनाया जाएगा। करीब 23 साल बाद नाग पंचमी सोमवार के दिन पड़ने से यह संयोग खास माना जा रहा है। मेष, कर्क, वृश्चिक, मकर और मीन राशि वालों को इस दिन काम, धन, परिवार और मानसिक शांति से जुड़े मामलों में सकारात्मक परिणाम मिल सकते हैं।
Nag Panchami 2026: सावन का तीसरा सोमवार इस बार सामान्य सोमवार से कुछ अलग रहने वाला है। 17 अगस्त को सावन सोमवार के साथ नाग पंचमी का पर्व भी मनाया जाएगा। करीब 23 साल बाद ऐसा संयोग बन रहा है, जब नाग पंचमी सोमवार के दिन पड़ रही है। इससे पहले वर्ष 2003 में नाग पंचमी सोमवार को पड़ी थी। धार्मिक मान्यताओं में सावन सोमवार भगवान शिव को समर्पित माना जाता है, वहीं नाग पंचमी पर नाग देवता की पूजा की जाती है। ऐसे में दोनों पर्व एक ही दिन पड़ने से इस दिन का धार्मिक महत्व और बढ़ गया है।
ज्योतिषीय नजरिए से भी 17 अगस्त का दिन खास माना जा रहा है। भगवान शिव के गले में नाग विराजमान हैं, इसलिए नाग पंचमी का पर्व शिव आराधना से भी जुड़ा हुआ है। इस दिन शिवलिंग पर जल और बेलपत्र चढ़ाने के साथ नाग देवता की पूजा करने की परंपरा है। हालांकि किसी राशि के लिए शुभ फल का आकलन उसकी कुंडली और उस समय ग्रहों की स्थिति के आधार पर ही किया जाता है।
ज्योतिषीय गणना के आधार पर इस संयोग का सबसे सकारात्मक असर मेष, कर्क, वृश्चिक, मकर और मीन राशि के जातकों पर पड़ने की संभावना बताई जा रही है। इन राशियों के लोगों को काम में आगे बढ़ने के मौके मिल सकते हैं। अटके हुए मामलों में गति आने और मन में चल रही उलझन कम होने की उम्मीद रहेगी।
मेष राशि
मेष राशि वालों के लिए यह दिन आत्मविश्वास बढ़ाने वाला रह सकता है। कामकाज से जुड़ा कोई जरूरी फैसला लेने का मौका मिल सकता है। लंबे समय से अटके काम में भी आगे बढ़ने की स्थिति बन सकती है। शिवजी की पूजा और जलाभिषेक करना शुभ रहेगा।
कर्क राशि
कर्क राशि के जातकों को मानसिक शांति मिल सकती है। परिवार से जुड़ा कोई मामला सुलझने के संकेत हैं। नौकरी और कारोबार में सहयोग मिलने की संभावना रहेगी। भगवान शिव को बेलपत्र चढ़ाना लाभकारी माना जा सकता है।
वृश्चिक राशि
वृश्चिक राशि वालों के लिए यह संयोग विशेष रह सकता है। धन से जुड़े मामलों में स्थिति बेहतर हो सकती है। पुराने तनाव से राहत मिलने की उम्मीद है। नाग पंचमी पर शिव पूजा के साथ जरूरतमंद को दान करना शुभ माना जाता है।
मकर राशि
मकर राशि के लोगों को मेहनत का परिणाम मिल सकता है। कार्यक्षेत्र में जिम्मेदारी बढ़ सकती है, लेकिन इससे आगे बढ़ने का रास्ता भी खुलेगा। किसी पुराने संपर्क से फायदा मिल सकता है। शिवलिंग पर जल चढ़ाकर महामृत्युंजय मंत्र का जाप करना शुभ माना जाता है।
मीन राशि
मीन राशि वालों के लिए यह दिन मनोकामना और आध्यात्मिक शांति से जुड़ा रह सकता है। परिवार में सुखद माहौल रहेगा। काम में नई दिशा मिल सकती है। भगवान शिव की पूजा के साथ नाग देवता का स्मरण करना शुभ रहेगा।
17 अगस्त को क्या करें?
सावन सोमवार और नाग पंचमी के इस संयोग पर सुबह स्नान के बाद भगवान शिव का जलाभिषेक करें। शिवलिंग पर बेलपत्र, फूल और जल अर्पित कर सकते हैं। नाग देवता की प्रतिमा या चित्र की पूजा करें। श्रद्धा के अनुसार व्रत रखें और शिव मंत्र का जाप करें। जीवित सांपों को दूध पिलाने के बजाय नाग देवता के प्रतीक की पूजा करना उचित माना जाता है।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों के पूर्णतया सत्य एवं सटीक होने का हम दावा नहीं करते हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंYogesh Joshi
योगेश जोशी डिजिटल पत्रकारिता में 8 वर्षों से सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। ज्योतिष और धार्मिक विषयों पर उनका लेखन पाठक-केंद्रित और व्यावहारिक दृष्टिकोण के लिए जाना जाता है। राशिफल, ग्रह-गोचर, दशा-महादशा, अंकज्योतिष, सामुद्रिक शास्त्र, वास्तु, फेंगशुई और पूजा-विधि जैसे विषय उनके काम का प्रमुख हिस्सा हैं।
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