Nag Panchami: सुबह 5:51 बजे से नाग पंचमी शुभ मुहूर्त, जानें नाग पंचमी को क्या दान करें?
Naag Panchami 2026 time nag Panchami ko kya daan kare : नाग पंचमी का पर्व श्रावण के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को मनाया जाता है। धार्मिक मान्यता है कि इस दिन शिव जी और नागदेव की पूजा और दान करने से पुण्य मिलता है।
Naag Panchami 2026 time nag Panchami ko kya daan kare: सावन में नाग पंचमी का त्योहार बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है। यह पर्व साल में एक बार सावन के महीने में ही आता है। सावन के तीसरे सोमवार के संयोग में नाग पंचमी पड़ रही है। यह दिन विशेष रूप से नागों को समर्पित है। इस दिन विधिवत तरीके से नाग देवता और भगवान शिव की पूजा करने का विधान है। नाग पंचमी का पर्व श्रावण के शुक्ल पक्ष की पंचमी को मनाया जाता है। धार्मिक मान्यता है कि इस दिन नागदेव की पूजा और दान करने से पुण्य मिलता है और ग्रह दोष से मुक्ति मिल सकती है। आइए जानते हैं नाग पंचमी पर पूजा करने के सभी मुहूर्त और इस दिन क्या दान करना चाहिए -
Nag Panchami: सुबह 5:51 बजे से नाग पंचमी शुभ मुहूर्त, जानें नाग पंचमी को क्या दान करें?
नाग पंचमी पर पूजा मुहूर्त: सुबह में 05:51 बजे से 08:29 बजे
सुबह के शुभ मुहूर्त
- ब्रह्म मुहूर्त: 04:24 ए एम से 05:08 सुबह
- प्रातः सन्ध्या 04:46 ए एम से 05:51 सुबह
- रवि योग: सुबह 05:51 बजे से 08:04 बजे सुबह
- अमृत - सर्वोत्तम 05:51 बजे से 07:30 बजे सुबह
- शुभ - उत्तम 09:08 बजे से 10:47 बजे सुबह
दोपहर के शुभ मुहूर्त
- अभिजित मुहूर्त: 11:59 ए एम से 12:51 दोपहर
- विजय मुहूर्त: 02:36 पी एम से 03:29 दोपहर
- चर - सामान्य 02:03 बजे से 03:42 बजे दोपहर
शाम के के शुभ मुहूर्त
- गोधूलि मुहूर्त: 06:59 पी एम से 07:20 शाम
- सायाह्न सन्ध्या: 06:59 पी एम से 08:04 शाम
- अमृत - सर्वोत्तम 05:20 बजे से 06:59 बजे शाम
- चर - सामान्य 06:59 बजे से 08:20 बजे शाम
रात के के शुभ मुहूर्त
- अमृत काल: रात 10:16 पी एम से 11:57 रात
- निशिता मुहूर्त: रात 12:03, अगस्त 18 से 12:47 बजे, अगस्त 18
नाग पंचमी के दिन किन चीजों का दान करें?
- नाग पंचमी के दिन कालसर्प दोष से मुक्ति पाने के लिए शिव मंदिर में बहते पानी में चांदी से बने नाग नागिन के जोड़े का दान करें। ऐसा करने से धन की सिचूऐशन में भी सुधार हो सकता है।
- इस दिन काले दिन का दान करें। इससे शनि के बुरे प्रभाव से राहत मिल सकती है।
- नाग पंचमी पर भोजन का दान करें। इससे धन और धान्य में वृद्धि होती है।
- इस दिन जरूरतमंदों को वस्त्र का दान करें। इससे करियर की मुसीबतें दूर हो सकती हैं।
- राहु और केतु के बुरे प्रभाव से बचने के लिए जल का दान करें। इस दिन पक्षियों और जानवरों की सेवा करें।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंShrishti Chaubey
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