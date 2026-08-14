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नाग पंचमी पर सूर्य सिंह में, चंद्रमा कन्या में, भगवान शिव की पहले और फिर नाग देवता की करें पूजा

By Anuradha Pandey
लाइव हिन्दुस्तान
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Nag Panchami 2026 17 august: नाग पंचमी पर ग्रहों का उत्तम संयोग बन रहा है। इस दिन कैसे करें पूजा क्या मुहूर्त

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नाग पंचमी कब है

हर साल की श्रावण शुक्ल पक्ष पंचमी तिथि को नाग पंचमी का पावन पर्व मनाया जाता है। इस दिन नाग देवता की पूजा की जाती है। इस वर्ष पंचमी तिथि का आरंभ 16 अगस्त 2026 दिन रविवार की सायं 06:47 बजे से आरंभ होगा, जो 17 अगस्त 2026 दिन सोमवार को सायं 6:49 बजे तक व्याप्त रहेगा। इस प्रकार नाग पंचमी का महापर्व 17 अगस्त 2026 दिन सोमवार को मनाया जाएगा। इस दिन सुबह 6:47 बजे के बाद से रात तक चित्रा नक्षत्र व्याप्त रहेगा। दिन में साध्य एवं शुभ योग रहेगा ।

नागपंचमी की तिथि पर कौन से शुभ योग बन रहे हैं

जिस दिन चंद्रमा का संरक्षण बुध की राशि कन्या में रहेगा। 17 अगस्त को ही रात में 10:21 पर सूर्य की सिंह राशि मे संक्रांति आएगी । कर्क राशि में उच्च के बृहस्पति के साथ बुध का योग बनेगा। यहां एक तरफ ज्ञान, धर्म, धार्मिक संस्थाओं, जप, तप, अनुष्ठान, यज्ञ का कारक ग्रह अपनी उच्च राशि कर्क में विद्यमान होगा तो वहीं पर बुद्धि, ज्ञान, विवेक के कारक ग्रह बुध का संयोग बनेगा एवं चंद्रमा और बुध का राशि परिवर्तन योग रहेगा। जो इस दिन की शुभता एवं महत्व को बढ़ाने वाला होगा। इसके साथ ही साथ श्रावण के सोमवार का विशेष महत्व में शास्त्रों में बताया गया है।

सोमवार के दिन नाग पंचमी

सोमवार के दिन नाग पंचमी का होना अपने आप में अभीष्ट की सिद्धि अर्थात मनोकामनाओं को करने वाला होता है । अतः इस दिन निश्चित तौर पर भगवान शिव की आराधना का बहुत ही शुभकारक परिणाम प्राप्त होगा। इस दिन भगवान शिव की उपासना करना, रुद्राभिषेक करना, अनुष्ठान करना, जप करना, तप करना व्यक्ति के मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला होता है । इस कारण से इस दिन की शुभता में वृद्धि होगी तथा इस दिन नाग देवता के साथ भगवान शिव की विशेष आराधना करने से अभीष्ट फल की प्राप्ति हो सकती है।

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नाग पंचमी के दिन सावन का सोमवार इसलिए इस दिन सबसे पहले भगवान शिव की पूजा की करें और फिर घर के बाहर नाग देवता की आकृति बनाकर उनको खीर और पूरी का भोग लगाया जाता है। कहा जाता है कि नाग देवता भगवान शिव को बहुत पसंद हैं, उन्हें प्रिय आभूषण की संज्ञा दी गई है। शिव का ही अंश होने के कारण महादेव की पूजा किए बिना नाग की पूजा की जाए, तो इस पूजा के फल नहीं मिलते हैं।

डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

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Anuradha Pandey

लेखक के बारे में

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शार्ट बायो

अनुराधा पांडेय पिछले 16 सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में एस्ट्रोलॉजी और करियर टीम का नेतृत्व कर रही हैं।


परिचय और अनुभव

अनुराधा पांडे पत्रकारिता जगत का एक अनुभवी चेहरा हैं, जिन्हें मीडिया में 16 वर्षों का व्यापक अनुभव है। वर्तमान में वह 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में असिस्टेंट एडिटर के पद पर कार्यरत हैं और संस्थान के एस्ट्रोलॉजी और करियर सेक्शन की इंचार्ज हैं। अनुराधा पिछले 10 सालों से लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में लिख रही हैं। डिजिटल पत्रकारिता के दौर में उन्होंने धर्म जैसे महत्वपूर्ण विषय पर अपनी लेखनी से करोड़ों पाठकों का भरोसा जीता है। उनके पास खबरों को न केवल प्रस्तुत करने, बल्कि सरल जानकारी, संतुलित सलाह, भरोसेमंद और विश्लेषणात्मक कंटेंट देने का लंबा अनुभव है। वह शिव महापुराण, नारद पुराण, पद्म पुराण और कई अन्य शास्त्रों के जटिल तथ्यों को अपने शब्दों में लिखकर पाठकों तक पहुंचाती हैं।


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अनुराधा ने अपने करियर की शुरुआत साल 2010 में आज समाज अखबार से की। इसके बाद उन्होंने 'आज तक' (Aaj Tak) में एजुकेशन सेक्शन में तीन साल तक अपनी सेवाएं दीं। साल 2015 से वह लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ी हैं और एस्ट्रोलॉजी सेक्शन का नेतृत्व कर रही हैं। उनका गहरा अनुभव उन्हें जटिल विषयों पर सरल और प्रभावी ढंग से लिखने में सक्षम बनाता है। उन्होंने देश के प्रतिष्ठित संस्थान भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा किया है। इसके साथ ही दिल्ली विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन, सीसीएसयू से एम.कॉम और कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन एवं मीडिया में पोस्ट ग्रेजुएशन किया है।


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