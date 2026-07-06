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Nadi Jyotish: वैदिक ज्योतिष से कितना अलग है नाड़ी ज्योतिष? क्यों इसे माना जाता है रहस्यमय और सटीक?

Navaneet Rathaur लाइव हिन्दुस्तान
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नाड़ी ज्योतिष वैदिक ज्योतिष से कितना अलग है? क्यों इसे रहस्यमय और सबसे सटीक माना जाता है? ताड़पत्र पांडुलिपियों और अंगूठे के निशान से भविष्यवाणी करने वाली इस प्राचीन पद्धति के बारे में विस्तार से जानिए।

Nadi Jyotish: वैदिक ज्योतिष से कितना अलग है नाड़ी ज्योतिष? क्यों इसे माना जाता है रहस्यमय और सटीक?

नाड़ी ज्योतिष और वैदिक ज्योतिष दोनों ही प्राचीन भारतीय परंपराओं से जुड़े हैं, लेकिन इनके तरीके और उद्देश्य अलग हैं। सामान्य वैदिक ज्योतिष जन्म कुंडली, ग्रहों की स्थिति और दशा-भुक्ति पर आधारित होती है, नाड़ी ज्योतिष ताड़पत्र पांडुलिपियों पर आधारित है। ये पांडुलिपियां हजारों साल पुरानी हैं और अंगूठे के निशान से पहचानी जाती हैं।

नाड़ी ज्योतिष क्या है?

नाड़ी ज्योतिष की जड़ें हजारों साल पुरानी हैं। ऋषि अगस्त्य, भृगु और वशिष्ठ जैसे महान ऋषियों ने अपनी आध्यात्मिक शक्ति से लोगों का पूरा जीवन ताड़ के पत्तों पर लिखा था। इन पांडुलिपियों को नाड़ी पत्ते कहा जाता है। किसी व्यक्ति की जानकारी पाने के लिए पुरुषों का दायां अंगूठा और महिलाओं का बायां अंगूठा लिया जाता है। अंगूठे के निशान से संबंधित पांडुलिपि खोजी जाती है। जब पत्ते मिल जाते हैं, तो उसमें व्यक्ति का नाम, माता-पिता, विवाह, संतान, करियर और जीवन की महत्वपूर्ण घटनाओं का विस्तृत वर्णन मिलता है। नाड़ी ज्योतिष में जन्म तिथि या समय की जरूरत नहीं पड़ती। यह पद्धति उन लोगों के लिए भी उपयोगी है जिन्हें जन्म विवरण पता नहीं है।

वैदिक ज्योतिष से कैसे अलग है नाड़ी ज्योतिष?

वैदिक ज्योतिष में जन्म तिथि, समय और स्थान के आधार पर कुंडली बनाई जाती है। इसमें ग्रहों की चाल, दशा और गोचर देखकर भविष्य बताया जाता है। अगर जन्म समय सही ना हो, तो भविष्यवाणी प्रभावित हो सकती है। वहीं नाड़ी ज्योतिष में जन्म समय की जरूरत नहीं पड़ती है। अंगूठे के निशान से सीधे व्यक्ति की पांडुलिपि खोज ली जाती है। नाड़ी में 16 भावों का उपयोग होता है, जबकि वैदिक ज्योतिष मुख्य रूप से 12 भावों पर काम करती है। नाड़ी ज्योतिष ज्यादा व्यक्तिगत और विस्तृत होती है।

नाड़ी ज्योतिष को रहस्यमय क्यों मानते हैं?

नाड़ी ज्योतिष को रहस्यमय इसलिए कहा जाता है, क्योंकि ये पांडुलिपियां हजारों साल पहले लिखी गई थीं। इसमें व्यक्ति का पूरा जीवन पहले से दर्ज है। ज्योतिषी अंगूठे के निशान से सही पत्ते ढूंढते हैं और फिर उसमें लिखी जानकारी पढ़कर बताते हैं। कई बार पत्तों में व्यक्ति का नाम, माता-पिता का नाम और जीवन की घटनाएं इतनी सटीक होती हैं कि लोग हैरान रह जाते हैं। यह प्रक्रिया सामान्य गणना से अलग है, इसलिए इसे रहस्यमय माना जाता है।

