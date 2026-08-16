Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

सावन सोमवार पर नाग पंचमी का दुर्लभ संयोग, इन 5 राशियों पर बरसेगी कृपा

By Yogesh Joshi
लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
Follow us on Google News
share

17 अगस्त को सावन के तीसरे सोमवार के साथ नाग पंचमी का पर्व मनाया जाएगा। करीब 2 साल बाद नाग पंचमी सोमवार के दिन पड़ने से यह संयोग खास माना जा रहा है। मेष, कर्क, वृश्चिक, मकर और मीन राशि वालों को इस दिन काम, धन, परिवार और मानसिक शांति से जुड़े मामलों में सकारात्मक परिणाम मिल सकते हैं।

Nag Panchami 2026:
Nag Panchami 2026:

Nag Panchami 2026: सावन का तीसरा सोमवार इस बार सामान्य सोमवार से कुछ अलग रहने वाला है। 17 अगस्त को सावन सोमवार के साथ नाग पंचमी का पर्व भी मनाया जाएगा। करीब 2 साल बाद ऐसा संयोग बन रहा है, जब नाग पंचमी सोमवार के दिन पड़ रही है। इससे पहले वर्ष 2023 में नाग पंचमी सोमवार को पड़ी थी। धार्मिक मान्यताओं में सावन सोमवार भगवान शिव को समर्पित माना जाता है, वहीं नाग पंचमी पर नाग देवता की पूजा की जाती है। ऐसे में दोनों पर्व एक ही दिन पड़ने से इस दिन का धार्मिक महत्व और बढ़ गया है।

ज्योतिषीय नजरिए से भी 17 अगस्त का दिन खास माना जा रहा है। भगवान शिव के गले में नाग विराजमान हैं, इसलिए नाग पंचमी का पर्व शिव आराधना से भी जुड़ा हुआ है। इस दिन शिवलिंग पर जल और बेलपत्र चढ़ाने के साथ नाग देवता की पूजा करने की परंपरा है। हालांकि किसी राशि के लिए शुभ फल का आकलन उसकी कुंडली और उस समय ग्रहों की स्थिति के आधार पर ही किया जाता है।

ज्योतिषीय गणना के आधार पर इस संयोग का सबसे सकारात्मक असर मेष, कर्क, वृश्चिक, मकर और मीन राशि के जातकों पर पड़ने की संभावना बताई जा रही है। इन राशियों के लोगों को काम में आगे बढ़ने के मौके मिल सकते हैं। अटके हुए मामलों में गति आने और मन में चल रही उलझन कम होने की उम्मीद रहेगी।

मेष राशि

मेष राशि वालों के लिए यह दिन आत्मविश्वास बढ़ाने वाला रह सकता है। कामकाज से जुड़ा कोई जरूरी फैसला लेने का मौका मिल सकता है। लंबे समय से अटके काम में भी आगे बढ़ने की स्थिति बन सकती है। शिवजी की पूजा और जलाभिषेक करना शुभ रहेगा।

कर्क राशि

कर्क राशि के जातकों को मानसिक शांति मिल सकती है। परिवार से जुड़ा कोई मामला सुलझने के संकेत हैं। नौकरी और कारोबार में सहयोग मिलने की संभावना रहेगी। भगवान शिव को बेलपत्र चढ़ाना लाभकारी माना जा सकता है।

ये भी पढ़ें:साप्ताहिक राशिफल 17 से 23 अगस्त 2026: सूर्य गोचर से बदलेगा सप्ताह का मिजाज

वृश्चिक राशि

वृश्चिक राशि वालों के लिए यह संयोग विशेष रह सकता है। धन से जुड़े मामलों में स्थिति बेहतर हो सकती है। पुराने तनाव से राहत मिलने की उम्मीद है। नाग पंचमी पर शिव पूजा के साथ जरूरतमंद को दान करना शुभ माना जाता है।

मकर राशि

मकर राशि के लोगों को मेहनत का परिणाम मिल सकता है। कार्यक्षेत्र में जिम्मेदारी बढ़ सकती है, लेकिन इससे आगे बढ़ने का रास्ता भी खुलेगा। किसी पुराने संपर्क से फायदा मिल सकता है। शिवलिंग पर जल चढ़ाकर महामृत्युंजय मंत्र का जाप करना शुभ माना जाता है।

ये भी पढ़ें:नाग पंचमी 17 अगस्त: सावन सोमवार के दिन पड़ रही नाग पंचमी, जानें पूजा मुहूर्त

मीन राशि

मीन राशि वालों के लिए यह दिन मनोकामना और आध्यात्मिक शांति से जुड़ा रह सकता है। परिवार में सुखद माहौल रहेगा। काम में नई दिशा मिल सकती है। भगवान शिव की पूजा के साथ नाग देवता का स्मरण करना शुभ रहेगा।

17 अगस्त को क्या करें?

