नाग पंचमी पर सूर्य सिंह में, चंद्रमा कन्या में, भगवान शिव की पहले और फिर नाग देवता की करें पूजा
Nag Panchami 2026 17 august: नाग पंचमी पर ग्रहों का उत्तम संयोग बन रहा है। इस दिन कैसे करें पूजा क्या मुहूर्त
हर साल की श्रावण शुक्ल पक्ष पंचमी तिथि को नाग पंचमी का पावन पर्व मनाया जाता है। इस दिन नाग देवता की पूजा की जाती है। इस वर्ष पंचमी तिथि का आरंभ 16 अगस्त 2026 दिन रविवार की सायं 06:47 बजे से आरंभ होगा, जो 17 अगस्त 2026 दिन सोमवार को सायं 6:49 बजे तक व्याप्त रहेगा। इस प्रकार नाग पंचमी का महापर्व 17 अगस्त 2026 दिन सोमवार को मनाया जाएगा। इस दिन सुबह 6:47 बजे के बाद से रात तक चित्रा नक्षत्र व्याप्त रहेगा। दिन में साध्य एवं शुभ योग रहेगा ।
नागपंचमी की तिथि पर कौन से शुभ योग बन रहे हैं
जिस दिन चंद्रमा का संरक्षण बुध की राशि कन्या में रहेगा। 17 अगस्त को ही रात में 10:21 पर सूर्य की सिंह राशि मे संक्रांति आएगी । कर्क राशि में उच्च के बृहस्पति के साथ बुध का योग बनेगा। यहां एक तरफ ज्ञान, धर्म, धार्मिक संस्थाओं, जप, तप, अनुष्ठान, यज्ञ का कारक ग्रह अपनी उच्च राशि कर्क में विद्यमान होगा तो वहीं पर बुद्धि, ज्ञान, विवेक के कारक ग्रह बुध का संयोग बनेगा एवं चंद्रमा और बुध का राशि परिवर्तन योग रहेगा। जो इस दिन की शुभता एवं महत्व को बढ़ाने वाला होगा। इसके साथ ही साथ श्रावण के सोमवार का विशेष महत्व में शास्त्रों में बताया गया है।
सोमवार के दिन नाग पंचमी
सोमवार के दिन नाग पंचमी का होना अपने आप में अभीष्ट की सिद्धि अर्थात मनोकामनाओं को करने वाला होता है । अतः इस दिन निश्चित तौर पर भगवान शिव की आराधना का बहुत ही शुभकारक परिणाम प्राप्त होगा। इस दिन भगवान शिव की उपासना करना, रुद्राभिषेक करना, अनुष्ठान करना, जप करना, तप करना व्यक्ति के मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला होता है । इस कारण से इस दिन की शुभता में वृद्धि होगी तथा इस दिन नाग देवता के साथ भगवान शिव की विशेष आराधना करने से अभीष्ट फल की प्राप्ति हो सकती है।
नाग पंचमी के दिन सावन का सोमवार इसलिए इस दिन सबसे पहले भगवान शिव की पूजा की करें और फिर घर के बाहर नाग देवता की आकृति बनाकर उनको खीर और पूरी का भोग लगाया जाता है। कहा जाता है कि नाग देवता भगवान शिव को बहुत पसंद हैं, उन्हें प्रिय आभूषण की संज्ञा दी गई है। शिव का ही अंश होने के कारण महादेव की पूजा किए बिना नाग की पूजा की जाए, तो इस पूजा के फल नहीं मिलते हैं।
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लेखक के बारे मेंAnuradha Pandey
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