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नाड़ी ज्योतिष की सटीकता का कारण

नाड़ी ज्योतिष की सटीकता इसलिए मानी जाती है क्योंकि इसमें व्यक्ति के पिछले, वर्तमान और आने वाले जीवन का विस्तृत वर्णन मिलता है। इसमें उपाय भी बताए जाते हैं, जो व्यक्ति की समस्याओं को दूर करने में मदद करते हैं। कई लोगों का अनुभव है कि नाड़ी पत्तों में लिखी बातें उनके जीवन से बिल्कुल मेल खाती हैं। यह सटीकता इसे वैदिक ज्योतिष से अलग और खास बनाती है।

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नाड़ी ज्योतिष अपनाते समय सावधानी

नाड़ी ज्योतिष बहुत शक्तिशाली है, लेकिन आजकल नकली पांडुलिपियों का चलन भी बढ़ गया है। इसलिए हमेशा विश्वसनीय और प्रमाणित नाड़ी केंद्र से ही अपनी पांडुलिपि पढ़वाएं। असली नाड़ी ज्योतिष में मिली जानकारी और उपायों को पूरी श्रद्धा से अपनाएं। इससे जीवन में सकारात्मक बदलाव आ सकते हैं।

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नाड़ी ज्योतिष वैदिक ज्योतिष से अलग और रहस्यमय है। यह सटीक जानकारी देता है, लेकिन सच्चाई स्वीकार करने की हिम्मत भी मांगता है। सही तरीके से उपयोग करने पर यह जीवन को नई दिशा दे सकता है।

डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों के पूर्णतया सत्य एवं सटीक होने का हम दावा नहीं करते हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

Navaneet Rathaur

लेखक के बारे में

Navaneet Rathaur

संक्षिप्त विवरण

नवनीत राठौर नए युग के डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें इस क्षेत्र में करीब 7 साल का अनुभव है। वर्तमान में वो भारत की प्रतिष्ठित मीडिया संस्थान लाइव हिंदुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन के हिस्सा हैं। यहां वह अंक ज्योतिष, हस्तरेखा विज्ञान, वास्तु शास्त्र, वैदिक ज्योतिष से जुड़ी खबरें लिखते हैं।


विस्तृत बायो परिचय और अनुभव

डिजिटल मीडिया में अपनी अलग पहचान बना रहे नवनीत राठौर धर्म से जुड़ी खबरों को प्रमाणिक तौर पर और आमबोल चाल की भाषा में पाठकों के लिए परोसते हैं। वो अंक ज्योतिष, हस्तरेखा विज्ञान, वास्तु शास्त्र, वैदिक ज्योतिष जैसे विषयों पर लेख लिखकर पाठक को उसकी अहमियत के बारे में बताते हैं। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन से जुड़े हैं और करीब 5 सालों से काम कर रहे हैं। अपने करियर के दौरान नवनीत ने वेबस्टोरी, फीचर, और एक्सप्लेनर कंटेंट में काम करते हुए अब ज्योतिषीय विषयों को डिजिटल पाठकों तक पहुंचाने में विशेष पहचान बनाई है।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि

नवनीत ने शारदा विश्वविद्यालय, ग्रेटर नोएडा से जनसंचार एवं पत्रकारिता में स्नातक और शुभारती विश्वविद्यालय से परास्नातक की पढ़ाई की। पत्रकारिता की पढ़ाई के दौरान संस्थानों से विषयों को तत्थात्मक और प्रभावी तरीके से समझने का सलीका सीखा। यहीं से उन्हें पत्रकारिता की सीढ़ी मिली।


नवनीत राठौर ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत जनतंत्र न्यूज चैनल से की। इसके बाद उन्होंने सूर्या समाचार और अमर उजाला जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया। इसके बाद नवनीत लाइव हिंदुस्तान की एस्ट्रोलॉजी टीम का हिस्सा बने। पाठकों को सरल, विश्वसनीय और प्रेरणादायक जानकारी प्रदान करना ही नवनीत राठौर का मुख्य उद्देश्य है।


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