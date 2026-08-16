Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Nag Panchami: सुबह 5:51 बजे से नाग पंचमी शुभ मुहूर्त, जानें नाग पंचमी को क्या दान करें?

By Shrishti Chaubey
लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
Follow us on Google News
share

Naag Panchami 2026 time nag Panchami ko kya daan kare : नाग पंचमी का पर्व श्रावण के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को मनाया जाता है। धार्मिक मान्यता है कि इस दिन शिव जी और नागदेव की पूजा और दान करने से पुण्य मिलता है।

Naag Panchami 2026 time nag Panchami ko kya daan kare Naag Panchami muhurat
नाग पंचमी मुहूर्त और दान उपाय

Naag Panchami 2026 time nag Panchami ko kya daan kare: सावन में नाग पंचमी का त्योहार बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है। यह पर्व साल में एक बार सावन के महीने में ही आता है। सावन के तीसरे सोमवार के संयोग में नाग पंचमी पड़ रही है। यह दिन विशेष रूप से नागों को समर्पित है। इस दिन विधिवत तरीके से नाग देवता और भगवान शिव की पूजा करने का विधान है। नाग पंचमी का पर्व श्रावण के शुक्ल पक्ष की पंचमी को मनाया जाता है। धार्मिक मान्यता है कि इस दिन नागदेव की पूजा और दान करने से पुण्य मिलता है और ग्रह दोष से मुक्ति मिल सकती है। आइए जानते हैं नाग पंचमी पर पूजा करने के सभी मुहूर्त और इस दिन क्या दान करना चाहिए -

Nag Panchami: सुबह 5:51 बजे से नाग पंचमी शुभ मुहूर्त, जानें नाग पंचमी को क्या दान करें?

नाग पंचमी पर पूजा मुहूर्त: सुबह में 05:51 बजे से 08:29 बजे

सुबह के शुभ मुहूर्त

  1. ब्रह्म मुहूर्त: 04:24 ए एम से 05:08 सुबह
  2. प्रातः सन्ध्या 04:46 ए एम से 05:51 सुबह
  3. रवि योग: सुबह 05:51 बजे से 08:04 बजे सुबह
  4. अमृत - सर्वोत्तम 05:51 बजे से 07:30 बजे सुबह
  5. शुभ - उत्तम 09:08 बजे से 10:47 बजे सुबह

दोपहर के शुभ मुहूर्त

  • अभिजित मुहूर्त: 11:59 ए एम से 12:51 दोपहर
  • विजय मुहूर्त: 02:36 पी एम से 03:29 दोपहर
  • चर - सामान्य 02:03 बजे से 03:42 बजे दोपहर

ये भी पढ़ें:कल से इन 9 राशियों पर होगी पैसों की बारिश, नाग पंचमी पर सूर्य गोचर से फायदा
ये भी पढ़ें:नाग पंचमी पूजा कैसे करें, 17 अगस्त को नाग पंचमी पर शुभ योग

शाम के के शुभ मुहूर्त

  1. गोधूलि मुहूर्त: 06:59 पी एम से 07:20 शाम
  2. सायाह्न सन्ध्या: 06:59 पी एम से 08:04 शाम
  3. अमृत - सर्वोत्तम 05:20 बजे से 06:59 बजे शाम
  4. चर - सामान्य 06:59 बजे से 08:20 बजे शाम

रात के के शुभ मुहूर्त

  • अमृत काल: रात 10:16 पी एम से 11:57 रात
  • निशिता मुहूर्त: रात 12:03, अगस्त 18 से 12:47 बजे, अगस्त 18

ये भी पढ़ें:17 से 23 अगस्त तक इन 3 राशियों की चांदी ही चांदी, बुध, सूर्य, गुरु देंगे लाभ
ये भी पढ़ें:राशिफल 17 अगस्त: कल इन 6 राशियों के जीवन में होगा आनंद ही आनंद

नाग पंचमी के दिन किन चीजों का दान करें?

