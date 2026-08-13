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17 अगस्त को नाग पंचमी: नाग देवता को क्या चढ़ाएं, किन चीजों से करना चाहिए परहेज

By Yogesh Joshi
लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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Nag Panchami 2026: 17 अगस्त 2026 को नाग पंचमी मनाई जाएगी। इस बार नाग पंचमी सोमवार को पड़ रही है, जिससे सावन सोमवार का भी संयोग बन रहा है। इस दिन नाग देवता और भगवान शिव की पूजा की जाती है। पूजा में दूध, अक्षत, हल्दी, फूल और मिठाई चढ़ाने की परंपरा है। 

nag panchami 2025
नाग पंचमी 2025

Nag Panchami 2026: सावन का महीना भगवान शिव की आराधना के लिए खास माना जाता है। इसी महीने में नाग पंचमी का पर्व भी आता है। इस बार नाग पंचमी 17 अगस्त 2026, सोमवार को मनाई जाएगी। खास बात यह है कि इस दिन सावन का सोमवार भी है। पंचांग के अनुसार पंचमी तिथि 16 अगस्त की शाम से शुरू होकर 17 अगस्त की शाम तक रहेगी। नाग पंचमी के दिन नाग देवता की पूजा के साथ भगवान शिव की आराधना भी की जाती है।

नाग पंचमी पर नाग देवता को दूध, अक्षत, हल्दी, फूल और मिठाई आदि अर्पित करने की परंपरा है। कई जगहों पर घर के दरवाजे पर नाग का चित्र बनाकर पूजा की जाती है। इस दिन कुछ कामों को करने से भी बचने की धार्मिक मान्यता है।

नाग देवता को क्या चढ़ाएं?

नाग पंचमी के दिन नाग देवता की तस्वीर या प्रतिमा की पूजा की जा सकती है। पूजा में दूध, अक्षत, हल्दी, फूल और मिठाई अर्पित करने की परंपरा है। इसके साथ भगवान शिव को जल और बेलपत्र चढ़ाकर पूजा की जा सकती है।

नाग पंचमी पर भगवान शिव की पूजा का भी विशेष महत्व माना जाता है। भगवान शिव के गले में नाग विराजमान हैं, इसलिए नाग देवता की पूजा को शिव आराधना से जोड़कर देखा जाता है।

नाग पंचमी पर क्या न करें?

जमीन की खुदाई से बचें- नाग पंचमी के दिन जमीन खोदने से बचने की परंपरा है। धार्मिक मान्यता है कि नाग जमीन के अंदर रहते हैं और इस दिन खुदाई करने से उन्हें नुकसान पहुंच सकता है। इसलिए इस दिन हल चलाने या जमीन खोदने से परहेज किया जाता है।

लोहे से जुड़े काम न करें- कई जगहों पर नाग पंचमी के दिन लोहे के औजारों का इस्तेमाल करने से भी बचने की परंपरा है। खासकर खेती-किसानी से जुड़े कामों को इस दिन रोकने की मान्यता मिलती है।

नागों को नुकसान न पहुंचाएं- नाग पंचमी पूजा का मतलब सांपों को पकड़कर या परेशान करके पूजा करना नहीं है। किसी जीव को नुकसान पहुंचाना उचित नहीं है। पूजा के लिए नाग देवता की तस्वीर या प्रतिमा का इस्तेमाल किया जा सकता है।

नाग देवता की प्रतिमा या तस्वीर पर दूध चढ़ाना धार्मिक परंपरा है, लेकिन जीवित सांप को दूध पिलाना नहीं चाहिए। इससे सांप की सेहत को नुकसान हो सकता है।

नाग पंचमी पर कैसे करें पूजा?

सुबह स्नान करके साफ कपड़े पहनें। इसके बाद पूजा स्थान की सफाई करें। नाग देवता की तस्वीर या मिट्टी की प्रतिमा स्थापित करें। सबसे पहले भगवान गणेश का ध्यान करें। इसके बाद नाग देवता को फूल, अक्षत, हल्दी और मिठाई अर्पित करें।

इसके बाद भगवान शिव को जल और बेलपत्र चढ़ाएं। शिव मंत्र का जाप करें और नाग देवता से परिवार की सुख-शांति की प्रार्थना करें। पूजा के अंत में आरती करें।

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नाग पंचमी पर सोमवार का भी संयोग

इस बार नाग पंचमी सोमवार को पड़ रही है। सावन के सोमवार और नाग पंचमी का यह संयोग शिव भक्तों के लिए खास माना जा रहा है। ऐसे में नाग देवता की पूजा के साथ भगवान शिव का जलाभिषेक करना भी शुभ माना जाता है।

पंचांग के अनुसार नाग पंचमी पूजा का मुहूर्त सुबह 5:51 बजे से 8:29 बजे तक रहेगा। अलग-अलग शहरों में सूर्योदय के समय में अंतर होने के कारण पूजा के मुहूर्त में कुछ बदलाव हो सकता है।

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इन बातों का रखें ध्यान

नाग पंचमी के दिन पूजा श्रद्धा से करें और किसी भी जीव को नुकसान न पहुंचाएं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन हिंसा से बचना, किसी का अपमान न करना और शांत मन से भगवान शिव तथा नाग देवता की पूजा करना अच्छा माना जाता है।

नाग पंचमी से जुड़ी मान्यताएं अलग-अलग क्षेत्रों में कुछ अलग हो सकती हैं। इसलिए पूजा की विधि और मुहूर्त के लिए अपने स्थानीय पंचांग को प्राथमिकता देना बेहतर रहेगा।

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डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

Yogesh Joshi

लेखक के बारे में

Yogesh Joshi

योगेश जोशी डिजिटल पत्रकारिता में 8 वर्षों से सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। ज्योतिष और धार्मिक विषयों पर उनका लेखन पाठक-केंद्रित और व्यावहारिक दृष्टिकोण के लिए जाना जाता है। राशिफल, ग्रह-गोचर, दशा-महादशा, अंकज्योतिष, सामुद्रिक शास्त्र, वास्तु, फेंगशुई और पूजा-विधि जैसे विषय उनके काम का प्रमुख हिस्सा हैं।


परिचय और अनुभव


योगेश जोशी ने डिजिटल मीडिया में काम करते हुए खबर और कंटेंट के बदलते स्वरूप को नजदीक से समझा है। पत्रकारिता में 8 वर्षों के अनुभव के साथ वह फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर की भूमिका निभा रहे हैं।


न्यूज़ और फीचर कंटेंट से शुरू हुआ उनका सफर आज ज्योतिष और धार्मिक विषयों तक पहुंच चुका है, जहां वह पारंपरिक ज्ञान को मौजूदा समय और डिजिटल पाठक की जरूरतों के हिसाब से प्रस्तुत करते हैं। उनका फोकस हमेशा इस बात पर रहता है कि कंटेंट जानकारी दे, उलझाए नहीं।


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