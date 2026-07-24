मूलांक 6 (6, 15 और 24 तारीख): दिन को बहुत बड़ा न बनाएं, ऑफिस में ये चीजें बनाएंगी आपकी छवि
Mulank 6 aaj ka ank rashifal: रिश्तों में आपका अपनापन बना रहेगा, पर ढिलाई यहां गलत समझी जा सकती है। सुविधा और मन बहलाव पर पैसा फिसलने की संभावना है।
Mulank 6 Aaj ka Ank Rashifal 24 July 2026: मन अगर थोड़ा ढीला चल रहा है और छोटे काम भी भारी लग रहे हैं, तो खुद को कोसने के बजाय अपनी चाल पहचानिए। शुक्र के असर वाला आपका अंक 6 आराम, सुंदरता और सुविधा की ओर खींचता है। इसलिए जरूरी काम छोड़कर मन हल्की और मनभावन चीजों में भटक सकता है। जैसे सुबह तैयार होने के बीच आप कपड़े, गाना या मोबाइल में उलझ जाएं और असली काम पीछे छूट जाए। 24 जुलाई 2026 का मूलांक 6 इस खिंचाव को बढ़ाता है, जबकि भाग्यांक 5 आपको इधर उधर की गतिविधियों में ज्यादा उलझा सकता है। ऐसे में दिन को बहुत बड़ा न बनाइए। दो जरूरी काम तय करें और पहले वही निपटाएं। तभी समय और ऊर्जा सही जगह लग पाएगी।
प्रेम और रिश्ते
रिश्तों में आपका अपनापन बना रहेगा, पर ढिलाई यहां गलत समझी जा सकती है। अगर किसी अपने ने पहले से कोई बात कही है, तो उसे टालते रहना ठीक नहीं होगा। शुक्र आपको नरमी देता है, इसलिए बात संभालने की क्षमता भी आपके पास है। प्रेम संबंध में मीठी बातें होंगी, लेकिन सामने वाला आपकी मौजूदगी और ध्यान भी देखेगा। घर में कोई सदस्य छोटी मदद चाहे तो उसे बाद के लिए मत धकेलिए। कम शब्द और साफ व्यवहार रिश्तों को ज्यादा भरोसेमंद बनाएंगे।
शिक्षा और करियर
कामकाज में सबसे बड़ी चुनौती फोकस की रह सकती है। ऑफिस में साधारण फाइल, मेल, फॉलो अप या रोज के काम उबाऊ लग सकते हैं, लेकिन यही चीजें आपकी छवि बनाती हैं। भाग्यांक 5 के कारण ध्यान जल्दी बदल सकता है। एक काम करते करते दूसरा खोलने की आदत प्रगति धीमी कर सकती है। अंक 6 और शुक्र का संबंध प्रस्तुति, तालमेल और लोगों से काम निकालने की क्षमता से है। इसलिए अगर मन पढ़ाई या काम में नहीं लग रहा , तो माहौल ठीक कीजिए। टेबल सहेजिए, सूची बनाइए, फिर शुरुआत कीजिए। स्टूडेंट्स भी आसान हिस्सों में उलझकर मुख्य टॉपिक न छोड़ें।
धन और वित्त
सुविधा और मन बहलाव पर पैसा फिसलने की संभावना है। छोटी छोटी चीजें भी मिलकर बजट बिगाड़ सकती हैं, खासकर जब खरीद जरूरत से ज्यादा मूड पर आधारित हो। मूलांक 6 आराम पसंद बनाता है, इसलिए खर्च का कारण खुद से साफ पूछना बेहतर रहेगा। कोई भुगतान, ऑर्डर या सब्सक्रिप्शन जैसा मामला हो तो दोबारा देख लें कि वह सच में जरूरी है या नहीं। आमदनी सामान्य रहे तो भी बेकार के खर्च कम करके राहत महसूस होगी।
स्वास्थ्य और कल्याण
शरीर से ज्यादा मन में सुस्ती बैठ सकती है। इसी कारण काम शुरू करने में देर होगी और फिर थकान ज्यादा लगेगी। सुबह की शुरुआत थोड़ी सक्रिय रखें। नहाने, तैयार होने और नाश्ते का क्रम बिगड़ने न दें। शुक्र से जुड़ी सुविधा प्रिय प्रवृत्ति आपको बिस्तर या आराम में रोकेगी, इसलिए हल्का स्ट्रेच और दस मिनट तेज चाल अच्छा असर दे सकते हैं। मीठा या बहुत क्रीमी भोजन कम रखें।
शुभ अंक: 5
शुभ रंग: नीला, गुलाबी, गहरा नीला
शुभ दिशा: दक्षिण-पूर्व
एलर्ट्स: मामूली काम को टालते टालते ढेर न बनने दें। सजावट या सुविधा के नाम पर फालतू खरीद से बचें। सुबह की ढील पूरे दिन का रिदम बिगाड़ सकती है।
आज की सलाह: पहले जरूरी काम निपटाइए, फिर आराम का मजा लीजिए।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
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