सावन सोमवार और नाग पंचमी के इस संयोग पर सुबह स्नान के बाद भगवान शिव का जलाभिषेक करें। शिवलिंग पर बेलपत्र, फूल और जल अर्पित कर सकते हैं। नाग देवता की प्रतिमा या चित्र की पूजा करें। श्रद्धा के अनुसार व्रत रखें और शिव मंत्र का जाप करें। जीवित सांपों को दूध पिलाने के बजाय नाग देवता के प्रतीक की पूजा करना उचित माना जाता है।

ये भी पढ़ें:नाग पंचमी पर नाग देवता को दूध चढ़ाएं या नहीं? शास्त्रों में क्या है इसका जवाब

डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों के पूर्णतया सत्य एवं सटीक होने का हम दावा नहीं करते हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

Yogesh Joshi

लेखक के बारे में

Yogesh Joshi

योगेश जोशी डिजिटल पत्रकारिता में 8 वर्षों से सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। ज्योतिष और धार्मिक विषयों पर उनका लेखन पाठक-केंद्रित और व्यावहारिक दृष्टिकोण के लिए जाना जाता है। राशिफल, ग्रह-गोचर, दशा-महादशा, अंकज्योतिष, सामुद्रिक शास्त्र, वास्तु, फेंगशुई और पूजा-विधि जैसे विषय उनके काम का प्रमुख हिस्सा हैं।


परिचय और अनुभव


योगेश जोशी ने डिजिटल मीडिया में काम करते हुए खबर और कंटेंट के बदलते स्वरूप को नजदीक से समझा है। पत्रकारिता में 8 वर्षों के अनुभव के साथ वह फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर की भूमिका निभा रहे हैं।


न्यूज़ और फीचर कंटेंट से शुरू हुआ उनका सफर आज ज्योतिष और धार्मिक विषयों तक पहुंच चुका है, जहां वह पारंपरिक ज्ञान को मौजूदा समय और डिजिटल पाठक की जरूरतों के हिसाब से प्रस्तुत करते हैं। उनका फोकस हमेशा इस बात पर रहता है कि कंटेंट जानकारी दे, उलझाए नहीं।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि


योगेश जोशी ने मास कम्युनिकेशन में स्नातक की पढ़ाई की है। पत्रकारिता की इस पढ़ाई ने उन्हें तथ्यों के साथ जिम्मेदारी और संतुलन बनाए रखने की समझ दी, जो उनके लेखन में साफ झलकती है।


करियर की शुरुआत और प्रोफेशनल सफर


योगेश ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत अमर उजाला के डिजिटल प्लेटफॉर्म से की। यहां उन्होंने डिजिटल न्यूज़, कंटेंट राइटिंग और एडिटिंग पर काम करते हुए मजबूत आधार तैयार किया। इसके बाद डिजिटल मीडिया में लगातार काम करते हुए उन्होंने एस्ट्रोलॉजी और धार्मिक विषयों से जुड़े कंटेंट में विशेषज्ञता विकसित की।
पाठक किस भाषा में बात समझता है और किस तरह की जानकारी उसके लिए उपयोगी होती है—यह समझ उनके प्रोफेशनल सफर की सबसे बड़ी ताकत रही है।

एस्ट्रोलॉजी लेखन और उद्देश्य


योगेश के लिए ज्योतिष केवल भविष्य बताने का जरिया नहीं है। वह इसे आत्मचिंतन और सही फैसलों में मदद करने वाले एक मार्गदर्शक के रूप में देखते हैं। इसी सोच के साथ वह राशिफल और अन्य ज्योतिषीय विषयों को संतुलित, व्यावहारिक और भरोसेमंद तरीके से प्रस्तुत करते हैं। उनका उद्देश्य पाठकों को डराना नहीं, बल्कि जानकारी के जरिए उन्हें सोचने और समझने की दिशा देना है।


व्यक्तिगत रुचियां


काम के अलावा योगेश को सामाजिक विषयों पर पढ़ना, लिखना और भारतीय परंपराओं को समझना पसंद है। उनका मानना है कि एक पत्रकार के लिए सीखना और खुद को अपडेट रखना सबसे जरूरी है।


विशेषज्ञता (Areas of Expertise):

राशिफल (डेली एवं वीकली)
ग्रह-गोचर
दशा-महादशा
अंकज्योतिष
सामुद्रिक शास्त्र
वास्तु शास्त्र
फेंगशुई
रत्न-उपाय
व्रत-त्योहार एवं पूजा-विधि

और पढ़ें
Nag Panchami Astrology astrology today अन्य..
जानें Sawan 2026, Rashifal और Panchang की सटीक जानकारी। रोजाना पूजा-पाठ के लिए पढ़ें Shiv Chalisa, Shiv Aarti, Shiv Mahamrityunjaya Mantra, Shiv Stuti, Hanuman Chalisa और Bajrang Baan
अपना राशिफल जाने