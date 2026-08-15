नाग पंचमी पूजा कैसे करें, 17 अगस्त को नाग पंचमी पर शुभ योग
Naag Panchami Pooja Kaise kare : सावन सोमवार व्रत और नाग पंचमी का एक साथ पड़ना बहुत प्रभावशाली शुभ योग माना जाता है। इस दिन सच्चे मन से पूजा करने पर परिवार की सुख-समृद्धि बनी रहती है। कालसर्प दोष के अशुभ प्रभाव कम होते हैं।
Naag Panchami Pooja Kaise kare, नाग पंचमी 2026: हर साल सावन के महीने में नाग पंचमी का पर्व आता है। नाग पंचमी का दिन नाग देवता को समर्पित है। हिंदू धर्म में श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को हर वर्ष नाग पंचमी पर्व मनाया जाता है। इस साल की नाग पंचमी पर शुभ योग बन रहे हैं। सावन के तीसरे सोमवार के दिन नाग पंचमी पड़ रही है। हर साल नाग पंचमी पर भगवान शिव के साथ शेषनाग, वासुकी, तक्षक, कर्कोटक और अन्य नागों की पूजा की जाती है। धार्मिक मान्यता है कि इस दिन सच्चे मन से पूजा करने पर परिवार की सुख-समृद्धि बनी रहती है। कालसर्प दोष के अशुभ प्रभाव कम होते हैं और जीवन में आने वाली बाधाओं से रक्षा होती है। सावन सोमवार व्रत और नाग पंचमी का एक साथ पड़ना भगवान शिव के साथ नाग देवता की पूजा और उनका आशीर्वाद पाने का बहुत प्रभावशाली शुभ योग माना जाता है। आइए जानते हैं नाग पंचमी पर पूजा की विधि, उपाय और शुभ योग -
नाग पंचमी पूजा कैसे करें, 17 अगस्त को नाग पंचमी पर शुभ योग
17 अगस्त को नाग पंचमी
हिंदू पंचांग के अनुसार, सावन शुक्ल पंचमी तिथि 16 अगस्त रविवार को शाम 4:51 से शुरु होकर अगले सोमवार को शाम 5 बजे तक रहेगी। उदयातिथि होने से नागपंचमी का पूजन- व्रत 17 अगस्त सोमवार को किया जाएगा।
नाग पंचमी पर शुभ योग
इस साल नाग पंचमी पर शुभ और शुक्ल योग के साथ रवि योग का अद्भुत संयोग बन रहा है। ज्योतिष शास्त्र में रवि, शुभ और शुक्ल तीनों योग अत्यंत मंगलकारी और महत्वपूर्ण नित्य योग हैं। इन योग में किए गए शुभ और मांगलिक कार्यों के अच्छे फल प्राप्त होते हैं।
कैसे करें नाग पंचमी पूजा
इस दिन प्रभु शिव की विशेष रूप से पूजा करनी चाहिए। इस दिन पंचामृत से शिवलिंग का अभिषेक करें। घर के मुख्य द्वार पर गोबर, नीम के पत्ते या रोली- चंदन से नाग देव की आकृति बनाकर पूजा-करने की परंपरा है। घर के मुख्य द्वार पर सर्पाकार बनाकर जलाभिषेक करें और घी और गुड चढ़ाएं।
नाग पंचमी पर क्या उपाय करें?
इस दिन कुंडली के दोष को दूर करने के लिए बहते हुए जल में चांदी के नाग-नागिन के जोड़ों को प्रवाहित करना चाहिए। वहीं, महामृत्युंजय मंत्र और नागों के 12 नामों का जाप करना बेहद ही शुभ माना जाता है।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंShrishti Chaubey
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