  • नाग पंचमी के दिन कालसर्प दोष से मुक्ति पाने के लिए शिव मंदिर में बहते पानी में चांदी से बने नाग नागिन के जोड़े का दान करें। ऐसा करने से धन की सिचूऐशन में भी सुधार हो सकता है।
  • इस दिन काले दिन का दान करें। इससे शनि के बुरे प्रभाव से राहत मिल सकती है।
  • नाग पंचमी पर भोजन का दान करें। इससे धन और धान्य में वृद्धि होती है।
  • इस दिन जरूरतमंदों को वस्त्र का दान करें। इससे करियर की मुसीबतें दूर हो सकती हैं।
  • राहु और केतु के बुरे प्रभाव से बचने के लिए जल का दान करें। इस दिन पक्षियों और जानवरों की सेवा करें।

ये भी पढ़ें:चंद्र ग्रहण 12 दिन बाद, इतने बजे से ग्रहण शुरू, क्या भारत में देगा दिखाई?

डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

Shrishti Chaubey

लेखक के बारे में

Shrishti Chaubey

संक्षिप्त विवरण
सृष्टि चौबे पत्रकारिता जगत में 4 वर्षों का अनुभव रखती हैं। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर कार्यरत हैं। वह ज्योतिष, ग्रह गोचर, राशिफल, नक्षत्र परिवर्तन, अंकज्योतिष, रत्न, और वास्तु से जुड़े विषयों पर लिखती हैं। पाठक-केंद्रित व आसान भाषा में जानकारी पेश करना इनके लेखन की पहचान है। धार्मिक ग्रंथों को पढ़कर लोगों तक सही जानकारी पहुंचाना और उन पर शोध करना इनकी विशेष पसंद है।

विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव
सृष्टि पिछले ढाई साल से लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन से जुड़ी हुई हैं। ज्योतिष से जुड़े किसी भी टॉपिक को पाठकों तक आसान, प्रामाणिक और आकर्षक भाषा में पहुंचाना, सृष्टि बखूबी जानती हैं। डिजिटल मीडिया में काम करते हुए सृष्टि ने रीडर बिहेवियर,बदलते कंटेंट फॉर्मेट पर अच्छी पकड़ हासिल की है। पाठकों की रुचियों व जरूरतों को समझते हुए वे फैक्ट आधारित उपयोगी जानकारी पहुंचाने की कोशिश करती हैं।
अपने करियर की शुरुआत इन्होंने हिन्दी दैनिक समाचार पत्र से की। इसके बाद इन्होंने डिजिटल मीडिया में कदम रखा। सृष्टि वेब स्टोरी, यूट्यूब शॉर्ट्स व इंस्टाग्राम रील्स जैसे विभिन्न डिजिटल स्टोरीटेलिंग फॉर्मेट का अनुभव रखती हैं। मनोरंजन, खेल व सेहत पर अच्छी पकड़ के साथ अब सृष्टि ज्योतिष और धार्मिक विषयों को कवर कर अपनी पहचान बना रही हैं।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि
सृष्टि ने जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन किया है। पोस्ट ग्रेजुएशन के दौरान बतौर संपादक इन्होंने कैम्पस समाचार पत्र प्रकाशित किया, लाइव रिपोर्टिंग की। डाटा स्टोरी और फैक्ट चेकिंग की भी अच्छी समझ रखती हैं। सामाजिक मुद्दे पर डॉक्यूमेंट्री भी बना चुकी हैं।

एस्ट्रोलॉजी लेखन और दृष्टिकोण
सृष्टि का मानना है कि एस्ट्रोलॉजी का उद्देश्य फैक्ट आधारित उपयोगी जानकारी को आसान भाषा में लोगों तक पहुंचाना है। इनका फोकस रहता है कि ज्योतिषीय जानकारी को आसान भाषा में रचनात्मक तरीके से पेश करें।

व्यक्तिगत रुचियां
सृष्टि को ट्रैवल करना, किताबें पढ़ना, म्यूजिक सुनना, लिखना और नई चीजें सीखने का शौक है। इनका मानना है कि पर्सनल ग्रोथ के लिए खुद को अपडेट रखना चाहिए।

विशेषज्ञता
राशिफल
साप्ताहिक राशिफल
ग्रह गोचर
नक्षत्र परिवर्तन
अंकज्योतिष
व्रत-त्योहार, पूजा-विधि
रत्न विज्ञान
ज्योतिषीय उपाय
वास्तु शास्त्र
हस्तरेखा

और पढ़ें
Nag Panchami Sawan Sawan Somwar
जानें Sawan 2026, Rashifal और Panchang की सटीक जानकारी। रोजाना पूजा-पाठ के लिए पढ़ें Shiv Chalisa, Shiv Aarti, Shiv Mahamrityunjaya Mantra, Shiv Stuti, Hanuman Chalisa और Bajrang Baan
अपना राशिफल जाने